Montreal - Carolina 2:3p. Dobeš opět padl, 35 zákroků ani asistence nestačily

Jakub Dobeš s Montrealem opět padl
Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Carolině 2:3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále Východní konference prohrávají s Hurricanes 1:2 na zápasy. Český gólman si v pondělním utkání připsal 35 zákroků, ale i jednu asistenci.

Čtyřiadvacetiletý Dobeš inkasoval poprvé v 9. minutě, když hostující Carolinu poslal do vedení svým prvním gólem v letošním play off obránce Shayne Gostisbehere. Canadiens odpověděli v čase 15:28, kdy se trefil rovněž obránce, Mike Matheson.

Nerozhodné skóre 1:1 však nemělo dlouhého trvání, protože Hurricanes vrátil těsný náskok Taylor Hall. Stalo se tak pouhých čtyřiapadesát sekund po Mathesonově gólu. Čtyřiatřicetiletý Hall těžil z práce v předbrankovém prosotoru, z něhož překonal Dobeše z důrazné dorážky.

Český brankář se pak ale podepsal pod trefu, která poslala zápas do prodloužení. Rodák z Ostravy Dobeš rozehrál v 25. minutě na Lanea Hutsona, ten si několikrát vyměnil kotouč s Colem Caufildem a nakonec se v početní převaze zapsal do listiny střelců.

Gól Montrealu ze třetí třetiny anulovala trenérská výzva hostů pro postavení mimo hru, na začátku nastavení trefili domácí hokejisté tyčku Andersenovy klece. A tak se rozhodlo v 15. minutě prodloužení, když Dobeše střelou z dálky překonal ruský útočník Andrej Svečnikov.

