ONLINE: Montreal - Carolina. Série se přesouvá do Kanady, vychytá Dobeš druhou výhru Canadiens?
Hokejisty Montrealu a Caroliny čeká třetí zápas finále Východní konference NHL. Stav série je po dvou zápasech nerozhodný 1:1, kdy Hurricanes druhý zápas ovládli až v prodloužení (3:2). Branku Canadiens celé play off stráží český brankář Jakub Dobeš, který v posledním zápase pochytal 23 střel. První zápas série hraný v kanadské metropoli, který začíná ve 2.00 v noci na úterý, sleduje web iSport online.