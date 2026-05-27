Hertl si zahraje o Stanley Cup! Vegas vyřadili Nečasovo Colorado po čtyřech zápasech
Hokejisté Vegas i s Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2:1 a po pouhých čtyřech zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nestačila v pondělním zápase NHL ani asistence Martina Nečase.
Golden Knights vykročili za možností ukončit finálovou sérii Západní konference v nejkratší možné době na konci páté minuty, kdy po samostatném úniku otevřel skóre jejich kapitán, Mark Stone. Čtyřiatřicetiletý útočník se prosadil i ve druhém utkání v řadě od návratu do sestavy.
Nejtěsnější náskok drželo Vegas až do 55. minuty, kdy ho zdvojnásobil Cole Smith, který úspěšně tečoval nahození od modré čáry z hole Dylana Coghlana.
Colorado se ale nevzdalo a při prvním pokusu hry bez brankáře okamžitě snížilo, když Nečasovu přihrávku usměrnil za záda skvěle chytajícího Cartera Harta v čase 57:57 švédský kapitán klubu z Denveru Gabriel Landeskog. Pro rodáka z Nového Města na Moravě Nečase to byla dvanáctá, ale nakonec i poslední přihrávka v letošním play off.
Hosté sice pokračovali ve hře s šesti hráči na ledě, ale vítěz základní části NHL už srovnat skóre nedokázal, a sezona pro něj končí. Naopak hokejisté Vegas si už potřetí v devítileté existenci klubu zahrají o Stanleyův pohár.
Odchovanec pražské Slavie Hertl odehrál za Golden Knights přes 15 minut a připsal si tři střely na branku, rovněž byl ale u jediného obdrženého gólu.