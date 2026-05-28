Montreal - Carolina 0:4. Dobeš je krok od vyřazení, Canadiens vyšli gólově naprázdno
Hokejisté Caroliny ve čtvrtém zápase finále Východní konference porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4:0 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. K výhře Canadiens nepomohlo ani 39 zákroků českého gólmana.
Dobeš v závěru první třetiny dostal tři góly během necelých tří minut a domácí Canadiens už se ve zbytku zápasu nedokázali zvednout. Na branku Hurricanes vyslali pouhých 18 střel, zatímco Hurricanes zasypali českého brankáře celkem 42 pokusy.
Nakonec to ale byl právě Dobeš, kdo Montreal držel ve hře o nadějnější výsledek. Od 18. minuty neinkasoval a duel zakončil s úspěšností 92,9 procenta. Spoluhráči na něj ale nenavázali a na výborně chytajícího Frederika Andersena v brance hostů za celý zápas nedokázali najít recept.
Výhru Hurricanes dvěma nahrávkami režírovali Shayne Gostisbehere a Nikolaj Ehlers. Osmý gól v play off dal nejlepší střelec týmu Logan Stankoven.