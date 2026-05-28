SESTŘIH: Montreal - Carolina 0:4. Dobeš je krok od vyřazení, Canadiens vyšli gólově naprázdno
Hokejisté Caroliny ve čtvrtém zápase finále Východní konference porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4:0 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. K výhře Canadiens nepomohlo ani 39 zákroků českého gólmana.
Dobeš v závěru první třetiny dostal tři góly během necelých tří minut a domácí Canadiens už se ve zbytku zápasu nedokázali zvednout. Na branku Hurricanes vyslali pouhých 18 střel, zatímco Hurricanes zasypali českého brankáře 42 pokusy.
„Nemůžu dostat tři takhle slepené góly. Jsem v brance proto, abych tým co nejdéle udržel ve hře, dneska se to ale nepovedlo. Soupeř rozhodl už v první třetině a my na to nedokázali zareagovat. Musím se z toho poučit a být lepší,“ řekl český brankář.
Nakonec to ale byl právě Dobeš, který Montreal držel ve hře o nadějnější výsledek. Od 18. minuty neinkasoval a duel zakončil s úspěšností 92,9 procenta. Spoluhráči na něj ale nenavázali a na výborně chytajícího Frederika Andersena v brance hostů za celý zápas nedokázali najít recept.
„Jediný, kdo s Carolinou dokázal držet krok, byl Dobby (Dobeš). My ostatní jsme nedokázali zachytit tempo a na výsledku je to jasně zřetelné,“ posteskl si americký bek Lane Hutson, který utkání zakončil se třemi zápornými body ve statistice plus/minus.
Montrealu to nejde doma
Výhru Hurricanes dvěma nahrávkami režírovali Shayne Gostisbehere a Nikolaj Ehlers. Osmý gól v play off dal nejlepší střelec týmu Logan Stankoven.
„Víme, kdo proti nám stojí. Montreal je velmi silný na puku a vždy se snaží najít nejlepší prostor k zakončení. Je to tým, který zbytečně neplýtvá střelami, protože se k zakončení vždy snaží najít ideální prostor. Ten jsme jim dnes nedali,“ chválil spoluhráče Stankoven.
Carolina v aktuálním play off prohrála jediný z dosavadních 11 zápasů a po 20 letech má nakročeno do finále Stanley Cupu. „Hráli jsme velmi dobře a přiblížili jsme se postupu, všichni ale víme, že ještě není hotovo. Stojí proti nám velmi dobrý tým, který nám rozhodně poslední výhru nedá zadarmo. Víme, že udělat ten poslední krok bývá nejtěžší,“ uvedl Ehlers.
Carolina může ukončit sérii v pátek na vlastním ledě, Montreal je ale na stadionech soupeřů úspěšnější než doma. Zatímco před vlastními fanoušky Canadiens v aktuálním play off vyhráli pouze dvakrát z osmi pokusů, venku mají příznivou bilanci sedmi výher z deseti zápasů.
„Soupeř nám nedal šanci, ale věřím tomu, že se z toho dokážeme oklepat. Máme kvalitu na to, abychom se z toho oklepali,“ řekl po zápase trenér Montrealu Martin St. Louis.