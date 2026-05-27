Colorado si neškrtlo, kouč: Opravdová mašinerie... Tohle mě nenapadlo, žasnul Marner
Suverén základní části NHL si ve finále Západní konference ani neškrtl. Vegas Golden Knights vyřadili po vítězství 2:1 Colorado už ve čtyřech duelech. Potřetí za devět let své existence jsou ve finále Stanley Cupu. Dokázali to pod vedením kouče, který mužstvo převzal teprve před dvěma měsíci. „Máme šanci hrát o pohár. Jsem na kluky hrdý,“ prohlásil trenér John Tortorella. Sám se do rozhodující bitvy vrátí po 22 letech, kdy triumfoval s Tampou.
Avalanche v dlouhodobé soutěži získali 121 bodů, Golden Knights posbírali o 26 míň. V play off tým z Denveru nejprve porazil Los Angeles 4:0 a následně Minnesotu 4:1. V průměru nastřílel čtyři góly za zápas. Jenže ve finále Západní konference jako když utne. Přišel tvrdý náraz. Teď můžou v Coloradu dumat, kde udělali chybu.
„Narazili jsme na opravdovou mašinerii... Jako tým jsou fakt dobří. Zaslouží si uznání. Není to výtka mířená na naše kluky. Prostě jsme makali, ale nenašli dost odpovědí na to, co dělali oni. Prohrávat je na prd. Ztratit čtyři zápasy v řadě je ještě horší,“ svěřil se kouč poražených Jared Bednar.
„Hráli jsme s maximálním nasazením. Takhle se v téhle lize vyhrává. Nasazení je hlavní téma, ale nemyslím bodyčeky. Skrývá se za tím třicet dalších věcí. Držení puku, vyhrávání soubojů, bránění prostorů,“ poznamenal Tortorella.
Golden Knights měli celou sezonu problém s obranou, brankáři a jejich vzájemným propojením. V počtech očekávaných inkasovaných gólů a nebezpečných šancí patřili Zlatí rytíři k nejhorším v lize. To byl důvod, proč koncem března skončil trenér Bruce Cassidy, který Vegas dovedl před třemi lety k vítězství ve Stanley Cupu. Místo něj nastoupil sedmašedesátiletý Tortorella.
Avalanche oslabilo zranění obránce Calea Makara, vynechal první dva duely série. Ve zbývajících dvou si nepřipsal ani bod, i když hrál přes 27 minut. Nathan MacKinnon byl s 15 body (7+8) v play off nejproduktivnější hráčem týmu. Před sérií proti Vegas skóroval v šesti zápasech v řadě. Během ní se netrefil ani jednou a posbíral jen dvě asistence. Stejně dopadl český útočník Martin Nečas. S 13 body (1+12) však byl v týmu druhý nejlepší, zatímco třeba Brock Nelson neměl skoro ani ťuk.
Míň je někdy víc. Na opačné straně ožil Tomáš Hertl. Přitom se v koncovce dlouho trápil a v play off pod Tortorellou dostával menší prostor, než byl zvyklý. Ale vzchopil se a po deseti letech, kdy neuspěl ve finále se San Jose, se mu znovu otevřela další šance na zisk Stanley Cupu.
Když v roce 2018 postoupili Golden Knights ve své premiérové sezoně do finále poprvé, říkali jim taky Misfits. Odpadlíci. Kádr skládali z hráčů, které jinde odložili. Z tehdejšího týmu zůstali už jen Brayden McNabb, Shea Theodore a útočník William Karlsson. Přezdívka by jim sedla i teď.
Carter Hart se v prosinci vrátil do NHL poté, co ho soud zprostil obvinění v případu sexuálního násilí. Vzít ho zpátky se však zdráhalo několik klubů. Včetně Philadelphie, kde už chytal a kde ho nějakou dobu vedl i Tortorella. Ve Vegas se nebáli. Po pomalejším rozjezdu Hart chytá brilantně.
„Je to výjimečná věc, o které sníte jako malý kluk. Strašně si to užíváme. Vždycky doufáte, že dosáhnete nejlepšího možného výsledku, ale ani na chvíli mě nenapadlo, že bychom mohli vyhrát 4:0 na zápasy,“ prohlásil útočník Mitch Marner.
Nejen v Torontu, odkud přišel v létě jako volný hráč, se můžou ptát, proč se mu v play off začalo dařit až v době, kdy už není hráčem Maple Leafs.
Po opakovaných nezdarech se Marner stával hromosvodem hněvu fanoušků. Toronto se za jeho působení dostalo devětkrát do play off. Dvakrát přelezlo přes první kolo, dál ne. Marnera měli za symbol neúspěchu, protože opakovaně selhával.
V letech 2019 až 2022 měl v play off sérii 18 utkání, v nichž nedal gól. Letos je s 21 body (7+14) nejproduktivnější ze všech a patří mezi kandidáty na Conn Smythe Trophy. Myšlenka, že by právě Marner mohl být tím, kdo konečně přinese do Toronta vítěznou kulturu, byla dřív nepředstavitelná. Stejně jako že vyhraje cenu pro MVP play off.
Nyní ho jen čtyři vítězství dělí od toho, aby navázal na hráče jako Lanny McDonald, Larry Murphy, Phil Kessel, Tyler Bozak nebo Nazem Kadri, kteří vyhráli Stanley Cup na jiné adrese poté, co opustili Toronto. Celek z Las Vegas jako sedmý v historii NHL vyřadil nejlepší tým základní části s čistým štítem, bez jediného zaváhání. Naposledy takhle vyprovodila Tampa před čtyřmi lety Floridu ve druhém kole, Lightning zase před sedmi lety smetl v první rundě Columbus. Ano, s Johnem Tortorellou na střídačce.