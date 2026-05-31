Zemřel kanadský hokejista Hull. Legendě Chicaga a vítězi Série století bylo 81 let
V 81 letech zemřel bývalý kanadský hokejový útočník Dennis Hull, mladší bratr superhvězdy Bobbyho a vítěz „Série století“ z roku 1972. O úmrtí dlouholetého hráče Chicaga informoval web NHL.
Dennis Hull strávil většinu kariéry v elitní lize v dresu Blackhawks, pouze ve své poslední čtrnácté sezoně 1977/78 hájil barvy Detroitu. Pětkrát si zahrál Utkání hvězd. Třikrát s Chicagem postoupil do finále Stanley Cupu, ale pokaždé podlehl Montrealu.
V základní části NHL odehrál Hull 959 utkání, v nichž si připsal 654 bodů za 303 gólů a 351 asistencí. Ve slavné sérii osmi zápasů mezi kanadskými profesionály a týmem Sovětského svazu odehrál čtyři utkání a připsal si čtyři body.
Jeho starší bratr Bobby, člen Síně slávy, zemřel v lednu 2023 v 84 letech.