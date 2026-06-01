Lemieuxova rodina rozhodla: mozek legendy (†60) věnuje výzkumu na Bostonské univerzitě
Přesně před týdnem nesl pochodeň před třetím zápasem konferenčního finále mezi Montrealem a Carolinou, jenže o tři dny později zemřel. Podle úřadů spáchal Claude Lemieux sebevraždu. Rodina legendárního hokejového útočníka, mimochodem čtyřnásobného vítěze Stanley Cupu, o víkendu uvedla, že Lemieuxův mozek daruje Centru pro výzkum CTE na Bostonské univerzitě. To vše za účelem zkoumání dlouhodobých následků opakovaných poranění mozku.
Kvůli svému nesmlouvavému hernímu stylu si udělal na ledě řadu nepřátel. Zároveň však patřil k největším šampionům své doby. Během svých jednadvaceti sezon v NHL získal Claude Lemieux Stanley Cup s Montrealem, Coloradem a dva v New Jersey. Při první trofeji u Devils dokonce obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
S kariérou nejprve skončil po sezoně 2003/04, aby se o čtyři roky později k hokeji vrátil a za Worcester či San Jose ještě pár zápasů odehrál. Posléze pracoval jako hráčský agent ve společnosti 4sports Hockey. Mezi jeho nejznámější klienty patřili Frederik Andersen, Rasmus Andersson, Timo Meier či Moritz Seider.
Nejen v Montrealu ho brali za obrovskou legendu. Jednoho ze strůjců jejich předposledního Stanley Cupu si ohromně vážili, což se potvrdilo před týdnem, kdy Lemieux nesl pochodeň před pokračováním konferenčního finále mezi Canadiens a Carolinou. O tři dny později však spáchal sebevraždu, podle úřadů se měl oběsit ve své nábytkářské firmě.
Zdrcená rodina o víkendu uvedla, že Lemieuxův mozek bude věnován vědeckým a lékařským účelům. Dostane jej Centrum pro výzkum CTE, které bude mít povolení veřejně sdílet jakékoliv výsledky výzkumu pod Lemieuxovým jménem.
„Po skončení aktivní kariéry Claude zasvětil svůj život k pomoci dalších generací,“ citovala hokejistovu rodinu agentura AP. „Tím, že si dovolujeme spojit jeho jméno s tímto výzkumem, doufáme, že jeho život přispěje k lepšímu porozumění, otevřenějším diskusím a lepší ochraně sportovců a jejich rodin v budoucích letech,“ stálo dále v prohlášení.