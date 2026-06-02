Bergeron o Pastrňákovi: Kandidát na kapitána. Vybavuje si nakažlivý smích i rychlost
Když ho moderátor představoval, nezapomněl zmínit The Perfection Line. Aneb jeho napojení na Brada Marchanda a Davida Pastrňáka. „Bylo to s nimi speciální,“ vyprávěl někdejší útočník Patrice Bergeron, jenž byl uvedený do Síně slávy IIHF. Při následném rozhovoru mluvil o české hvězdě i o tom, jestli by kanonýr Bruins mohl tým vést jako kapitán. „Určitě je na seznamu nejvýš,“ říká centr, který dvakrát vyhrál olympiádu, Stanley Cup a mistrovství světa.
Má pověst elegána. Na ledě i v civilu. Přesně v tomto módu vystupoval také v Curychu, když převzal prestižní ocenění. Je jediným hráčem v historii, kdo vyhrál šampionát dospělých dřív než ten juniorský. „O tom jsem ani nevěděl,“ říkal 40letý bývalý kapitán Bostonu. Kariéru ukončil před třemi lety. Je členem Triple Gold Club.
Jak si vybavujete The Perfection Line?
„Bylo to speciální. Oba měli neskutečný talent, dovednosti. Navíc jsou to skvělí kamarádi.“
Jste s Pastrňákem stále v kontaktu?
„Ano, jasně. Stejně jako s Marchym. Už jsem kolikrát říkal, že přátelství je to nejvíc, co si člověk z hokeje odnese. Vztahy na celý život. Možná už nebudeme spolu mluvit tak často, ale pořád jsme kamarádi.“
Co říkáte na to, jak Bruins zvládli sezonu? Dostali se do play off, ale v prvním kole prohráli s Buffalem.
„Myslím si, že očekávání byla menší, než co se jim nakonec podařilo. Jako tým šli nahoru, ukázali sílu. Byl jsem na ně hrdý. Věřím, že v tom budou pokračovat. Management vždycky dělá dobrou práci v tom, že přivede hráče, kteří jsou potřeba. Mají velký talent v hráčích právě jako Pasta, Charlie McAvoy, kteří jsou v nejlepších letech. Plus mají hodně mladých kluků. Přeju Bruins jenom to nejlepší.“
Překvapilo vás, jako práci odvádí německý kouč Marco Sturm, který Boston vedl první rok?
„Byl jsem za něj šťastný, že dostal šanci. Je to můj spoluhráč, skvělý kamarád. Hodně jsem se toho od něj naučil, bylo super, že jsem s ním mohl hrát. Dokonce v jedné lajně. Určitě to nedostal zadarmo, musel si k tomu dojít tvrdou práci. Maká na sobě. A vypadá to, že hráči pod ním opravdu rádi hrají. Dobře pro něj. Nejsem překvapený, protože vím, jaký je to člověk. Jaký má charakter. Věřím, že se jim bude dařit.“