Hrdina Hertl! Rozhodl první finále a famózní přestřelku, bouřlivě slavil. Obrat spustil hněv
Ozdoba NHL dorazila, vybalte krabici. Hned první finále o Stanley Cup ukázalo, že střet Caroliny a Vegas nudit nebude. Kovbojku v poměru 5:4 rozhodl gólem útočník Golden Knights Tomáš Hertl. Český centr vyjel z rohu před branku, dostal kotouč a neomylně pálil. Rovných 204 sekund před koncem zpražil domácí fanoušky, popustil uzdu emocím. „Chtěl bych přivézt Stanley Cup do Česka,“ vyslovil přání před sérií. K jeho naplnění udělal důležitý krok.
Vegas přitom rozjelo duel na ledě soupeře až tragicky. Nervozita, ztráty puků, nic nefungovalo. Domácí podnikali ofenzivní rejdy. Tomáš Hertl ještě ani nenaskočil na plac a Golden Knights už ztráceli. Po 25 sekundách je nachytal Nikolaj Ehlers, stejný hráč úspěšně ujel i ve 13. minutě. Poměr střel po první třetině byl z pohledu hostů obzvlášť nelichotivý, Carolina vedla 12:4.
Jenže příběh utkání se začal lámat s druhou komerční přestávkou. Známý bouřlivák na střídačce Vegas John Tortorella si svolal mužstvo k sobě a rozhněvaný, i když bez velkého křiku, apeloval na hráče. „Musíme být přítomní. Ještě máme hodně hokeje před sebou, zápas bude dlouhý,“ zachytily rozpravu ruchové mikrofony.
„Je čestný, dobrý chlap, říká věci narovinu. A to je dobře. Někdo vám neřekne, co čeká, on poví, když hrajete špatně,“ popisoval Hertl trefně ještě před startem závěrečné série.
Nejprve selhal, pak se vykoupil
Apel zafungoval. Nejenže záhy snížil na brankovišti tečující Keegan Kolesar, ale od startu druhé třetiny Golden Knights nastoupili jako vyměnění. Sápali se po protivníkovi, zaměstnávali ho ze všech pozic. Brzy vedli 3:2, nástup zopakovali ve třetí části, kdy skóre poskočilo na 4:3.
Jenže ani Carolina se dobře načaté mise vzdát nechtěla. Významnou stopu v zápase zanechal obránce Shayne Gostisbehere, nakonec i v negativním směru. Nejprve ovšem v čase 51:19 výtečnou střelou propálil brankáře Cartera Harta a Carolina srovnala. Situaci předcházel sporný icing hostů, ale hlavně mimořádná šance Hertla, který v přesilovce selhal. Zdálo se, že si bude spálenou příležitost dlouho vyčítat…
Jenže pražský rodák našel dokonalé vykoupení. Těsně před koncem se se svou formací usadil v útočném pásmu, dojel si pro puk za branku, vydal se z rohu na střed a vyměnil si pas s útočníkem Coltonem Sissonsem. Gostisbehere tentokrát v pozici bránícího hráče nezachytil pohyb českého centra a pouze přihlížel, jak rána z mezikruží míří pod horní tyčku.
„Pojďme, kluci!“ křičel Hertl v nespoutaných emocích na střídačku, s níž zásah oslavoval. Věřil, že třetí vedení už si Golden Knights pohlídají. A stalo se, v závěru hosté Hurricanes nepustili do velkých možností a uštědřili jim teprve druhou porážku v probíhajícím play off.
Pro Hertla šlo o čtvrtou trefu v letošní vyřazovací fázi. V sezoně si předtím prošel obdobím, kdy nedokázal 29 utkání v řadě napnout síť. V tu chvíli mu zavolal bývalý spoluhráč ze San JoseJoe Pavelski, podal pomocnou ruku. Všechen zmar nyní Čech splatil veledůležitou trefou ve Stanley Cupu.
Carolině nepomohlo, že vstřelila tři góly z osmi střel, ani fakt, že Dán Ehlers se stal prvním autorem dvou gólů v úvodní třetině finále od roku 1989. Tehdy totéž dokázal obránce Calgary Al MacInnis. Severský útočník to zároveň zvládl v pátém nejrychlejším čase v historii (12:08). Možná ho nabudil i bratr kapitána Jordana Staala Eric, který má dres pod stropem haly Lenovo Center v Raleigh a před zápasem rozproudil fanoušky z ochozu.
Vegas odpovídalo nejen Hertlem, ale i pilíři z defenzivy. Shea Theodore podpořil svou vynikající play off formu bilancí 1+2, tři asistence měl jeho parťák z elitního páru Brayden McNabb. Na 22. bod si sáhl celkový lídr produktivity Mitch Marner.