Opřeli se do něj! Bučení i pichlavý pokřik. Gólman po sexuálním skandálu čelí hněvu tribun
V play off se bojuje všemi možnými způsoby, často jsou součástí i fanoušci. Poznala to letos česká hokejová extraliga a nyní také NHL. Příznivci Caroliny si během prvního finálového utkání „pošmákli“ na brankáři soupeře z Vegas Carteru Hartovi. Ten se do ligy vrátil v prosinci poté, co vynechal víc než sezonu kvůli obvinění ze znásilnění krátce po mistrovství světa juniorů 2018. Soud ho sice zprostil viny, ale NHL označila nejen jeho jednání za amorální. Fanoušci Hurricanes neodpouští.
Už při představování zahajovací pětky Golden Knights se právě na Cartera Harta snesla nejvýraznější vlna bučení. Tím však odplata domácích příznivců teprve začala. Během utkání spustili jasný vzkaz: „Ne znamená ne!“
Na co odkazovali? Pět kanadských juniorských reprezentantů včetně známého gólmana slavilo zisk zlata z mistrovství světa 2018 na divokém hotelovém večírku. Později byli obžalováni za skupinové sexuální hrátky, které měly překročit zákonné meze. Dívka, která hokejisty postavila před soud, sice v líčení neuspěla, ale NHL stejně pětici hráčů odstavila a kanadský svaz žehlil pořádný průšvih.
V rámci psychologické hry příznivci Caroliny Hartovi skandál náležitě připomněli. Úplně čisté svědomí ovšem mít nemohou. Důvodem je obránce Cal Foote, další člen probírané party Javorových listů z tehdejšího šampionátu. Po vypršení trestu totiž paradoxně podepsal smlouvu s farmou Hurricanes. Za Chicago Wolves dokonce usiluje o Calder Cup, jeho mužstvo vede ve finále konference 2:1 na zápasy.
Diváci tak Hartovi spílali za problém, jehož součástí byl zároveň hráč jejich vlastní organizace. Byť je pravdou, že syn legendárního zadáka a držitele dvou Stanley Cupů Nolana Footea nikdy nehrál za hlavní tým, ani s ním nemá uzavřený kontrakt.
Poučil jsem se
Hartovi ledovou sprchu z tribun vykoupil výsledek, o němž tři minuty před koncem rozhodl přesnou střelou Čech Tomáš Hertl. Brankář Vegas inkasoval čtyřikrát, přesto z úvodního zápasu finálové série odcházel jako vítěz. Kolem jeho minulosti se v klubu nadále našlapuje velmi ostražitě.
„Hodně jsem se poučil a taky dospěl. Potkal jsem ve Vegas dobré lidi, nadace Golden Knights pro mě odvedla výbornou službu, usnadnila mi zařazení do tamní komunity. Takže jsem šťastný. Potkávám spoustu pohodových lidí,“ povídal Hart před startem série s Hurricanes neurčitě, když dostal otázku na ožehavý problém.
Hned poté mluvčí klubu tiskovou konferenci ukončil. Namísto plánované čtvrthodiny odpovídal sedmadvacetiletý Kanaďan jen šest minut. Další možnost pokračovat v tématu novináři nedostali. Je zjevné, že klub se snaží svého maskovaného muže chránit za každou cenu.
Pověst, kterou Hart za poslední dva roky získal, těžko odpáře. Nicméně ziskem Stanley Cupu by ji aspoň překryl hodně tlustou dekou. Po středečním zahajovacím boji jsou Vegas triumfu blíž.