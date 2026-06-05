Hertl řval na sudí: Je to gól! Nasupený kouč nechápal. Druhé finále rozhodl i Čechův faul
Těžká rána pro Vegas i českého útočníka Tomáše Hertla. Ve druhém finále NHL Golden Knights dlouhou dobu drželi náskok 2:0, sápali se za druhým vítězstvím v sérii. Jenže domů pojedou jen s remízou. Před koncem jim totiž sudí proti Carolině neuznali trefu na 3:2. Moment byl velmi sporný. Hosté záhy inkasovali v oslabení po neoprávněné trenérské výzvě. I když se v závěru ještě dotáhli, prodloužení trefou na 4:3 rozhodl Seth Jarvis, útočník Hurricanes.
Rovných pět minut před vypršením základní hrací doby objel Ivan Barbašov z Vegas domácí klec. Puk nahrnul na brankáře Frederika Andersena a spolu s kolegou Pavlem Dorofejevem se dal do dobývání. Opakované záběry ukázaly, že co se zprvu zdálo jako skvostný zákrok dánského gólmana, skončilo jednoznačným přejetím puku přes brankovou čáru.
Střídačka Vegas s pomocí tabletů okamžitě pocítila křivdu. „Kotouč byl v brance! To je gól,“ křičel na rozhodčí emotivně třeba Tomáš Hertl. Přidávali se další.
Stejného názoru byl také nadřízený hráčů, stratég John Tortorella. Vybral si trenérskou výzvu, protože sudí spatřili jako hlavní problém nedovolené bránění Andersenovi v chytání. Jenže ani po důkladné kontrole u videa verdikt nezměnili. Vegas muselo do čtyř, brzy v oslabení obdrželo branku. A svérázný kouč na lavičce Golden Knights vůbec nechápal, co se děje.
Vegas ještě našlo vnitřní sílu, aby v 59. minutě i s pomocí Hertlovy asistence dorovnal tečí kapitán Mark Stone. Jenže v prodloužení jediný český účastník finále podrážel v obranném pásmu poté, co sám skončil hlavou na hrazení vlivem ataku Setha Jarvise. Byl to právě on, kdo zužitkoval následnou početní převahu v prodloužení a finálovou sadu srovnal.
„Vskutku parádní večer. Sotva vás slyším, panovala skvělá atmosféra. Víme, že Vegas má trpělivý tým, ale jsou to taky jenom lidi. Dostali jsme se do utkání, pomohli nám fanoušci. Hráli jsme dobrý zápas, ale bylo to opravdu divoké. V přesilovkách jsme udeřili v pravý čas, když jsme to nejvíc potřebovali. Seth je neuvěřitelný hráč, skvělá závěrečná akce i střela,“ chválil kapitán Jordan Staal, na němž se Hertl vyfauloval.
Carolina sice měla po většinu utkání optickou převahu, ale do 50. minuty postrádala souvislejší soubor šancí. Nejlepší střelec letošních bojů o Stanley Cup Brett Howden dvěma góly odskočil už na třináct tref, venku jich dal deset. I brzké vedení 1:0 opravňovalo Vegas k tomu, aby znovu slavilo. Dosud ve vyřazovací fázi ztratilo jen jeden pozitivně rozjetý zápas.
Ovšem jakmile se Hurricanes v půlce třetí části konečně dočkali větších závarů, začali otáčet i skóre. A branka Logana Stankovena zmíněnou statistiku Golden Knights úplně vyrušila. Hurricanes dotáhli k úspěchu i devátý duel play off, v němž se třiadvacetiletý hráč gólově prosadil.
Namísto toho, aby se ve Vegas uklidnili, mají hodně nad čím přemýšlet. A nejde jen o pocit křivdy. Defenzivně zcela tragický zápas prožil Jeremy Lauzon, přítomný u všech čtyř inkasovaných branek a autor vlastence na 1:2 z pohledu domácích. Na hřišti mu příliš nepomohl ani mnohem štědřeji honorovaný Rasmus Andersson, který před srovnáním mužstva z Raleigh dvakrát školácky pochybil.
Do města hříchů se série přesune v noci na neděli. Za stavu 1:1 na zápasy a při skóre 8:8 zůstává její příběh napínavý a zcela otevřený.