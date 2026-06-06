Dva Stanley Cupy, 14 sezon v Tampě, ale nejlepším koučem je poprvé. Cooper vyhrál o tři body
Trochu pozdě, ale přece. Jon Cooper je nadmíru úspěšným a nejdéle sloužícím koučem současné NHL. Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra ligy však získal vůbec poprvé. „Dostali jste mě. Nikdy by mě nenapadlo, že tenhle den přijde,“ pravil 58letý vládce střídačky Tampy Bay Lightning. Otázka nezní, proč si za 14 sezon v lize zasloužil cenu až letos. Ale jak hlasující komentátoři dospěli k závěru, že právě v této sezoně jako trenér ze všech nejvíc přispěl k úspěchu týmu.
S trofejí ho překvapili v nemocnici General Hospital v Tampě při slavnostním otevření salonku pro rodiny „Coop’s Catch for Kids Family Lounge“. Finance na ni sbíral při svém charitativním turnaji v rybolovu. Místnost má sloužit dětským onkologickým pacientům a jejich blízkým.
Ještě o víkendu byl Jon Cooper se synem na mistrovství světa v Curychu, kde sledoval semifinále a zápasy o medaile. V košili a šortkách diskutoval opálený kanadský sympaťák v zákulisí s lidmi z hokejové branže. Třeba s trenérem Aleksandersem Cicurskisem, jemuž v mládeži prošla rukama spousta lotyšských hvězd od Sandise Ozolinše po Rudolfa Balcerse, který hrával za Tampu, stejně jako v současné době Zemgus Girgensons. „V trenérském štábu má bohužel plno,“ vtipkoval 80letý Cicurskis, který v Curychu dostal cenu IIHF za přínos hokeji.
Jon Cooper se jednoho dne může stát členem Hockey Hall of Fame v Torontu. Mezi současnými trenéry NHL vydržel v jednom klubu nejdéle. U Lightning působí od března 2013, kdy nahradil Guye Bouchera. Dvakrát dovedl Tampu k vítězství ve Stanley Cupu (2020 a 2021) a celkem čtyřikrát do finále. Naposledy před čtyřmi lety. S kanadským týmem vyhrál loňský turnaj 4 Nations Face-Off a získal stříbrné medaile na olympiádě v Miláně.
Pro Lightning je „Coop“ ztělesněním klidu a rozvahy. Málokdy, pokud vůbec, na něm bylo poznat, že by ztratil nervy. Pouze dvakrát se neprobil s týmem do play off, z toho jen jednou byl na střídačce celou sezonu. V posledním ročníku postoupil s Bolts do vyřazovacích bojů podeváté v řadě, což je aktuálně nejdelší série v NHL. Poprvé od sezony 2021/22 a celkem popáté si Tampa pod Cooperovým vedením připsala v základní části aspoň 50 vítězství.
První trofej, ale vítěz byl vždycky
„Byla to úžasná parta. Z prvních sedmi zápasů jsme vyhráli jen jeden, ale nikdo nezpochybňoval nás, ani naši víru v to, co děláme. Potom jsme se pomalu rozjeli, ale zažili jsme i složitá období, kdy nám vypadlo hodně hráčů,“ vracel se bývalý veřejný obhájce, který se do NHL vypracoval od nejnižších úrovní a na všech se stal šampionem.
V době, kdy se v NHL trenérský koloběh točí rychleji než kdykoli předtím, je Cooperova jistota vzácným úkazem. Těžko si představit, že by Lightning trénoval někdo jiný než on. I když v play off v posledních třech letech s týmem neprošel ani jednou přes první kolo, tým pod ním prožívá svou nejúspěšnější éru.
V lize koučoval 1 043 utkání, z nich 622 vyhrál. V lednu se ve svém 1005. zápase dostal na hranici 600 vítězství v kariéře. Rychleji to stihl jen Scotty Bowman, který potřeboval o tři duely míň. Jedním ze tří finalistů Jack Adams Award byl Cooper už v letech 2014 a 2019, kdy Lightning získali Presidents´ Trophy. Zároveň se stal druhým koučem Lightning, který ocenění dostal. První byl v roce 2007 John Tortorella.
Cooperův triumf patří k nejvíc opožděným. Přišel po sezoně, kdy se Bolts museli vyrovnat s četnými ztrátami, včetně klíčových opor jako Victor Hedman, Ryan McDonagh nebo Brayden Point. Tým si připsal jen o čtyři body víc než před rokem a v první rundě vypadl s Montrealem. Hlasování dopadlo těsně. Cooper získal Adamsovu cenu s nepatrným náskokem před veteránem Lindym Ruffem, jenž dovedl Buffalo do play off poprvé od roku 2011, a Danem Musem, nováčkem na lavičce Pittsburghu.
Odkaz jednoho z nejlepších koučů historie vypadá ještě působivěji než jindy. Cooper se konečně dočkal a odškrtl si další milník své kariéry. Trofej pro nejlepšího trenéra získal poprvé v kariéře, ale vítěz byl vždycky. Nikomu nemusí nic dokazovat.