Hašek se zlobí na NHL: All Star Game s Rusy? Z hráčů udělají užitečné idioty!
Když si přečetl o tom, jakou má NHL představu o nové podobě All Star Game, zděsil se. „Nesmíme dopustit, aby zámořská liga udělala i z českých hráčů užitečné idioty, kvůli kterým budou zabíjeni a mrzačeni lidé,“ říká legendární brankář Dominik Hašek, dlouhodobý kritik NHL kvůli tomu, že dál umožňuje ruským hráčům hrát. A představa, že v rámci Utkání hvězd by měli právě Rusové vytvořit tým zbytku světa i s Čechy, ho děsí. Pro server iSport o tom otevřeně promluvil.
NHL chce příští únor uspořádat All Star Game ve formátu, v němž se ho zúčastní pět mužstev. Kanada, USA, Švédsko, Finsko a výběr světa. Právě v tomto „zbytku světa“ by byli namixováni hráči zbývajících národností. Včetně Rusů. „Ze strany NHL je to další eskalování podpory ruské imperialistické válce,“ zlobí se Hašek.
Co říkáte novému formátu Utkání hvězd?
„Má svoji dlouholetou tradici a hráči si nominace velmi váží. Během doby prochází All Star víkend vývojem a především v posledních několika letech se jeho formát hodně změnil, aby přinesl fanouškům co nejvíce zábavy. Vy ale zřejmě narážíte na vytvoření nového mužstva, takzvaného zbytku světa. Ten se má příští rok soutěže zúčastnit.“
Ano, má to být tým, v kterém by hráli společně i ruští hráči po boku těch českých, německých, švýcarských i z dalších evropských zemí. Výjimkou budou tvořit Švédové a Finové, kteří budou mít svůj tým.
„Podívejte se. NHL se kvůli svému postoji, kdy nechává ve své soutěži veřejně vystupovat ruské občany, kteří neodsoudili ruskou imperialistickou válku a další hrozné zločiny s ní spojené, stala obrovskou reklamou na ruskou agresivní válku. Je naprosto jasné, že kvůli NHL bylo zabito a zmrzačeno mnohem více lidí. Kvůli NHL se válka prodlužuje a dochází k mnohem větším ekonomickým škodám. NHL svým postojem také napomáhá legalizovat strašné ruské zločiny. To jsou fakta. No a vytvoření mužstva, kde ruští občané najdou své místo, je další eskalování podpory ruské imperialistické válce a ruskému státnímu terorismu.“
Do jaké pozice podle vás NHL staví české hráče?
„Myslíte ty, kteří by měli případně nastoupit společně s těmi ruskými?“
Ano.
„Už jenom to, že by k tomu mohlo dojít a některý Čech by měl být nominovaný, je hrozné pomyšlení. A to nemluvím o tom, že by snad měl i nastoupit. Ten kluk, pokud by nastoupil, by žil celý život s vědomím, že se podílel na obrovské reklamě na ruskou válku a na další ruské zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech. A tedy že se svou účastí v týmu zbytku světa podílel na akci, kvůli které bylo v ruské válce zabito a zmrzačeno mnohem víc lidí. To nesmíme dopustit.“
Lidé v IIHF by měli být lídry
Měla by následovat nějaká oficiální reakce ze strany Českého hokeje?
„Budu vycházet z toho, že lidem nejen v našem hokejovém svazu nejsou lhostejné životy ukrajinských a ruských vojáků i civilistů. A že jim nejsou lhostejné ani životy lidí dalších evropských zemí při případném ruském útoku na ně.“
Mělo by teda přijít jasné odsouzení takové snahy ze strany NHL?
„Je povinností všech hokejových svazů, jejichž hráči by mohli být součástí týmu zbytku světa, tuto další snahu NHL o navýšení reklamy na ruskou imperialistickou válku a ruský terorismus co nejdříve odsoudit. Začít chránit hráče své země, kteří už se nyní dostávají pod tlak svých zaměstnavatelů a celé NHL. Je potřeba těm klukům pomoct okamžitě, a ne až zítra. Nesmíme NHL umožnit z nich udělat užitečné idioty, kvůli kterým budou zabíjeni a mrzačeni lidé.“
Myslíte, že by v tomto ohledu měla hrát roli i Mezinárodní hokejová federace?
„Jednoznačně. Lidé v IIHF by měli být lídry. Od nich by měl v první řadě vycházet jasný hlas a jasné vysvětlení, proč za současné situace nemůžeme přijmout ruské občany zpět do soutěží. Bohužel tomu tak není. A jejich současné vysvětlení je prachsprostý alibismus. Proto neočekávám, že zítra či pozítří IIHF přijde s jasným kritickým vyjádřením vůči NHL a novému týmu zbytku světa. Jsem si jistý, že funkcionáři IIHF hodí evropské hráče, kteří by mohli být nominováni do tohoto týmu, přes palubu. A že pro svůj osobní prospěch jim nebudou mít zájem pomoci. V zásadě všechno podle mě zůstane na jednotlivých hokejových svazech. A pokud ani ty nepomohou, tak na samotných hráčích a jejich blízkých.“
Jak myslíte, že se k tomu nominovaní hráči postaví?
„O tom ani nechci teď mluvit! Jsme stále v situaci, kdy ještě jde všechno zastavit. Nemyslím samotnou NHL, ale tento formát All Star víkendu. Pokud proběhne podle plánu, bude obrovskou reklamou na ruskou imperialistickou válku. V hodnotě minimálně vyšších stamilionů dolarů, ale dost možná se v tomto případě bavíme o miliardách. A to bude stát spoustu životů. Pořád tomu můžeme zabránit a musíme podle toho i jednat. Lidské životy nám nesmí být lhostejné! I když ty zítra mrtvé kluky a holky dnes neznáme a nikdy nepoznáme.“
Co by měli samotní hokejisté dělat?
„Byl jsem také profesionální hráč. Tedy zaměstnanec klubu a nadřazené ligy, kterou jednotlivé organizace musí poslouchat. V tomto případě jde o NHL. A dokážu si, myslím, velmi dobře představit, v jaké složité situaci jsou samotní hráči vůči zaměstnavatelům a NHL. Konkrétně v tomto případě, kdyby jako jedinci začali projevovat nesouhlas. Pokud nedostanou velkou podporu od veřejnosti, od svých národních svazů a svého blízkého okolí, těžko se někdo dokáže NHL veřejně postavit. A já je dokážu pochopit. I proto, že sám nevím, jestli bych to jako hráč dokázal. Ten kluk by musel být mimořádně silná osobnost.“
Vedení NHL se mých postojů bojí
Co jim tedy doporučujete?
„Dobře, budu vycházet z toho, že ti kluci nepodporují ruskou imperialistickou válku a další hrozné ruské zločiny. Pak by si měli sednout s agentem. A ten by měl co nejdřív začít NHL soudit, protože své zaměstnance zneužívá k podpoře ruské války. A že tím budou poznamenáni na celý život. A chtít po NHL za současná a jistě i budoucí traumata spravedlivé odškodnění. Myslím, že se v tuto chvíli jedná o jednu z věcí, které se NHL může zaleknout, protože to bude mít pro ni velmi negativní publicitu. Tady se ovšem bavíme pouze o milionech dolarů odškodného. Dříve či později však NHL bude soudit země Ukrajina za obrovské škody jak na lidských životech, tak na majetku, které ji NHL svým postojem způsobila. V tomto případě se jistě bude jednat o stovky miliard dolarů. Za to, co NHL Ukrajině a jejím lidem způsobila, musí zaplatit odpovídající odškodné.“
NHL kritizujete dlouhodobě. Máte nějakou zpětnou vazbu od vedení zámořské ligy?
„Nemám. Vím, že když čeští novináři dělají s někým z vedení NHL rozhovor, nesmí se jakkoli ptát na mě a na mou kritiku NHL. To jim říkají předem. Vedení NHL se mých postojů bojí a zatím dělají mrtvého brouka. Já jim naopak dlouhodobě nabízím spolupráci a pomoc. To mimochodem platí také o IIHF. Tou spoluprací mám na mysli nastavení pravidel, aby NHL přestala být reklamou na ruskou válku. To, co NHL zkazila za víc než čtyři roky války, s tím se už nedá nic dělat. Nicméně to, co bude zítra, se dá změnit. Záleží na nich. A když mluvím o pomoci, mám především na mysli pomoc ruským hráčům. Na ty se NHL stejně jako celý svět totálně vykašlala.“
Jak to myslíte?
„Ať už daní hráči podporují ruské vraždění či jsou naopak proti, NHL je svým postojem hodila všechny do jednoho pytle. A nedala jim ani šanci oficiálně válku odsoudit. Natož, aby jim byla nabídnuta možnost ochrany, exilu či pomoc jejich rodinám. Nebo v rámci olympiády vytvoření týmu uprchlíků pro ruské sportovce. A další věci.“
Ozývají se vám lidé, třeba bývalí spoluhráči, kteří vás v této snaze podporují?
„Já jsem dnes v kontaktu už jen s několika spoluhráči. A s nimi v tomto ohledu máme podobné názory.“
Bill Daly, zástupce komisaře NHL, mluvil o tom, že po rozhovoru s IIHF nehrozí ze strany Švédů, Finů ani Čechů bojkot Světového poháru, pokud budou hrát i Rusové. Ovšem český svaz se proti této interpretaci ohradil, to asi vítáte, ne?
„Bylo by hrozné, až šílené, kdyby se naše národní mužstvo zúčastnilo takovéto akce. Jenom představa, kolik by to stálo lidských životů… Nebo jak moc by to pomohlo legalizovat hrozné ruské zločiny. A o udržitelném dlouhodobém míru v Evropě by už vůbec nemohla být řeč. Protože všechny tři země mají podobný názor, je vhodné, aby nejednaly odděleně, ale společně. NHL se nás bude snažit rozdělit. Bylo by hrubá chyba to připustit. Doufám, že se to nepodcení a najde se někdo, kdo bude tento společný cíl správně koordinovat.“