Flyers si brankářské hvězdy váží, nabídli 27 milionů. Vladař prodlouží o pět let
Ve Philadelphii zažil skvostnou sezonu. Dan Vladař dosáhl svého maxima v počtu sehraných zápasů, vítězných utkání, měl nejlepší průměr obdržených gólů i úspěšnost zákroků v kariéře. Flyers po šesti letech postoupili do play off a přes Pittsburgh se dokonce prodrali do druhého kola. Prodloužení smlouvy s českým brankářem je na prvním místě v seznamu domácích úkolů, které Flyers hodlají mezi sezonami splnit. „Nezastírám, že je naší prioritou. Chce být ve Philly a my chceme jeho,“ prozradil ve středu generální manažer klubu Daniel Briere.
Když se Dan Vladař loni stal volným agentem, zvažoval, zda pokračovat jako v Calgary, kde dělal čtyři sezony dvojku, nebo zkusit štěstí ještě jinde. Vyjasnilo se hned 1. července, jen pár minut po otevření trhu. S Flyers uzavřel dvouletou smlouvu za 6,7 milionu dolarů (asi 139 milionů korun).
„Z hokejového hlediska mi Philadelphia dává největší smysl. Od začátku musím ukázat, že si tam jdu pro to být jednička,“ řekl 28letý brankář po podpisu v rozhovoru pro deník Sport. Po roce se Vladařovi rýsuje další, víceletý kontrakt za 27 milionů.
V Bostonu a Calgary neměl moc šanci stát se týmovou jedničkou. Až ve Flyers dostal pořádnou příležitost se prosadit. A přesně to se mu povedlo. Pražský rodák chytal 52 utkání, z nich 29 vítězných. Udržel si brankový průměr 2,42 branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta. Při hře pět na pět se dělil o vedení v celé lize s Jesperem Wallstedem z Minnesoty s 93,7 procenty.
Flyers po 14 letech vyhráli sérii na čtyři vítězství, než ve druhém kole vypadli s Carolinou. Vladař končil sezonu se zraněnou rukou a chytal pod prášky, což mu zabránilo v účasti na mistrovství světa. Nicméně v deseti zápasech play off uhájil dvakrát nulu a udržel si průměr 2,18 a úspěšnost 93,2 procenta. Za své výkony dostal cenu Bobbyho Clarka pro nejužitečnějšího hráče týmu.
„On byl náš MVP. Líbilo se nám, co předváděl. Rozhodně máme zájem o prodloužení jeho smlouvy. Cítíme, že naši mladí brankáři ještě potřebují čas. Ideálně bychom tedy rádi prodloužili smlouvu s Danem Vladařem,“ pokračoval Briere.
Stal se nejlepším hráčem Flyers v základní části, zůstal jím i během play off. Ve Philadephii našli ve Vladařovi nového hrdinu. Klubu pomohl vyřešit jednu z nejméně stabilních pozic. Navázal na brankářské ikony klubu jako Bernie Parent, Pelle Lindbergh nebo Ron Hextall. Stávající kontrakt mu vyprší po příští sezoně. Ale už nyní se může dohodnout na prodloužení.
První nabídka přišla před třemi měsíci. Podpis další smlouvy se podle insiderů NHL blíží. „Myslím, že je to víceméně hotovo,“ řekl dokonce kanadský reportér Elliotte Friedman ze Sportsnet v pořadu The FAN Hockey Show. „Má podepsáno na dalších pět let s Philadelphií. Oficiálně to však nelze oznámit. Až do 1. července nemůžou nic dělat, i když mluvit s hráčem smějí,“ dodal.
Nový pětiletý kontrakt by měl vstoupit v platnost od sezony 2027/28. Celková částka se odhaduje něco kolem 27 milionů dolarů (asi 560 milionů korun) a podpisový bonus. Tyto prémie podle pravidel NHL nesmějí u smluv uzavřených po 1. září přesahovat částku hrubého ročního platu. Vladař však ještě stihne okno, které ničemu takovému nebrání. Bonus taky nutně nemusí dostat najednou.
Podobné smlouvy jako další hvězdy
Adin Hill se domluvil s Las Vegas na prodloužení kontraktu o šest let za 6,25 milionů dolarů ročně. Mackenzie Blackwood dostal od Colorada pět let navíc s platem 5,25 milionu dolarů. Oba jsou se Vladařovi podobají v tom, že se prosadili v pozdějším věku a odměnu dostali až po úspěšných sezonách. „S rostoucím platovým stropem a na základě výkonnosti bych očekával, že Vladařův roční plat překročí Hillovu částku,“ uvedl Friedman.
Lukáš Dostál se loni upsal v Anaheimu jako volný hráč na pět let za 6,5 milionu dolarů ročně. Pro Vladaře je to dobrý základ. Ovšem spekulace hovoří o odstupňovaném kontraktu s tím, že v prvních dvou letech by se mohl dostat na částku přes 7,5 milion dolarů včetně bonusů. To by z něj udělalo nejlíp placeného českého gólmana v NHL. Plat se má v dalších letech postupně snižovat. Každopádně je to důkaz, jak si Flyers své brankářské hvězdy váží. Vladaře si chtějí pojistit na další roky a upevnit pozici gólmana do budoucna