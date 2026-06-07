Nejdivočejší finále NHL v historii! Z 0:4 na 4:4, dvě prodloužení a tři góly za 39 sekund
Experti se shodují, že lepší začátek přímého boje o Stanley Cup nikdy nezažili. „Sleduji finále NHL 25 let. Nedokážu si vybavit divočejší úvod. Neuvěřitelné,“ vyťukal slavný hokejový insider Pierre LeBrun. Není z těch, kteří by zveličovali. Už dva předchozí zápasy stály za to, ale třetí pokrm byl jasně nejvýživnější. Carolina v něm stáhla ztrátu 0:4, aby pak v prodloužení padla 4:5 zcela bizarním gólem po ráně dva metry mimo. Vegas vede v sérii 2:1 na zápasy.
Ten duel měl všechno, co můžete od finále žádat. Když už si myslíte, že sada mezi Vegas a Carolinou nemá kam stoupat, překvapí vás, prorazí další skleněný strop.
V noci na neděli dramatu vůbec nic nenasvědčovalo. Golden Knights si na domácím hřišti vybudovali náskok čtyř branek, Mitch Marner se podepsal pod každou z nich. Vypracoval se na 28 bodů (10+18), čímž jednoznačně vévodí bodování play off.
Zároveň se stal nejproduktivnějším hráčem v historii, který prožívá tak zdařilou vyřazovací fázi hned v prvním roce na nové adrese. Zatímco v Torontu byl považovaný za hráče, jemuž tato část sezony vůbec nesvědčí, u Vegas odemkl hladovou verzi sebe sama.
Domácí trhači neměli dlouho smilování. Ještě předtím, než ve druhé části čtyřikrát udeřili, dali dva góly, které zneplatnila trenérská výzva. Golden Knights odmítnutí nezastavilo. Pod čtvrtý zásah se asistencí podepsal i český útočník Tomáš Hertl, předtím sám napnul síť. Z branky Caroliny se pakoval dosavadní fantom Frederik Andersen a pro třetí třetinu pustil na led Brandona Bussiho.
Mladý brankář čelil už po čtyřech minutách trestnému střílení rozjetého Marnera, autora nejrychlejšího finálového hattricku v rozmezí šesti minut a deseti sekund. Kdyby Kanaďan proměnil příležitost na čtvrtý zářez, bylo po utkání. Jenže nedal. A začal se rodit neskutečný vzdor Hurricanes.
Ve 48. minutě předvedli věci nevídané. Zkušení třicátníci Jordan Martinook, Taylor Hall a Jordan Staal vyvolali spoušť. Tři trefy doručili za 39 sekund. Z jasné záležitosti bylo mžiknutím oka drama. Kdo z diváků zrovna odešel pro pití, nestačil zírat. Hosté pak Vegas vrátili také srovnání z předchozího duelu, když rovných 102 sekund před sirénou v přesilovce skóroval Andrej Svečnikov.
Střet vyhnaný do vysokých otáček nedoznal konce ani v úvodním prodloužení, rozhodla až rána obránce Shea Theodoreho z času 85:38. Původně do klece vůbec nesměřovala. Důležitý zadák Vegas napálil zadní mantinel, jenže kotouč se okamžitě odrazil před branku a gólman Bussi po předchozím přesunu nezvládl včas reagovat. Od jeho betonu se projektil odrazil rovnou do sítě. Bizarní vyústění mimořádného dramatu.
Na rozuzlení měl podpis také bek Brayden McNabb, který předchozí zápas opustil s krvavým šrámem a zřejmě i zlomeninou v obličeji po ostrém zásahu pukem. Tvář mu „zdobilo“ přes dvacet stehů. I tak strávil ve hře 35 minut! Fanouškům upřímně děkoval, jak ho podpořili při představení zahajovací formace před zápasem.