Euforie, dojatí rodiče! Carolinu ve finále zachránil odhozený gólman. V NHL s ním nepočítali
Kdo by chtěl natočit horor pro hokejové brankáře, nemusí. Stačí maskovaným mužům pustit finále NHL. Souboj o Stanley Cup přinesl ve čtyřech zápasech 33 gólů, třetí nejvyšší počet v historii. Obrany neexistují, střelci se činí a diváci žasnou. Čtvrté pokračování získala Carolina vítězstvím 5:3. Znovu se prosadil její kapitán Jordan Staal, autor dvou tref, včetně té vítězné. Hosté našli i nového hrdinu v brance. Sérii s Vegas srovnali na 2:2 bez startéra Frederika Andersena.
Trenér Hurricanes Rod Brind’Amour spolu s dalšími zástupci klubu z města Raleigh kolem dánské jedničky hodně mlží. Vrcholí play off, nikdo nechce odkrývat karty dřív, než je nutné. „Tentokrát ho vynecháme ze sestavy,“ znělo z tábora Caroliny neurčité vysvětlení, proč Frederik Andersen schází.
Po něm přišlo jen krátké doplnění. „Po konzultaci s naším trenérem gólmanů jsme se shodli, že Andersen potřebuje pauzu. Nebudeme zatím říkat, kdo nastoupí v dalším utkání,“ dodal Brind’Amour.
Dlouho dominantní gólman střídal po dvou třetinách předchozí partie za stavu 0:4. Dostal šest gólů, nicméně dva z nich neplatily kvůli trenérské výzvě. Při jednom z těchto momentů inkasoval Andersen navrch nepříjemný úder do hlavy od útočníka Vegas Ivana Barbašova. Posléze sice trénoval, ale v noci na středu se neposadil ani na střídačku.
Do branky šel znovu nováček Brandon Bussi. Spoluhráči mu pomohli vynikajícím nástupem v první třetině, a třebaže Golden Knights zvládli v oblíbené druhé části srovnat na 3:3, vítězství urvali hosté. V závěru byl Bussi bezchybný, počíhal si na dvě největší šance Jacka Eichela. Tu poslední zařídil vyhraným buly český centr Tomáš Hertl.
Ještě daleko víc však fascinuje podhoubí, z něhož Bussi pro účast ve finále vyrostl. Byla to zpráva, jakých se za sezonu objeví vyšší desítky a zprvu si neuchmátnou žádnou pozornost. Na začátku října Carolina angažovala sedmadvacetiletého brankáře, který neměl jediný ligový start. Lépe vyjádřeno, Hurricanes ho ukradli Floridě z listiny nechráněných hráčů, kam putují ti, s nimiž se pro NHL nepočítá.
Záhy se ukázalo, jakou krádež mužstvo z Raleigh podniklo. Bussi v základní části odchytal 39 zápasů, z nichž 31 dovedl k vítěznému konci. Kdyby měl jakýkoliv jiný než americký pas, klidně mohl uvažovat nad nominací na olympijské hry.
Zachraňoval Canes v době, kdy se Andersenovi ani dalšímu náhradníkovi Pjotru Kočetkovovi příliš nevedlo. Bez příspěvku zcela nečekaného hrdiny by Carolina těžko ovládla pořadí Východní konference, díky čemuž startuje v celém play off doma.
Rodák z New Yorku s lapačkou na pravé ruce výrazně zdramatizoval už předchozí finálový střet, v němž Hurricanes prohrávali 0:4. Padli až hodně smolnou brankou v prodloužení. Ve čtvrtém duelu finále už si Bussi vítězství vzít nenechal. K nezaplacení byla reakce jeho rodičů, kteří v nadšených emocích a pod dohledem televizní kamery sledovali závěr zápasu.
V něm se znovu prosadil kapitán Jordan Staal. Udeřil hned dvakrát, vítězství zařídil bekhendovou střelou v pádu během závěrečné třetiny. Zároveň se v 37 letech stal třetím nejstarším hráčem v historii, který dal dva góly v jednom finálovém utkání. Zařadil se za Marka Recchiho (43 let) a Igora Larionova (41). „Je to zabiják před brankou,“ uznale pokýval kouč Tortorella.
Matador si do nejdůležitější série schoval pět ze svých sedmi branek ve vyřazovací fázi. V pátek bude s mužstvem usilovat o „mečbol“ v domácím prostředí. Carolina si musí dát pozor hlavně na prostřední části, v nichž prohrává s Vegas 1:9. Naopak nástupy Hurricanes zpravidla jdou.