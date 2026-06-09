Trenérské drby v NHL: Pavelski ve stopách St. Louise? Možná přijde i Babcock
Generální manažer Toronta John Chayka minulý týden sdělil médiím, že na seznamu kandidátů pro práci v Maple Leafs má spoustu jmen a že ho v následujících dnech hodlá výrazně zkrátit. Peter Laviolette a Patrick Roy patřili mezi trenéry, o něž se klub zajímal. První z nich se mezitím dohodl s Los Angeles, mezi kandidáty však nečekaně přibyl Joe Pavelski. Bývalý skvělý útočník, který však má s trénováním téměř nulové zkušenosti.
V NHL skončil jako hráč teprve před dvěma lety. Za 18 sezon si připsal v základní části 1068 bodů, dalších 143 přidal v play off. Válel za San Jose a Dallas, dvakrát bojoval ve finále Stanley Cupu. S Torontem měl společné jedině to, že za celou dobu své kariéry on ani Leafs trofej nezískali. Po ní začal trénovat děti v domovském Madisonu, kde hraje jeho syn Nate. Taky vlastní klub Jackson Jets v NAHL a dělá poradce týmu jeho alma mater, univerzity Wisconsin v NCAA.
Leafs by asi rádi napodobili příběh Martina St. Louise: napřed odmítl nabídku New YorkRangers vést farmářský tým, aby mohl pomáhat v rozvoji svému synovi. V únoru 2022 však nastoupil k Montreal Canadiens místo Dominiqua Ducharmeho. Pod vedením vítěze Stanley Cupu a olympijského šampiona se Habs zvedli a letos postoupili až do finále Východní konference.
Maple Leafs se v současné době snaží začít novou éru. Chayka a hlavní poradce Mats Sundin chtějí udržet konkurenceschopný tým a uspokojit hvězdné opory v čele s Austonem Matthewsem.
Pavelski byl velký hráč a vynikající lídr. V San Jose i Dallasu nosil kapitánské céčko. Ale pořádně ještě nikde netrénoval. Jako útočník navíc působil v destinacích, kde hokej není pod takovým drobnohledem jako v ostře sledovaném Torontu. Pokud by se nedařilo, bude jako nováček předhozen lvům.
Babcock má už přes 1300 zápasů v NHL
V Torontu působil pět sezon taky Mike Babcock. Jediný člen Triple Gold Clubu mezi trenéry získal Stanley Cup v roce 2008 s Detroitem, s výběrem Kanady vyhrál olympiádu i mistrovství světa a navrch ještě Světový pohár. Různé zdroje o něm mluví jako možnosti pro Edmonton
Třeba se jednou rozpovídají v podobném duchu hráči Bostonu a Vegas o Bruci Cassidym, který taky patřil do okruhu kandidátů pro Oilers a z předchozích štací neodcházel s fanfárami. Mluvilo se rovněž o Craigu Berubem, s nímž se rozloučilo nové vedení v Torontu. David Carle s týmem Denverské univerzity vyhrál třikrát NCAA a s americkou dvacítkou dvakrát juniorský šampionát. Nabídku odmítl. Laviolette, kolem nějž brousili snad všude, podepsal s Kings na tři roky.
Babcock má za sebou přes 1300 zápasů NHL, poslední odkoučoval s Torontem v roce 2020. Darren Dreger z TSN informoval, že Oilers konzultují s NHLPA, zda existují nějaké připomínky, které by se měly vyřešit před případným nástupem Mika Babcocka. „Jsem v důchodu a moc si ho užívám,“ vyvracel 63letý trenér ještě koncem května myšlenky na návrat. Popírá je i teď, ale třeba nakonec přijde. Navzdory všemu se šíří drby, že po nevýrazném Knoblauchovi by prospělo Edmontonu trochu ostrého česneku. Ať už od Babcocka, nebo jiného kouče. Možností na výběr se nabízí dost.