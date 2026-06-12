Fotbal s Českem? Ne, hvězdný Haaland volil finále NHL! Vegas nezvládlo emoce, přišlo o eso
Souběžně hraný zápas Česka s Jižní Koreou na mistrovství světa ve fotbale, nebo páté finále Stanley Cupu? Hvězdný fotbalista Erling Haaland měl jasno. Než se jeho Norsko ve středu pustí do úvodního skupinového klání s Irákem, vyrazila si světová superstar na hokejovou NHL. V severské zemi čerstvě populární fenomén, jelikož si Norové z posledního MS senzačně odvezli bronz na úkor Kanady. Haaland v dresu Hurricanes a dobrém rozmaru mohl fandit i slavit. Carolina v pátém utkání finálové série proti Vegas vyhrála 4:2.
Ještě těsně před koncem měl český útočník Tomáš Hertl velkou příležitost na drama. Brankáře Brandona Bussiho zachránila tyčka a centr Vegas se snažil puk dorazit do sítě. Jenže z bezprostřední blízkosti bekhendem nahrnul kotouč jen pod beton připraveného gólmana. Blíž se Golden Knights ke snížení nedostali.
Na dosah Stanley Cupu je tak Carolina. V sérii vede 3:2 na zápasy, v dalším průběhu za ní bude stát historie. Čtyři z pěti týmů, které si ve finále vypracovaly zmíněný náskok, nakonec slavily zisk vážené trofeje. Hurricanes mohou zopakovat dvacet let starý triumf. Shodou okolností slavili v době, kdy se čeští fotbalisté naposledy kvalifikovali na světový šampionát. Letos může paralela znovu platit.
Haaland viděl dvě trefy obrozeného střelce Andreje Svečnikova, další gólový zápas sedmatřicetiletého matadora Jordana Staala nebo tříbodové představení Dána Nikolaje Ehlerse. Ale také nedisciplinovanost, s jakou Vegas utkání ztratilo. Mohla za to zčásti křivda po odstoupení esa Williama Karlssona, jehož u mantinelu důrazně přimáčkl Sean Walker. Důležitý švédský forvard putoval do nemocnice s problémem s rukou.
Pomsta stála Vegas zápas
Hned v následujících střídáních Golden Knights hledali pomstu, možná až příliš hladově. V průběhu dvou minut putovali na trestnou lavici Jeremy Lauzon za hrubost a Brayden McNabb kvůli krosčeku. Druhé oslabení už hosté neustáli, navíc záhy udeřil i Sebastian Aho, čímž Hurricanes přisoudil rozhodující náskok 3:1.
Carolina poprvé v sérii zvládla výsledkově prostřední třetinu, dosud jasně nejméně oblíbenou část. Jindy velký tahoun Aho se gólově prosadil teprve podruhé v uplynulých čtrnácti zápasech, zato však v nejdůležitější chvíli.
Co naplat, že Vegas se radovalo hned z úvodní střely v pátém finále a Pavel Dorofejev se dvěma góly rozpomenul na svou dřívější formu. Ani tři přesilovky po domácím vyhození puku mimo hřiště nepomohly. Speciální týmy Caroliny byly silnější. Ve velmi fyzickém duelu udržovalo mužstvo z Raleigh lepší nastavení i herní disciplínu.
Vegas se zatím nemůže opřít ani o brankáře Cartera Harta, vloni omilostněného po sexuálním skandálu během juniorského mistrovství světa. Zatímco před sérií byl experty zmiňovaný mezi jmény, která by si mohla dojít pro cenu pro nejužitečnějšího hráče play off, ve finále někdejší gólman Philadelphie vždy inkasoval minimálně čtyři branky. V tomto ohledu historie NHL nikoho horšího nepamatuje.
O svém případném triumfu tak Hurricanes budou moci rozhodnout už v noci na pondělí. Vegas před vlastními fanoušky naopak konec odvrací. Finále hraje potřetí za uplynulých devět let, pohár slavilo před třemi roky.