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Z propadáku šampionem. Carolinu nastartoval i trejd Nečase. Hall: Jsem vděčný Dallasu

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SESTŘIH: Vegas - Carolina 0:3. Hurricanes po 20 letech slaví zisk Stanley Cupu! • Zdroj: nhl.com
Carolina po 20 letech slaví Stanley Cup
Carolina po 20 letech slaví Stanley Cup
Hokejisté Caroliny po 20 letech slaví Stanley Cup
Hokejisté Caroliny po 20 letech slaví Stanley Cup
Carolina po 20 letech slaví Stanley Cup
Jaccob Slavin a Logan Stankoven slaví gól Caroliny
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Filip Ardon
NHL
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Byly to jedny z největších a nejdiskutovanějších výměn poslední doby. Carolina loni vytrejdovala Martina Nečase za hvězdného Mikku Rantanen, ale s produktivním Finem se nedohodla na novém kontraktu a po pouhých 13 zápasech ho poslala dál. O Hurricanes se v tu chvíli mluvilo jako poraženém celého obchodu, ztráta Rantanena byla popisována jako velký průšvih. Právě tady se ale začal rodit tým letošních šampionů Stanley Cupu a po pouhém roce se hodnocení tahů generálního manažera Erica Tulskyho otáčí o 180 stupňů.

Prvotní vyznění trejdu bylo pro Carolinu kruté. Ambiciózní tým přišel o Martina Nečase, který naplno ukázal hvězdný potenciál, dlouho neudržel ani Mikku Rantanena, kvůli němuž hodně obětoval. Canes se s vysněnou posilou nedohodli na nové smlouvě, a tak ji už po 13 utkáních poslali o dům dál. Protihodnotou byl talent Logan Stankoven, volby v draftu a z předchozího obchodu Taylor Hall, někdejší vítěz Hart Trophy s klesající výkonností.

„Jako organizaci nás charakterizuje agresivní přístup. To, že jste agresivní, s sebou nese taky určité riziko. Když Rantanena vyměníte, je to ztráta pro aktuální sezonu. Ale cítili jsme, že získáváme dost, aby to pro organizaci byla ta nejlepší věc z dlouhodobého hlediska,“ vykládal loni v březnu GM Eric Tulsky.

Jeho slova se ukázala jako pravdivá už o rok a čtvrt později. Canes porazili ve finále v šesti zápasech Vegas a na ledě soupeře křepčili s pohárem. Široké úsměvy zářily i na tvářích Halla, Stankovena a Nikolaje Ehlerse. Tří ze čtyř nejproduktivnějších hráčů týmu, kteří vzešli z trejdu Martina Nečase a následných pohybů.

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