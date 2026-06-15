Z propadáku šampiony. Carolinu nastartoval i trejd Nečase. Stankoven: Jsem vděčný Dallasu
Byly to jedny z největších a nejdiskutovanějších výměn poslední doby v hokejovém světa. Carolina loni vytrejdovala Martina Nečase za hvězdného Mikku Rantanen, ale s produktivním Finem se nedohodla na novém kontraktu a po pouhých 13 zápasech ho poslala dál. O Hurricanes se v tu chvíli mluvilo jako poraženém celého obchodu, ztráta Rantanena byla popisována jako velký průšvih. Právě tady se ale začal rodit tým letošních šampionů Stanley Cupu a po pouhém roce se hodnocení tahů generálního manažera Erica Tulskyho otáčí o 180 stupňů.
Prvotní vyznění trejdu bylo pro Carolinu kruté. Ambiciózní tým přišel o Martina Nečase, který naplno ukázal hvězdný potenciál, dlouho neudržel ani Mikku Rantanena, kvůli němuž hodně obětoval. Canes se s vysněnou posilou nedohodli na nové smlouvě, a tak ji už po 13 utkáních poslali o dům dál. Protihodnotou byl talent Logan Stankoven, volby v draftu a z předchozího obchodu Taylor
„Jako organizaci nás charakterizuje agresivní přístup. To, že jste agresivní, s sebou nese taky určité riziko. Když Rantanena vyměníte, je to ztráta pro aktuální sezonu. Ale cítili jsme, že získáváme dost, aby to pro organizaci byla ta nejlepší věc z dlouhodobého hlediska,“ vykládal loni v březnu GM Eric Tulsky.
Jeho slova se ukázala jako pravdivá už o rok a čtvrt později. Canes porazili ve finále v šesti zápasech Vegas a na ledě soupeře křepčili s pohárem. Široké úsměvy zářily i na tvářích Halla, Stankovena a Nikolaje Ehlerse. Tří ze čtyř nejproduktivnějších hráčů týmu, kteří vzešli z trejdu Martina Nečase a následných pohybů.