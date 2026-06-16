Předplatné

Mohl bych se víc chválit, říká Postava. Kam přijde, tam září. Stane se dvojkou Detroitu?

Michal Postava má za sebou první sezonu v zámoří, na farmě Detroitu zářil
Michal Postava má za sebou první sezonu v zámoří, na farmě Detroitu zářilZdroj: Profimedia.cz / ČTK / AP / Frank Jansky/Icon Sportswire
Český brankář Michal Postava má po skvělém vstupu do sezony v AHL momentálně složitější situaci
Gólman Michal Postava oslavuje další vychytané vítězství v dresu Grand Rapids
Bývalý brankář Komety Michal Postava v brance Grand Rapids Griffins
Fantom play off Michal Postava si užívá zisk mistrovského titulu s Masarykovým pohárem
Brněnský brankář Michal Postava s Masarykovým pohárem
Brankář Michal Postava je nesporným hrdinou Komety v play off
Útočník Dynama Lukáš Radil padá na branku Michala Postavy z Komety
15
Fotogalerie
Miroslav Horák
NHL
Začít diskusi (0)

Baví málo vídanou vlastností. Prokazuje kumšt přizpůsobivosti, ať je to kdekoli. Michal Postava vletěl předloni do extraligy, coby nováček vychytal Kometě titul a stal se MVP play off. Po pouhé jedné sezoně mezi českou elitou podepsal kontrakt s Detroit Red Wings, na jeho farmě zapsal nejlepší čísla AHL. Příští stanice? Jistě, NHL. „Je to můj hlavní cíl, kvůli kterému jsem do Ameriky odcházel,“ hlásí přesvědčivě 24letý gólman v rozhovoru pro iSport Premium. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>

Hokejová legenda a dlouholetý GM Red Wings Steve Yzerman před ním zvedá palec nahoru. Situace v brankovišti Detroitu může brzy vykrystalizovat tak, že se Michal Postava stane parťákem Johna Gibsona. Jako jednu z variant to připouští i rodák z Valašského Meziříčí, jenž v AHL chytal v průměru pod dva góly na zápas a s kolegou Sebastianem Cossou trhli cenu pro nejschopnější tandem v soutěži.

Ročník 2025/26 vás zase posunul o kus dál. Jak šel čas vašima očima?
„Jelikož to pro mě byla první sezona v cizině, bylo to o něco náročnější. Musel jsem si zvykat na nové prostředí i na užší hřiště nebo na komunikaci v angličtině s ostatními kluky. Naštěstí jsme v Grand Rapids byli i s dalšími Čechy, s Kubou Rychlovským a Ondrou Becherem. Ti mi ze začátku pomohli se zařizováním nejnutnějších věcí, abych tam mohl fungovat, měl kde bydlet a podobně. Začátek sezony v AHL mi vyšel výborně, ale pak jsem se na dlouho zranil. Odchytal jsem čtyři nebo pět zápasů a pak byl dva měsíce mimo. Naštěstí jsem po návratu naskočil v podobné formě jako na podzim. Hlavně se dařilo neskutečně celému našemu týmu, to mi samozřejmě taky hodně pomohlo.“

Jak to děláte, že kamkoli přijdete, hned se na vás mohou všichni spolehnout? A je přitom jedno, o jakou úroveň soutěže jde. To se moc nevidí.
„Snažím se zlepšovat každým dnem, pomáhá mi i dané prostředí. Na čím vyšší úrovni je, tím je to pro mě asi větší výzva. Pokouším se vždy co nejvíc přiblížit kvalitě ostatních vedle mě. Držet se zkrátka těch nejlepších. Jinak nevím, protože já jsem klasický flegmatik… (usmívá se) Nedělám si z ničeho moc hlavu, což nejspíš taky hodně pomáhá.“

To si právě říkám. Umíte prodat, co svedete, a neřešíte, zda selžete a podobně.
„Přesně tak. Prostě jen dělám svou práci, kterou si snažím užívat. Ale k tomu patří i to každodenní makání.“

Hlavně pro gólmana dělá užší zámořské kluziště z hokeje odlišný sport. Narazil jste vůbec na něco složitějšího, anebo vám menší rozměry sedly hned?
„Myslím, že mě za mořem nikdo neučil ani nechtěl chytat jinak, ale pracovali jsme na hodně detailech, které potřebujete. Hodně mi v tom pomohl trenér gólmanů v Grand Rapids Roope Koistinen. Je to Fin a moc dobře věděl, co brankář z Evropy potřebuje probírat, řešit a trénovat, aby si za mořem co nejdřív zvykl.“

Na čem jste nejvíc dělali?

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů