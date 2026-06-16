Mohl bych se víc chválit, říká Postava. Kam přijde, tam září. Stane se dvojkou Detroitu?
Baví málo vídanou vlastností. Prokazuje kumšt přizpůsobivosti, ať je to kdekoli. Michal Postava vletěl předloni do extraligy, coby nováček vychytal Kometě titul a stal se MVP play off. Po pouhé jedné sezoně mezi českou elitou podepsal kontrakt s Detroit Red Wings, na jeho farmě zapsal nejlepší čísla AHL. Příští stanice? Jistě, NHL. „Je to můj hlavní cíl, kvůli kterému jsem do Ameriky odcházel,“ hlásí přesvědčivě 24letý gólman v rozhovoru pro iSport Premium. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>
Hokejová legenda a dlouholetý GM Red Wings Steve Yzerman před ním zvedá palec nahoru. Situace v brankovišti Detroitu může brzy vykrystalizovat tak, že se Michal Postava stane parťákem Johna Gibsona. Jako jednu z variant to připouští i rodák z Valašského Meziříčí, jenž v AHL chytal v průměru pod dva góly na zápas a s kolegou Sebastianem Cossou trhli cenu pro nejschopnější tandem v soutěži.
Ročník 2025/26 vás zase posunul o kus dál. Jak šel čas vašima očima?
„Jelikož to pro mě byla první sezona v cizině, bylo to o něco náročnější. Musel jsem si zvykat na nové prostředí i na užší hřiště nebo na komunikaci v angličtině s ostatními kluky. Naštěstí jsme v Grand Rapids byli i s dalšími Čechy, s Kubou Rychlovským a Ondrou Becherem. Ti mi ze začátku pomohli se zařizováním nejnutnějších věcí, abych tam mohl fungovat, měl kde bydlet a podobně. Začátek sezony v AHL mi vyšel výborně, ale pak jsem se na dlouho zranil. Odchytal jsem čtyři nebo pět zápasů a pak byl dva měsíce mimo. Naštěstí jsem po návratu naskočil v podobné formě jako na podzim. Hlavně se dařilo neskutečně celému našemu týmu, to mi samozřejmě taky hodně pomohlo.“
Jak to děláte, že kamkoli přijdete, hned se na vás mohou všichni spolehnout? A je přitom jedno, o jakou úroveň soutěže jde. To se moc nevidí.
„Snažím se zlepšovat každým dnem, pomáhá mi i dané prostředí. Na čím vyšší úrovni je, tím je to pro mě asi větší výzva. Pokouším se vždy co nejvíc přiblížit kvalitě ostatních vedle mě. Držet se zkrátka těch nejlepších. Jinak nevím, protože já jsem klasický flegmatik… (usmívá se) Nedělám si z ničeho moc hlavu, což nejspíš taky hodně pomáhá.“
To si právě říkám. Umíte prodat, co svedete, a neřešíte, zda selžete a podobně.
„Přesně tak. Prostě jen dělám svou práci, kterou si snažím užívat. Ale k tomu patří i to každodenní makání.“
Hlavně pro gólmana dělá užší zámořské kluziště z hokeje odlišný sport. Narazil jste vůbec na něco složitějšího, anebo vám menší rozměry sedly hned?
„Myslím, že mě za mořem nikdo neučil ani nechtěl chytat jinak, ale pracovali jsme na hodně detailech, které potřebujete. Hodně mi v tom pomohl trenér gólmanů v Grand Rapids Roope Koistinen. Je to Fin a moc dobře věděl, co brankář z Evropy potřebuje probírat, řešit a trénovat, aby si za mořem co nejdřív zvykl.“
Na čem jste nejvíc dělali?