Zámořská mise číslo dva. Dávalo mi to smysl, mám lepší postavení, věří bývalý útočník Hradce
Po roce se vrací do boje o NHL. Slovenský útočník Oliver Okuliar se stal za jedinou sezonu ve Švédsku mistrem SHL a vyslyšel volání z Pittsburghu. Od Penguins dostal dvoucestnou smlouvu na 850 tisíc dolarů ročně a po angažmá v organizaci Floridy se podruhé pokusí prorazit mezi nejlepší. „Až do víkendu jsem nevěděl, že mají zájem. Potom jsme se dohodli rychle,“ popisoval někdejší útočník Hradce Králové pro Denník Šport.
Prošlo to jako nenápadná zpráva, jakých v zámoří létá všemi směry spousta. Pittsburgh trejdoval s Floridou, z organizace Panthers přivedl slovenského útočníka Olivera Okuliara. Bez platného kontraktu, ale jako naději, které chce dát šanci. Tak se i rychle stalo. Šestadvacetiletý reprezentant se s Penguins dohodl na rok. Smlouva je dvoucestná, v NHL si díky ní přijde na 850 tisíc dolarů ročně, o patro níž na 350 tisíc. Poměrně vysoká částka na farmě dává Okuliarovi větší naději, že dostane adekvátní prostor.
„Nechtěl jsem tam jít za horší smlouvou, než jsem měl ve Skellefteå. Nebylo to primárně o penězích, ale potřeboval jsem si pojistit kontraktem, že o mě mají reálný zájem. Takhle mám lepší postavení v organizaci,“ uvědomoval si Okuliar.
První šanci v NHL se přiblížil dvěma sezonami v české extralize v dresu Hradce Králové. Po rozkoukání bral v druhém roce 45 bodů (24+21) v 52 zápasech a plácl si s Floridou. Na její farmě loni pobral za 69 utkání solidních 41 bodů (19+22), ale povolání z hlavního týmu nepřišlo. I proto se rodák z Trenčína vrátil do Evropy, na severu vybojoval švédský titul a řekl si o pozornost Penguins.
„Bavil jsem se se všemi z vedení, proběhla rychlá debata. Když mi řekli, do čeho jdu, dávalo mi to smysl. Víc jsem mluvil s Jasonem Spezzou (generálním manažerem farmy a asistentem GM Pittsburghu). Ten mě viděl hrát jak v AHL, tak ve Švédsku,“ popisoval Okuliar.
O prostor v nejlepší lize světa bude muset bojovat na kempu a v průběhu ročníku v AHL. I s tím jde za velkou výzvou. „Musím si to vybojovat v kempu, kde budou i hráči s jednocestnými kontrakty. Neslibovali mi nic, ale řekli mi jména konkrétních hráčů, se kterými budu bojovat o první tým,“ dodal slovenský útočník pro Denník Šport.
Šance zahrát si s legendami
V Pittsburghu by se prvního startu mohl dočkat. Penguins delší dobu odsouvají přestavbu, ale mužstvo okolo Sidneyho Crosbyho, Krise Letanga a Jevgenije Malkina postupně stárne. Už v průběhu uplynulého ročníku vyzkoušel klub z Pensylvánie rovnou 40 hráčů v poli. Šance zahrát si po boku legendárního Crosbyho pro Okuliara i proto žije. „Bylo by super, kdyby se to podařilo. Momentálně jsem od toho ale daleko. Je ještě hodně času, abych tam přišel a zabojoval. Uvidíme,“ prohlásil Okuliar.
V šestadvaceti letech se blíží kariérnímu vrcholu, v Pittsburghu může mít jednu z posledních možností, jak prorazit i v NHL. Za oceán se bude vracet jako účastník dalšího mistrovství světa a navrch olympiády, na níž pomohl ke čtvrtému místu dvěma body (1+1).
„Jsem už starší a zkušenější. I kdybych šel na farmu, měl bych tam patřit k lídrům,“ předvídal Okuliar před startem druhé zámořské mise. V Pittsburghu by byl prvním Slovákem po dlouhých sedmnácti letech. Zatím posledním je Miroslav Šatan, který oblékal dres s tučňákem naposledy v sezoně 2008/09.