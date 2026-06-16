NHL smutní, kanadský mistr světa (†47) podlehl nemoci. Hrál s Haškem i dalšími Čechy
Ve 47 letech zemřel v pondělí po krátké nemoci bývalý hráč NHL Kyle Calder. O úmrtí kanadského mistra světa informovala na sociálních sítích jeho dcera Madison.
Calder v letech 1999-2009 odehrál v NHL včetně play off 608 zápasů. Největší část kariéry křídelní útočník strávil v Chicagu, působil také ve Philadelphii, Detroitu, Los Angeles a Anaheimu. V dresu kanadské reprezentace se stal juniorským mistrem světa a hrál i na třech seniorských šampionátech. V roce 2003 v Helsinkách pomohl „Javorovým listům“ ke zlatu.
Během své bohaté kariéry si v zámoří zahrál i s několika českými hokejisty. V Detroitu se nakrátko potkal s Dominikem Haškem nebo Jiřím Hudlerem. V Chicagu odehrál několik sezon společně s Jaroslavem Špačkem, Radimem Vrbatou a Martinem Havlátem.