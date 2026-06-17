Prospalův kolega o povýšení do NHL: Zasloužené! Pořád má energii. A vždy zmínil manželku
Tři roky strávili na společné štaci v Českých Budějovicích. Václava Prospala zná trenér Aleš Totter výborně. Angažmá v NHL v pozici asistenta St. Louis mu tuze přeje. Pro deník Sport a web iSport prozradil detaily o čtvrtém českém kouči v nejslavnější soutěži, přibližuje ho veřejnosti z málo poznané stránky. „Manželka si toho vzala na hrb hodně, a Vinny ji nikdy nezapomněl zmínit. Měli oba obrovské nasazení,“ prozrazuje Totter, současný kouč Liptovského Mikuláše. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Co říkáte na to, že se váš bývalý kolega dostal na pozici asistenta St. Louis Blues?
„Vůbec mě to nepřekvapilo, když jsem viděl jeho odhodlání v pozici asistenta Rochesteru. Letos se navíc Buffalu hodně dařilo, takže farmářský tým byl oslabený, měl těžkou sezonu. V posledním kole se přesto dostali do play off, i když v něm hned skončili. Vinny měl na starosti přesilovky, a přestože část týmu měli neustále v Buffalu, skončili v nich čtvrtí. Každý v NHL to viděl. Všichni tam vědí, za co je kdo zodpovědný. Měl prostě fantastické výsledky.“
Takže si ho logicky všimli.
„Hodně trenérů Vinnyho oceňovalo. Hned po sezoně mu Montgomery volal, co dělá v přesilovkách jinak, že byly tak fantastické. Přál jsem mu NHL. Nevím, jak šla jednání, nechci dělat chytrého, ale věděl jsem, že u něj nějaká šance na posun je. A jsem rád, že to tak dopadlo.“
Pomohla známost s hlavním koučem?
„Je pravda, že s Montgomerym hráli (na farmě v Hershey), i během sezony byli v omezeném kontaktu. Vinny jde do organizace, která by měla udělat play off, může atakovat Stanley Cup. A Montgomery je podle mě v nejlepší pětce hlavních koučů z NHL. Je to obrovský skok. Přál bych Vinnymu, aby byl časem i head coach, ale je to těžké. Určitě to zabere nějaký čas i energii.“