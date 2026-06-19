Známý insider posílá Gudase na zajímavou adresu v NHL. Po tom všem by měl být jedním z nich?
Týden a půl. Zhruba tolik času zbývá do otevření trhu s volnými hráči v NHL. Na hokejové burze se může ocitnout i Radko Gudas. Šestatřicetiletému veteránovi končí v Anaheimu smlouva, což automaticky neznamená, že si v Kalifornii bude balit kufry, ovšem čas na dohodu se krátí a podle série zpráv ze zákulisí je pravděpodobnější, že se za prací vrhne jinam. Kam?
Kevina Weekese si pamatujete s brankářskou maskou na hlavě, v NHL odchytal 11 sezon a nevedl si vůbec zle. Ale ještě známější je nyní, v zámoří patří mezi přední insidery, přinášející zákulisní zprávy, včetně přestupových spekulací. Tou poslední je jeho informace, že Radko Gudas uvízl v plánech týmu, který byste čekali asi ze všech nejméně.
Má jít o Toronto. A pak také o Floridu. „Bylo mi řečeno, že je o něj zájem na trhu. Pokud nenajde společnou řeč s Ducks, mezi potenciálními kandidáty je Toronto a Florida,“ píše Weekes na síti X s tím, že je v úvaze dvouletý či rok delší kontrakt při roční odměně 3,5 až 4 miliony dolarů.
Weekesovu zvěst si během několika málo hodin od zveřejnění přečetlo kolem 600 tisíc lidí. A stala se horkým tématem k diskuzi. Spojení Gudas a Toronto je velmi živé od chvíle, kdy razantní český bek v půlce března pochroumal koleno hvězdě kanadského týmu Austonu Matthewsovi. Po nešetrném zákroku Američanovi předčasně skončila sezona a Gudas se stal vrchním veřejným nepřítelem všech obdivovatelů a zastánců Maple Leafs. A teď po tom všem by měl být jedním z nich?
Jak ovšem Weekes a mnozí další připomínají, nehledě na pokročilejší věk, hokejový bodyguard by se Torontu mohl hodit. „Je fyzicky zdatný, zkušený i otestovaný v bitvách play off,“ líčí kanadský insider a rodák z Toronta, takže se v tamních kuloárech dobře vyzná a dostane hodně blízko k zdroji informací. Kdo ví, v tomto případě mohl posloužit i jako testovací prvek reakcí náročného torontského publika.
Zájem i v Evropě
Ať tak či onak, po dalším letošním zklamání v ontarijské metropoli a nepostupu do play off nejvyšší vedení vyházelo klíčové muže v klubu, generálním manažerem se stal ne všude pozitivně přijímaný John Chayka, k ruce dostal poradce legendárního Matse Sundina. Z Los Angeles Kings dorazil Jim Hiller coby nový kouč.
A zatímco ve městě a v širokém okolí zejména řeší, kterou hvězdičku si vytáhnou jako číslo jedna v blížícím se draftu nadějí, Gudas je k tomu nové a peprné téma. Podobně jako možný odchod obránce Morgana Riellyho.
Ze všech možných reakcí vnímáte značné překvapení. Početná komunita Maple Leafs houfně připomíná tři roky staré vyjádření berounského rodáka, po němž bylo všem zřejmé, že Toronto není vysněnou destinací uznávaného zadáka. V tehdejším rozhovoru pro deník Sport vysvětloval, proč upřednostnil domluvu s Ducks před pokračováním u Panthers a z jakého důvodu poděkoval za nabídky z Toronta, Edmontonu a Calgary. Gudas se vyjádřil, že jej zájem z Kanady potěšil, ale že i z finančních důvodů volil jinak. K tomu podotkl, že v Torontu hrát nechce, částečně kvůli obrovskému mediálnímu tlaku. Což po přeložení do angličtiny a uveřejnění části celého textu v zámoří vyvolalo nemalé pozdvižení.
Mimochodem, v nedávném interview pro Sport Radko Gudas opět zmínil obtížnost provozování povolání v jednom z hlavních měst hokeje. „Jejich fanoušci jsou taky extrémně nároční. Tohle je jeden z důvodů, proč Toronto není pro některé hráče až tak přitažlivé jako jiná místa,“ zmínil se před týdnem.
Gudasův zástupce na budoucnosti českého klienta čile usilovně pracuje. „Agent určitě s někým mluvil na combine testech v Buffalu, kde byla spousta generálních manažerů a dalších lidí. Nějaké zprávy má… Ještě je čas, nespěchám. Navíc Anaheim se teď zaměřuje na Lea Carlssona s Gauthierem, aby se vědělo, s jakým rozpočtem můžou pracovat. Jejich smlouvy můžou být jakékoli,“ pronesl.
V tuzemsku se na druhé koleji už delší čas spekuluje, že by v případě ukončení veškerých vazeb v zámoří mohl na sebe navléknout dres Sparty. Podobně jako kdysi jeho otec Leo.
Jisté je, že nezávazné konverzace a rozhovory běží. Radko Gudas je na hokejovém tržišti pořád velká ryba. „Ano, zajímaly se,“ přiznává interes různých evropských organizací. „S pár lidmi jsem mluvil. Tohle je naprosto běžná věc. Vsadím se, že když končila smlouva Pastovi, taky mu někdo hodil laso. Teď ve Švédsku jsem ho dostal do Brynäs. Byli jsme kousek od Gävle, jeden místní povídal, že by mě vzali, že se může přimluvit,“ nadhodil šestatřicetiletý mistr světa z předloňského šampionátu v Praze.