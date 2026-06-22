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Prospal exkluzivně: Detaily získání práce v St. Louis. Byly i slzy. Česko moc negratulovalo

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Zimák s Prospalem: Detaily získání práce v St. Louis. Byly i slzy. Česko moc negratulovalo • Zdroj: iSport.cz
Václav Prospal jako asistent trenéra týmu Rochester Americans v AHL
Václav Prospal jako asistent trenéra týmu Rochester Americans v AHL
Václav Prospal jako asistent trenéra týmu Rochester Americans v AHL
Václav Propsal jako asistent trenéra v Rochesteru
Aleš Totter jako asistent Václava Prospala na střídačce Motoru České Budějovice
Václav Prospal míří do NHL nyní také jako trenér
Václav Prospal
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mir, TV iSport
NHL
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Lener, Hlinka, Svejkovský a teď i Václav Prospal. Na trenérské mapě NHL svítí další české jméno. Někdejší kouč Motoru, asistent Josefa Jandače u reprezentace a naposledy součást trenérského štábu v AHL v Rochesteru prošel přísným výběrovým řízením u týmu St. Louis Blues a stal se pravou rukou kouče Jima Montgomeryho. Toho Montgomeryho, který před časem zažil historicky nejúspěšnější základní sezonu v Bostonu. Václav Prospal exkluzivně pro podcast Zimák rozebere do nejmenšího detailu, po jakém úsilí prestižní džob získal.

Svět NHL i na tomto příkladě ukázal, jak obrovsky konkurenčním prostředím je. A 51letý bývalý vynikající útočník velmi otevřeně a zajímavě popisuje, jak takový konkurz probíhá.

V plné více než hodinové verzi se dozvíte spoustu věcí o zákulisí týmu, o tom, jak si domlouval finanční kompenzaci u Blues, kolik gratulací od českých kolegů mu přišlo, řeč se stočí i k atraktivním nabídkám z extraligy.

Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

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