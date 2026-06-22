Prospal exkluzivně: Detaily získání práce v St. Louis. Byly i slzy. Česko moc negratulovalo
Lener, Hlinka, Svejkovský a teď i Václav Prospal. Na trenérské mapě NHL svítí další české jméno. Někdejší kouč Motoru, asistent Josefa Jandače u reprezentace a naposledy součást trenérského štábu v AHL v Rochesteru prošel přísným výběrovým řízením u týmu St. Louis Blues a stal se pravou rukou kouče Jima Montgomeryho. Toho Montgomeryho, který před časem zažil historicky nejúspěšnější základní sezonu v Bostonu. Václav Prospal exkluzivně pro podcast Zimák rozebere do nejmenšího detailu, po jakém úsilí prestižní džob získal.
Svět NHL i na tomto příkladě ukázal, jak obrovsky konkurenčním prostředím je. A 51letý bývalý vynikající útočník velmi otevřeně a zajímavě popisuje, jak takový konkurz probíhá.
V plné více než hodinové verzi se dozvíte spoustu věcí o zákulisí týmu, o tom, jak si domlouval finanční kompenzaci u Blues, kolik gratulací od českých kolegů mu přišlo, řeč se stočí i k atraktivním nabídkám z extraligy.
Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.