Zákulisí galaktické výměny: Tkachuk na Floridě, ale tím to nekončí. Loví se další obří ryby
Spadl přestupový balvan a otřásl NHL i východním pobřežím. Florida to zase dokázala! Zčista jasna šokovala megalomanskou výměnou, která poprvé v kariéře spojí slavné bratry Tkachukovy. Hvězdné americké duo patří Panthers. V noci na pondělí totiž získali k Matthewovi také Bradyho, dosavadního kapitána Ottawy. „Znovu se chceme stát šampiony,“ avizoval okamžitě generální manažer Floridy Bill Zito. Zvučné pohyby na obou stranách přitom ještě nemusí být u konce.
Zachoval se stejně jako před čtyřmi lety bratr Matthew v Calgary. Ani Brady Tkachuk neprojevil zájem prodloužit v Kanadě kontrakt, který mu vyprší v létě 2028. Když svůj záměr oznámil, Ottawa musela jednat. Do mužstva nakonec napumpovala tři volby v prvním kole draftu (dvě letošní a další v roce 2029) a jednu ve druhém kole (2027). Aby Floridě skládanka zapadla, v tentýž den ještě v dohodě se Seattlem obětovala útočníka Mackieho Samoskeviche.
Možnosti Ottawy byly omezené. Tkachuk disponoval klauzulí o nevyměnitelnosti, takže si nadiktoval čtyři destinace, kam by byl ochotný odejít. Kromě Floridy šlo o Vegas, Carolinu a Minnesotu. Na poslední adrese projevili velký zájem, podle zákulisních informací nabídli mohutný balík. Ale generální manažer Senators Steve Staios volil cestu budoucnosti.
Mnozí experti jeho tah nechápou, jelikož Ottawa byla na vzestupu. „Pokud nemají plán, že volby dál využijí, aby získali úderné křídlo pro elitní dvě formace, je to obrovský risk. Vyměnili kapitána a hráče, co získává bod na zápas. A na soupisce teď nemají nikoho! Takhle to nemůže skončit, vždyť se ještě zhoršili. Teď spoléhají jen na to, jak budou volit v draftu. Může z toho vzejít jedna z nejhorších výměn v historii klubu,“ tepe do Senators novinář Ken Campbell z The Hockey News.
Práce v kancelářích kanadské organizace nekončí. „Nebylo to vůbec snadné rozhodnutí, ale udělali jsme, co je z dlouhodobého pohledu nejlepší. Máme k dispozici prostor pod platovým stropem i kapitál v draftu. Budeme se snažit aktivně vylepšit naši soupisku,“ slíbil GM Staios.
Na Floridě je mezitím veselo. Tým v poslední sezoně drásala těžká zranění, celý ročník vynechal kapitán Aleksander Barkov, jeho značnou část zase Matthew Tkachuk. Dvojnásobní šampioni ani nepostoupili do play off. Vrátí se ovšem coby obávané monstrum, posílené o Bradyho Tkachuka.
Florida má v záloze další trumfy
„Je velmi soutěživý, jeden z nejvíc fyzických a neoblomných útočníků v lize. Prokázal se jako lídr a je přesně typem hráče, kterého v naší kabině chceme. Usiluje o to, aby se každý kolem něj zlepšoval i mimo led. Jsme rádi, že ho na jihu Floridy můžeme přivítat,“ chválil si šéf Panthers Bill Zito.
Jako mnohokrát v minulosti prokázal umění velké hry. Vytáhl trumf, který nikdo neočekával. A dost možná má v záloze další. Florida totiž ještě pořád řeší brankoviště. Startér Sergej Bobrovskij hledá těsně před 38. narozeninami dlouhodobější kontrakt, což není řešení, s nímž by se Cats ztotožňovali. V kuloárech běží zprávy, že Zito má schopnosti, aby se pokusil o zisk Connora Hellebyucka. Ten je esem Winnipegu, jedním z nejúspěšnějších gólmanů uplynulé dekády.
Rostoucí platový strop znamená, že Florida má k dispozici ještě osm milionů dolarů. Nicméně i tak by případný přestup maskované hvězdy žádal hodně kreativity. V ohrožení je finský centr Anton Lundell, kolem něj by Zito musel poskládat další hodnotný balíček.
Nejen aktuální Tkachukův případ prokázal, že na hraně manévrovat umí. Využil situace, kdy lídra Ottawy lákala představa spojení se sourozencem, jehož dosud potkal jen v americkém národním týmu. Jejich společné vítězství na olympijských hrách se pojilo s kontroverzí, kdy mladší z proslulých bratrů vedl skupinu hráčů oslavujících s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě. To fanoušci v hlavním městě Kanady nesli dosti nelibě.
Spekulace o odchodu čtyřky draftu 2018 sílily. „Z mých úst nikdy nezazněly. Už jsem na ně odpovídal stokrát, pořád to samé. Popravdě řečeno, už mě to frustruje a rozptyluje. Vždycky jsem byl věrný tomuto týmu i městu,“ hájil se Tkachuk na konci poslední sezony, kdy Senators vypadli 0:4 na zápasy proti Hurricanes coby pozdějším vítězům Stanley Cupu.
Celkově v dresu Senators zažil v play off jen dva vítězné zápasy. V organizaci přitom napočítal skoro šest stovek utkání, v příští sezoně už jako hráč Floridy zřejmě skolí metu 500 bodů. Rodák z Arizony dělal Sens pět sezon kapitána a po Connoru McDavidovi byl v
„Bylo jasné, že se bude chtít spojit s bratrem. A zároveň není pochyb o tom, že Ottawa využije získané výběry v draftu, aby se okamžitě vylepšila,“ analyzoval výměnu slavný insider Elliotte Friedman.
Senators budou letos třikrát vybírat v prvním kole, spolu se St. Louis jsou na tom v tomto ohledu nejlépe. Pokud tedy ještě před draftem nakoupené možnosti dále nezobchodují. Brady Tkachuk už bude jejich snažení sledovat jako divizní rival. Chce napodobit Matthewa, který po přesunu z Calgary získal na jihu USA dva Stanley Cupy. Měli by si zahrát i ve společném útoku.
Všechno to bude nadšeně pozorovat táta Keith Tkachuk, legenda NHL a strůjce v současnosti nejúspěšnějšího hokejového klanu. Novina ho shodou okolností zahřála na mezinárodní den otců.