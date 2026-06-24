Dallas jako druhý domov. Faksa: Jsem spíš dříč, žádná superstar. Co případný návrat do Česka?
Pokud hledáte hráče, který vám do puntíku splní i nepopulární úkoly, obraťte se do Dallasu. Radek Faksa je tam už desátým rokem vskutku nepostradatelným článkem. Když trenéři zavelí, aby se drželo vedení, zpravidla jde na led první. „Nejsem nějaká superstar. Spíš třetí nebo čtvrtá lajna, takový ten dříč,“ uvědomuje si dvaatřicetiletý útočník. V rozhovoru pro web iSport a iSport Premium nakousne svou hokejovou budoucnost, olympijský turnaj či právě probíhající mistrovství světa ve fotbale. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V letních měsících trénuje pravidelně v Česku spolu s Ondřejem Palátem, Matějem Stránským nebo Lukášem Klokem. V rámci přípravy na novou sezonu navštívil Radek Faksa i hokejbalový světový šampionát v Ostravě, kde se objevil v roli čestného hosta. „Kdysi jako mladý jsem hokejbal hrával, měl jsem v něm i kamarády,“ usmívá se centr Dallasu, který se ani v uplynulém ročníku vysněného Stanley Cupu nedočkal.
Padli jste už v prvním kole s Minnesotou. Zklamání to bylo velké?
„Od začátku jsme věděli, že máme strašně těžkou divizi a v prvním nebo druhém kole určitě narazíme na Minnesotu nebo Colorado. Pokud bychom s Minnesotou postoupili, jdeme na Avalanche. Bylo to pro nás trošku kruté, ale pokud chcete vyhrát Stanley Cup, musíte porazit každého. Základní část jsme měli super, jenže v play off nám to bohužel nevyšlo.“
Mezi užší špičku
„Určitě. Jak jste říkal, Carolina nahoře koketovala strašně dlouho. Řekl bych, že vyhrála zaslouženě, ale Vegas taky bylo blízko. V tom je hlavně play off krásné, každý může porazit každého. Sami víme, jakou sílu v Dallasu máme a že přední příčky už několik let atakujeme. Chybí tomu jenom třešnička na dortu.“
Když si člověk projde vaši soupisku, sílu máte ohromnou. Namátkou Robertson, Johnston, Heiskanen, Rantanen, Duchene, Hintz...
„Právě Roope Hintz nám v play off strašně chyběl, určitě by pomohl. Celkově je pravdou, že v Dallasu nás zranění hodně trápí. Zranil se i Mikko Rantanen, na play off se vrátil tak tak, ale nebyl úplně stoprocentní. Doufám, že příští rok se to sejde, všichni budeme zdraví a pořádně to rozbalíme. Hlavně ať to konečně dotáhneme do vítězného konce.“