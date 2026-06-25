Nečas mluvil na galavečeru o Carolině i o zásnubách: Zlatá hokejka pro tátu!
Třikrát se trofeji přiblížil, ale pokaždé slyšel, jak zní jméno Davida Pastrňáka. Útočník Colorada Martin Nečas (27) se dočkal vítězství ve Zlaté hokejce až letos. Po stobodové sezoně v NHL a zářivých výkonech na olympiádě v Miláně. Na galavečeru v Divadle na Vinohradech si přebral cenu před zraky mámy a otce a právě jemu úspěch emotivně věnoval. O čem ještě mluvil nejlepší český hokejista sezony?
Trofej pro otce – bojovníka
V předchozích třech letech se pokaždé dostal na pomyslné stupně vítězů, triumfu ve Zlaté hokejce se dočkal poprvé. Martin Nečas vystoupal na podium, děkovnou řeč i ocenění věnoval svému otci Martinu Nečasovi staršímu. Při emotivním proslovu promluvil o vážné nemoci. „Jsem za trofej rád a jsem rád i za rodiče, kteří si tohle zaslouží,“ nezakrýval útočník Colorada. „Po olympiádě jsme se dozvěděli, že táta prochází vážnou nemocí. Každý zápas jsem hrál pro něj, nemohl jsem ho vidět. Mamka se o něj starala, všichni kamarádi… Je pro mě emocionální o tom mluvit, ale jsem hrozně rád, že tady teď je, cítí se líp, je mu dobře. Díky doktorům,“ vyprávěl Nečas.
Tátovi dopředu prozradil, že cenu věnuje právě jemu, pokud ji skutečně získá. „Ale jak říkám, bylo to pro něj. Je velký bojovník v životě. Tohle je něco, co mě naučil taky. V takových situacích jde hokej a všechno ostatní mimo. Už je tam jenom rodina a zdraví,“ prohlásil.
Fajn sezona s hořkým koncem
Na trůn pro nejlepšího českého hokejistu sezony vyhoupl Martina Nečase životní rok. Po přestupu z Caroliny odehrál první kompletní sezonu za Colorado a po boku hvězdného Nathana MacKinnona dosáhl poprvé na stobodovou hranici (38+62). „Sezona byla fajn. Konec byl samozřejmě trošku hořký tím, že jsme prohráli s Vegas s Hertlíkem. Určitě ale zase pozitivní sezona. Základní část byla super, i první dvě kola. Ale pak jsme selhali. Z individuálního hlediska, když se takhle prezentuje tým, se hraje vždycky líp. Udělal jsem zase pokrok, to je vždycky můj cíl v sezoně,“ pravil Nečas.
S Avalanche prošel v prvním kole přes Los Angeles 4:0 na zápasy, později vyřadili 4:1 Minnesotu. Stopka bez jediného vyhraného utkání přišla až ve finále Západní konference.„Pak se na zápasy těžko kouká. Ještě proti mému bývalému týmu, proti Carolině. Těžké, doteď mě to trošku mrzí. Ale člověku nezbývá nic jiného, než se posunout dál. Mám celé léto na to se zlepšit do další sezony,“ vyhlásil Nečas.
Dobré tahy Caroliny
Na draftu v roce 2017 zaujal na 12. místě Carolinu, s Hurricanes posléze spojil dalších osm sezon. Změna přišla až loni. Martin Nečas se během průlomové sezony stěhoval do Colorada za megastar Mikku Rantanena a v Avalanche se definitivně zařadil mezi přední hráče NHL. Stanley Cup však o rok později slavila právě Carolina. „Určitě to mrzí, ale já jsem víc než spokojený v Coloradu. Neměnil bych to za nic. Jsem tam spokojený a věřím. Věřím, že Stanley Cup zvedneme v budoucnu. A třeba ne jednou,“ hlásil Nečas a promluvil o úspěšném tažení Canes.
„Udělali dobré tahy a play off začali výborně. Ve finále byli víc odpočatí než Vegas, které to mělo trošku těžší. My tam hráli každý rok o Stanley Cup, nikdy jsme se nedostali do finále, vždycky jsme byli druhé nebo třetí kolo. Je vidět, že mladší kluci zase trošku vyrostli a dotáhli to,“ uznal bývalý hráč klubu. Za Carolinu odehrál v základní části celkem 411 zápasů s bilancí 113 branek a 185 asistencí.
Klobouk dolů před Pastou
V posledních třech letech sledoval triumfy Davida Pastrňáka, na další pokus už ho ve Zlaté hokejce porazil. Martina Nečase dovedli k prvnímu místu výkony na olympiádě i sto bodů v základní části NHL, na něž dosáhl i druhý nejlepší Čech. „Pasta je skvělý, jsme dobří kamarádi. Za chvilku sem přiletí, tak půjdeme na golfík a trošku pokecáme. Bavili jsme se i v průběhu sezony. Před olympiádou, po sezoně trošku. Neskutečný hokejista, klobouk dolů, co dokázal. Sto bodů v týmu, který skoro neudělal play off. Je vidět, že není jenom střelec, ale i skvělý nahrávač. Tvořil, táhnul celý tým na zádech,“ ocenil Nečas konkurenta a kamaráda v jedné osobě.
Zatímco Zlatou hokejku ovládl poprvé, Pastrňák má ve sbírce už osm triumfů. Jeho suverénní šňůru přerušil jen v roce 2022 Ondřej Palát. „Klobouk dolů před Pastou, kolikrát za sebou vyhrál. Taky měl teď skvělou sezonu a myslím, že to bylo těsně,“ prohlásil letošní vítěz ankety. Útočníka Bostonu porazil o 68 bodů.
Další cíl? Stanley Cup
První stobodovou sezonu má za sebou, ve sbírce už se vyjímá i premiérová Zlatá hokejka. Jaké cíle si tedy Martin Nečas klade dál? „Stanley Cup, to je to hlavní. Chci vyhrávat, vždycky jsem chtěl být vítěz. Na začátku kariéry jsem vyhrával skoro každou sezonu, teď na to čekám na klubové scéně. To je určitě něco, co si přeju. Vyhrát Stanley Cup je nejvíc,“ jmenoval útočník slavnou trofej.
Během rozhovoru nešlo o jedinou zmínku, jasně z Nečase cítíte, jak moc po triumfu v NHL touží. „Jo, takhle jsem čekal, že bude těžký Stanley Cup,“ vypálil ve chvíli, kdy padla otázka na váhu získané trofeje v anketě Zlatá hokejka. Taky proto se Nečas loni na podzim dohodl s Coloradem na smlouvě na dalších osm let, v Denveru cítí velkou šanci na pohár. A díky kontraktu má klid na práci. „Trh s volnými hráči sledovat budu, určitě ale ne tolik jako v dřívějších letech. Spíš proto, jak tým zlepšit. Už se nemusím tolik starat o sebe,“ řekl produktivní útočník.
Zásnuby? Větší nervozita než při hokeji
Na galavečer Zlaté hokejky dorazil Martin Nečas jako jeden z pouhých tří hráčů, kteří se umístili v elitní desítce. Na sobě měl tmavý oblek a po boku partnerku Nikolu Mertlovou. Zpěvačku a influencerku, se kterou se letos v červnu zasnoubil. „To bylo určitě fajn. Už jsme spolu nějaký pátek, bylo načase. Oba jsme velice šťastní,“ vykládal Nečas s úsměvem na tváři.
Dlouholetou přítelkyni požádal o ruku během dovolené na Havaji. Nejlepší český hokejista zažíval v Tichém oceánu zase jiný tlak, než na jaký je zvyklý z ledové plochy. „Byl jsem nervózní možná trošku víc, než když hraju hokej. Něco, na co jsem nebyl zvyklý samozřejmě. Bylo to krásné,“ popisoval vítěz Zlaté hokejky. Snímky z dovolené i zásnub se Mertlová pochlubila před dvěma týdny na sociálních sítích. Nečasovi k velké životní události gratuloval i oficiální profil Colorada Avalanche.