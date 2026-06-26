Draft NHL ONLINE: Boston získal Peterku, zájem je o Novotného a české brankáře
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem by se mělo rozhodnout o jedničce letošního draftu NHL. Vybere si ji Toronto, jako druhé přijde na řadu San Jose, třetí bude Vancouver a čtvrté pořádající Buffalo. Z českých hokejistů by se měl v prvním kole objevit útočník Adam Novotný a očekává se také velký zájem o české gólmany. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Blues dnes už vybírali z 11. místa. Vlastní také volby na 15., 16. a 29. pozici. Bude zajímavé, jestli si St. Louis všechny ponechá, nebo přijde výměna.
Na 12. pozici si New Jersey Devils vybrali Alexandra Commanda. Na řadě jsou New York Islanders.
St. Louis si z 11. místa vybralo Tynana Lawrenceho. Na řadě jsou New Jersey Devils.
Potvrzeno. Pavel Dorofejev podepsal s NY Rangers na 7 let a platový strop bude zatěžovat o 11 milionů dolarů.
Predators si z 10. pozice vybrali Wyatta Cullena. Na řadě jsou St. Louis Blues, kteří vlastní hned 4 výběry v úvodním kole draftu.
Pavel Dorofejev je blízko podpisu smlouvy s NY Rangers, kam byl před pár minutami vytrejdován. Měl by podepsat na 7 let a ročně si vydělat okolo 11 milionů dolarů.
Sharks si z 9. místa skutečně vybrali Keatona Verhoeffa. Na řadě jsou Nashville Predators.
Sharks disponují mnoha mladými talenty v útoku. Proto se nyní očekává, že vyberou zadáka Keatona Verhoeffa. Bude to pravda?
Jets si z 8. volby vybrali Viggo Björcka. Na řadě jsou opět San Jose Sharks.
Winnipegu běží čas. K dispozici jsou například V. Björck, W. Cullen či K. Verhoeff.
Seattle si na 7. příčce vybral obránce Chase Reida. Na řadě jsou Winnipeg Jets.
Nyní už se draft stává opravdu zajímavým. Vlastně stal se už díky dvěma nečekaným trejdům (Peterka, Dorofejev) a vybráním Rudolpha na 4. pozici. Následující výběry už je velmi těžké predikovat.
Calgary si na 6. pozici vybralo Carsona Carelse. Na řadě jsou Seattle Kraken.
New York Rangers si z 5. místa vybrali Albertse Šmitse. Opět menší překvapení. Na řadě jsou Calgary Flames.
Nyní běží čas NY Rangers. Očekává se výběr Chase Reida, nebo Carsona Carelse.
Oilers se údajně zajímají o Masona McTavishe.
Buffalo si ze 4. místa vybralo Daxona Rudolpha. A to je první menší překvapení na draftu. Nyní jsou na řadě New York Rangers.
Nyní se na draftu odpočítává čas domácím Sabres.
Golden Knights získali od NY Rangers za Pavla Dorofejeva tři volby. Konkrétně 26. volbu, 92. volbu a 1. kolo draftu 2028, které je chráněné výběrem v TOP 10.
Zatím neznáme celé znění výměny mezi Rangers a Golden Knights. Víme ale, že součástí trejdu není 5. výběr, který patří klubu z Manhattanu.