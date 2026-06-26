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Draft NHL ONLINE: Boston získal Peterku, zájem je o Novotného a české brankáře

Sledujte draft NHL na iSport.cz
Sledujte draft NHL na iSport.czZdroj: Gemini AI
Adam Papoušek
NHL
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Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem by se mělo rozhodnout o jedničce letošního draftu NHL. Vybere si ji Toronto, jako druhé přijde na řadu San Jose, třetí bude Vancouver a čtvrté pořádající Buffalo. Z českých hokejistů by se měl v prvním kole objevit útočník Adam Novotný a očekává se také velký zájem o české gólmany. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Draft NHL 2026
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 27. června 2026

St. Louis
27. června 2026 · 02:36

Blues dnes už vybírali z 11. místa. Vlastní také volby na 15., 16. a 29. pozici. Bude zajímavé, jestli si St. Louis všechny ponechá, nebo přijde výměna.

Důležitý moment
New Jersey
27. června 2026 · 02:34

Na 12. pozici si New Jersey Devils vybrali Alexandra Commanda. Na řadě jsou New York Islanders.

Důležitý moment
St. Louis
27. června 2026 · 02:28

St. Louis si z 11. místa vybralo Tynana Lawrenceho. Na řadě jsou New Jersey Devils.

Důležitý moment
NY Rangers
27. června 2026 · 02:23

Potvrzeno. Pavel Dorofejev podepsal s NY Rangers na 7 let a platový strop bude zatěžovat o 11 milionů dolarů.

Důležitý moment
Nashville
27. června 2026 · 02:22

Predators si z 10. pozice vybrali Wyatta Cullena. Na řadě jsou St. Louis Blues, kteří vlastní hned 4 výběry v úvodním kole draftu.

NY Rangers
27. června 2026 · 02:16

Pavel Dorofejev je blízko podpisu smlouvy s NY Rangers, kam byl před pár minutami vytrejdován. Měl by podepsat na 7 let a ročně si vydělat okolo 11 milionů dolarů.

Důležitý moment
San Jose
27. června 2026 · 02:15

Sharks si z 9. místa skutečně vybrali Keatona Verhoeffa. Na řadě jsou Nashville Predators.

San Jose
27. června 2026 · 02:13

Sharks disponují mnoha mladými talenty v útoku. Proto se nyní očekává, že vyberou zadáka Keatona Verhoeffa. Bude to pravda?

Důležitý moment
Winnipeg
27. června 2026 · 02:09

Jets si z 8. volby vybrali Viggo Björcka. Na řadě jsou opět San Jose Sharks.

Winnipeg
27. června 2026 · 02:07

Winnipegu běží čas. K dispozici jsou například V. Björck, W. Cullen či K. Verhoeff.

Důležitý moment
Seattle
27. června 2026 · 02:03

Seattle si na 7. příčce vybral obránce Chase Reida. Na řadě jsou Winnipeg Jets.

Adam Papoušek, redaktor iSport.cz
27. června 2026 · 01:59

Nyní už se draft stává opravdu zajímavým. Vlastně stal se už díky dvěma nečekaným trejdům (Peterka, Dorofejev) a vybráním Rudolpha na 4. pozici. Následující výběry už je velmi těžké predikovat.

Důležitý moment
Calgary
27. června 2026 · 01:58

Calgary si na 6. pozici vybralo Carsona Carelse. Na řadě jsou Seattle Kraken.

Důležitý moment
NY Rangers
27. června 2026 · 01:52

New York Rangers si z 5. místa vybrali Albertse Šmitse. Opět menší překvapení. Na řadě jsou Calgary Flames.

NY Rangers
27. června 2026 · 01:49

Nyní běží čas NY Rangers. Očekává se výběr Chase Reida, nebo Carsona Carelse.

Anaheim
27. června 2026 · 01:48

Oilers se údajně zajímají o Masona McTavishe.

Důležitý moment
Buffalo
27. června 2026 · 01:44

Buffalo si ze 4. místa vybralo Daxona Rudolpha. A to je první menší překvapení na draftu. Nyní jsou na řadě New York Rangers.

Buffalo
27. června 2026 · 01:41

Nyní se na draftu odpočítává čas domácím Sabres.

Důležitý moment
NY Rangers
27. června 2026 · 01:40

Golden Knights získali od NY Rangers za Pavla Dorofejeva tři volby. Konkrétně 26. volbu, 92. volbu a 1. kolo draftu 2028, které je chráněné výběrem v TOP 10.

Vegas
27. června 2026 · 01:38

Zatím neznáme celé znění výměny mezi Rangers a Golden Knights. Víme ale, že součástí trejdu není 5. výběr, který patří klubu z Manhattanu.

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