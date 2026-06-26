Draft NHL ONLINE: Dorofejev či Peterka vytrejdováni, Novotný vybrán na 24. pozici
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Další trejd. Vegas poslal 26. volbu do Montrealu za 28. volbu a výběr ve 3. kole draftu 2027.
Ottawa na 25. příčce ukázala na Jonase Lagerbera Hoena. Na řadě jsou Vegas Golden Knights.
Dočkal se první Čech! Vancouver si na 24. pozici vybral Adama Novotného! Na řadě jsou Ottawa Senators.
Příchod Sebastiana Cossy do Utahu mimo jiné znamená i konkurenci pro Michaela Hrabala v budoucnu. A pro Karla Vejmelku už nyní.
Red Wings si ze získané volby vybrali J.P. Hurlberta. Na řadě jsou Vancouver Canucks.
Je tu další výměna. Utah vytrejdoval 23. výběr do Detroitu. Mammoth naopak získal Sebastiana Cossu.
Z 22. místa si Penguins vybrali Liama Rucka. Na řadě jsou Utah Mammoth.
Sharks si ze získané 21. volby vybrali Ryana Lina. Nyní budou vybírat Pittsburgh Penguins.
Další výměna. Flyers se vzdali své 21. volby a poslali ji do San Jose. Na oplátku Philadelphia bude vybírat z 27., 62. a 120. pozice. Na řadě jsou Sharks.
Utah Mammoth jsou novým zájemcem o Kirilla Marchenka z Columbusu.
Z 20. místa Buffalo ukázalo na Ilju Morozova. Na řadě jsou Philadelphia Flyers.
Kings si na 19. místě vybrali Eltona Hermanssona. Na řadě jsou domácí Sabres.
Boone Jenner se 1. července stane nechráněným volným hráčem a zájem o jeho služby údajně mají Capitals.
Z 18. volby si Washington vybral Olivera Suvanta. Na řadě jsou Los Angeles Kings.
Calgary vlastní 30. výběr. Údajně se snaží na draftu posunout nahoru.
Utah si ze získané 17. pozice vybral Ethana Belchetze. Na řadě jsou Washington Capitals.
Máme tu další výměnu. Los Angeles vytrejdovali aktuální 17. volbu do Utahu. Kings naopak získali 19. volbu a 83. volbu.
Oilers se stále snaží vyměnit Darnella Nurseho.
Gary Bettman právě vyhlásil nejlepšího generálního manažera sezony. Adepti byli Bill Guerin z Minnesoty, Chris MacFarland z Colorada (nyní už v Nashvillu) a Pat Verbeek z Anaheimu. Trofej pro nejlepšího GM získal Bill Guerin.
Na 16. pozici si St. Louis Blues vybrali Maddoxe Dagenaise. Na řadě jsou Los Angeles Kings.