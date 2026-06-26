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Draft NHL ONLINE: Dorofejev či Peterka vytrejdováni, Novotný vybrán na 24. pozici

Sledujte draft NHL na iSport.cz
Sledujte draft NHL na iSport.czZdroj: Gemini AI
Adam Papoušek
NHL
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Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Draft NHL 2026
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 27. června 2026

Důležitý moment
Montreal
27. června 2026 · 04:28

Další trejd. Vegas poslal 26. volbu do Montrealu za 28. volbu a výběr ve 3. kole draftu 2027.

Důležitý moment
Ottawa
27. června 2026 · 04:22

Ottawa na 25. příčce ukázala na Jonase Lagerbera Hoena. Na řadě jsou Vegas Golden Knights.

Důležitý moment
Vancouver
27. června 2026 · 04:16

Dočkal se první Čech! Vancouver si na 24. pozici vybral Adama Novotného! Na řadě jsou Ottawa Senators.

Utah
27. června 2026 · 04:14

Příchod Sebastiana Cossy do Utahu mimo jiné znamená i konkurenci pro Michaela Hrabala v budoucnu. A pro Karla Vejmelku už nyní.

Důležitý moment
Detroit
27. června 2026 · 04:08

Red Wings si ze získané volby vybrali J.P. Hurlberta. Na řadě jsou Vancouver Canucks.

Důležitý moment
Detroit
27. června 2026 · 04:05

Je tu další výměna. Utah vytrejdoval 23. výběr do Detroitu. Mammoth naopak získal Sebastiana Cossu.

Důležitý moment
Pittsburgh
27. června 2026 · 03:58

Z 22. místa si Penguins vybrali Liama Rucka. Na řadě jsou Utah Mammoth.

Důležitý moment
San Jose
27. června 2026 · 03:52

Sharks si ze získané 21. volby vybrali Ryana Lina. Nyní budou vybírat Pittsburgh Penguins.

Důležitý moment
Philadelphia
27. června 2026 · 03:50

Další výměna. Flyers se vzdali své 21. volby a poslali ji do San Jose. Na oplátku Philadelphia bude vybírat z 27., 62. a 120. pozice. Na řadě jsou Sharks.

Columbus
27. června 2026 · 03:42

Utah Mammoth jsou novým zájemcem o Kirilla Marchenka z Columbusu.

Důležitý moment
Philadelphia
27. června 2026 · 03:41

Z 20. místa Buffalo ukázalo na Ilju Morozova. Na řadě jsou Philadelphia Flyers.

Důležitý moment
LA Kings
27. června 2026 · 03:35

Kings si na 19. místě vybrali Eltona Hermanssona. Na řadě jsou domácí Sabres.

Washington
27. června 2026 · 03:31

Boone Jenner se 1. července stane nechráněným volným hráčem a zájem o jeho služby údajně mají Capitals.

Důležitý moment
Washington
27. června 2026 · 03:28

Z 18. volby si Washington vybral Olivera Suvanta. Na řadě jsou Los Angeles Kings.

Calgary
27. června 2026 · 03:25

Calgary vlastní 30. výběr. Údajně se snaží na draftu posunout nahoru.

Důležitý moment
Utah
27. června 2026 · 03:22

Utah si ze získané 17. pozice vybral Ethana Belchetze. Na řadě jsou Washington Capitals.

Důležitý moment
Utah
27. června 2026 · 03:15

Máme tu další výměnu. Los Angeles vytrejdovali aktuální 17. volbu do Utahu. Kings naopak získali 19. volbu a 83. volbu.

Edmonton
27. června 2026 · 03:13

Oilers se stále snaží vyměnit Darnella Nurseho.

Minnesota
27. června 2026 · 03:10

Gary Bettman právě vyhlásil nejlepšího generálního manažera sezony. Adepti byli Bill Guerin z Minnesoty, Chris MacFarland z Colorada (nyní už v Nashvillu) a Pat Verbeek z Anaheimu. Trofej pro nejlepšího GM získal Bill Guerin.

Důležitý moment
St. Louis
27. června 2026 · 03:05

Na 16. pozici si St. Louis Blues vybrali Maddoxe Dagenaise. Na řadě jsou Los Angeles Kings.

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