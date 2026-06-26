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Draft NHL ONLINE: Toronto ukázalo na McKennu, Novotný vybrán na 24. pozici

Sledujte draft NHL na iSport.cz
Sledujte draft NHL na iSport.czZdroj: Gemini AI
Adam Papoušek
NHL
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Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Draft NHL 2026
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Zprávy ze dne 27. června 2026

27. června 2026 · 05:08

Pokračovat budeme opět od 16:30 SELČ.

Důležitý moment
Ottawa
27. června 2026 · 05:06

Jaxon Cover, kterého si vybrala Ottawa ze 32. místa, uzavřel první kolo draftu 2026.

Důležitý moment
Nashville
27. června 2026 · 05:01

Predators ukázali na Tommyho Bleyla. Je před námi poslední výběr 1. kola, který patří Senators.

Důležitý moment
Nashville
27. června 2026 · 04:59

Máme výměnu i u předposlední volby prvního kola. Hurricanes vytrejdovali 31. výběr do Nashvillu za 42. a 57. volbu.

Důležitý moment
Calgary
27. června 2026 · 04:51

Z 30. místa si Flames zvolili Jacka Hextalla. Na řadě jsou šampióni Carolina Hurricanes.

Důležitý moment
Vegas
27. června 2026 · 04:46

Vegas už neměnil a z 29. pozice ukázal na Juho Piiparinena. Na řadě jsou Calgary Flames.

Důležitý moment
Anaheim
27. června 2026 · 04:42

Ducks ukázali na Marcuse Nordmarka. Nyní jsou na řadě Golden Knights a uvidíme, zda napotřetí už si svoji první volbu ponechají.

Důležitý moment
Anaheim
27. června 2026 · 04:41

Golden Knights opět trejdovali směrem dolů. 28. volbu poslali do Anaheimu. Vegas naopak získal 29. a 117. volbu.

Columbus
27. června 2026 · 04:35

Carolina, Dallas a Philadelphia jsou mezi zájemci o Zacha Werenskiho.

Důležitý moment
Philadelphia
27. června 2026 · 04:34

Z 27. místa si Philadelphia vybrala Maksima Sokolovskiiho.. Zbývá posledních 5 výběrů v úvodním kole, na řadě jsou Vegas Golden Knights.

Důležitý moment
Montreal
27. června 2026 · 04:30

Canadiens si z 26. místa vybrali Gleba Pugačjova. Nyní budou vybírat Flyers.

Buffalo
27. června 2026 · 04:30

Nevypadá to, že by se Buffalo domluvilo na podpisu smlouvy s Davidem Kämpfem, na něhož získalo práva při výměně Alexe Tuche.

Důležitý moment
Montreal
27. června 2026 · 04:28

Další trejd. Vegas poslal 26. volbu do Montrealu za 28. volbu a výběr ve 3. kole draftu 2027.

Důležitý moment
Ottawa
27. června 2026 · 04:22

Ottawa na 25. příčce ukázala na Jonase Lagerbera Hoena. Na řadě jsou Vegas Golden Knights.

Důležitý moment
Vancouver
27. června 2026 · 04:16

Dočkal se první Čech! Vancouver si na 24. pozici vybral Adama Novotného! Na řadě jsou Ottawa Senators.

Utah
27. června 2026 · 04:14

Příchod Sebastiana Cossy do Utahu mimo jiné znamená i konkurenci pro Michaela Hrabala v budoucnu. A pro Karla Vejmelku už nyní.

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Detroit
27. června 2026 · 04:08

Red Wings si ze získané volby vybrali J.P. Hurlberta. Na řadě jsou Vancouver Canucks.

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Detroit
27. června 2026 · 04:05

Je tu další výměna. Utah vytrejdoval 23. výběr do Detroitu. Mammoth naopak získal Sebastiana Cossu.

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Pittsburgh
27. června 2026 · 03:58

Z 22. místa si Penguins vybrali Liama Rucka. Na řadě jsou Utah Mammoth.

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San Jose
27. června 2026 · 03:52

Sharks si ze získané 21. volby vybrali Ryana Lina. Nyní budou vybírat Pittsburgh Penguins.

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