Draft NHL ONLINE: Toronto ukázalo na McKennu, Novotný vybrán na 24. pozici
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Pokračovat budeme opět od 16:30 SELČ.
Jaxon Cover, kterého si vybrala Ottawa ze 32. místa, uzavřel první kolo draftu 2026.
Predators ukázali na Tommyho Bleyla. Je před námi poslední výběr 1. kola, který patří Senators.
Máme výměnu i u předposlední volby prvního kola. Hurricanes vytrejdovali 31. výběr do Nashvillu za 42. a 57. volbu.
Z 30. místa si Flames zvolili Jacka Hextalla. Na řadě jsou šampióni Carolina Hurricanes.
Vegas už neměnil a z 29. pozice ukázal na Juho Piiparinena. Na řadě jsou Calgary Flames.
Ducks ukázali na Marcuse Nordmarka. Nyní jsou na řadě Golden Knights a uvidíme, zda napotřetí už si svoji první volbu ponechají.
Golden Knights opět trejdovali směrem dolů. 28. volbu poslali do Anaheimu. Vegas naopak získal 29. a 117. volbu.
Carolina, Dallas a Philadelphia jsou mezi zájemci o Zacha Werenskiho.
Z 27. místa si Philadelphia vybrala Maksima Sokolovskiiho.. Zbývá posledních 5 výběrů v úvodním kole, na řadě jsou Vegas Golden Knights.
Canadiens si z 26. místa vybrali Gleba Pugačjova. Nyní budou vybírat Flyers.
Nevypadá to, že by se Buffalo domluvilo na podpisu smlouvy s Davidem Kämpfem, na něhož získalo práva při výměně Alexe Tuche.
Další trejd. Vegas poslal 26. volbu do Montrealu za 28. volbu a výběr ve 3. kole draftu 2027.
Ottawa na 25. příčce ukázala na Jonase Lagerbera Hoena. Na řadě jsou Vegas Golden Knights.
Dočkal se první Čech! Vancouver si na 24. pozici vybral Adama Novotného! Na řadě jsou Ottawa Senators.
Příchod Sebastiana Cossy do Utahu mimo jiné znamená i konkurenci pro Michaela Hrabala v budoucnu. A pro Karla Vejmelku už nyní.
Red Wings si ze získané volby vybrali J.P. Hurlberta. Na řadě jsou Vancouver Canucks.
Je tu další výměna. Utah vytrejdoval 23. výběr do Detroitu. Mammoth naopak získal Sebastiana Cossu.
Z 22. místa si Penguins vybrali Liama Rucka. Na řadě jsou Utah Mammoth.
Sharks si ze získané 21. volby vybrali Ryana Lina. Nyní budou vybírat Pittsburgh Penguins.