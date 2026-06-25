Draft NHL ONLINE: Toronto volí jedničku, zájem je o Novotného a české brankáře
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem by se mělo rozhodnout o jedničce letošního draftu NHL. Vybere si ji Toronto, jako druhé přijde na řadu San Jose, třetí bude Vancouver a čtvrté pořádající Buffalo. Z českých hokejistů by se měl v prvním kole objevit útočník Adam Novotný a očekává se také velký zájem o české gólmany. První kolo draftu začíná v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 25. června 2026
Co všechno potřebujete vědět před draftem NHL
- Jak si stojí české naděje pro draft? Čtěte ZDE>>>
- Největší českou naději Adama Novotného představuje jeho skills coach. Čtěte ZDE>>>
- Gavin McKenna vs. Ivar Strenberg. Kdo bude jedničkou draftu? Čtěte ZDE>>>
Pořadí hokejistů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting
1. Gavin McKenna (Kan.; útočník; Penn State University/NCAA), 2. Chase Reid (USA; obránce; Sault Ste. Marie/OHL), 3. Carson Carels (Kan.; obránce; Prince George/WHL), 4. Keaton Verhoeff (Kan.; obránce; University of North Dakota), 5. Daxon Rudolph (Kan.; obránce; Prince Albert/WHL), ...14. Adam Novotný (útočník; Peterborough/OHL), 31. Jakub Vaněček (obránce; Tri-City/WHL), 47. Vladimír Dravecký (obránce; Brantford/OHL), 120. Richard Žemlička (útočník; Youngstown/USHL), 134. Jiří Kamas (obránce; Red Deer/WHL), 157. Ondřej Ruml (obránce; Ottawa 67's/OHL), 176. Matyáš Man (obránce; Prince Albert/WHL).
Brankáři: 1. Brady Knowling (USA; USA do 18 let), 2. Michal Oršulák (ČR; Prince Albert/WHL), 3. Tobias Trejbal (ČR; Youngstown/USHL), 4. Filip Růžička (ČR; Brandon/WHL), 5. Jan Láryš (Drummondville/QMJHL), 6. Marek Sklenička (ČR; Seattle Thunderbirds/WHL), ...8. Tobiáš Tvrzník (Wenatchee/WHL), 35. Ondřej Štěbeták (Portland/WHL).
Pořadí hokejistů působících v Evropě podle Centrálního úřadu pro skauting
1. Ivar Stenberg (Švéd.; útočník; Frölunda/Švéd.), 2. Alberts Šmits (Lot.; obránce; Jukurit Mikkeli/Fin.), 3. Oliver Suvanto (Fin.; útočník; Tappara Tampere/Fin.), 4. Viggo Björck (Švéd.; útočník; Djurgaarden/Švéd.), 5. Elton Hermansson (Švéd; útočník; MoDo Hockey/Švéd.), ...21. Šimon Katolický (útočník, Tappara Tampere/Fin.), 22. Filip Novák (útočník; Sparta Praha), 32. Jakub Frolo (útočník; Ilves Tampere/Fin.), 37. Pavel Kůrka (obránce; Karlovy Vary), 43. David Sedláček (útočník; Karlovy Vary), 51. Jan Brabenec (útočník; Kometa Brno), 71. Tomáš Galvas (obránce; Liberec), 78. Antonín Pufr (obránce; Liberec), 82. Tomáš Čermák (obránce; Mladá Boleslav), 85. David Zmrhal (obránce; Jihlava), 88. Matěj Kubiesa (útočník; Třinec), 92. Josef Holejšovský (útoční; Slavia Praha), 102. Vojtěch Hora (obránce; SaiPa Lappeenranta/Fin.), 103. Vojtěch Kubín (útočník; Kometa Brno), 105. Vojtěch Švancar (útočník; Slavia Praha), 119. Ondřej Szarowski (obránce; Vítkovice), 123. Vojtěch Černý (obránce; Sparta Praha).
Brankáři: 1. Dmitrij Boričev (Rus.; Jaroslavl/MHL), 2. Jegor Rybkin (Rus.; Nižnij Novgorod/MHL), 3. David Veřmiřovský (ČR; Pardubice), ...6. František Poletín (Pelicans Lahti/Fin.), 9. Sebastian Charvát (Liberec), 17. Martin Psohlavec (Karlovy Vary).
Pořadí výběrů na draftu NHL 2026 v Buffalu
1. Toronto, 2. San Jose, 3. Vancouver, 4. Buffalo (od Chicaga), 5. New York Rangers, 6. Calgary, 7. Seattle, 8. Winnipeg, 9. San Jose (od Floridy přes Ottawu) 10. Nashville, 11. St. Louis, 12. New Jersey, 13. New York Islanders, 14. Columbus, 15. St. Louis (od Detroitu), 16. St. Louis (od Washingtonu), 17. Los Angeles, 18. Washington (od Anaheimu), 19. Utah, 20. Buffalo (od Edmontonu přes San Jose), 21. Philadelphia, 22. Pittsburgh, 23. Boston, 24. Vancouver (od Minnesoty), 25. Ottawa (od Tampy Bay přes Seattle a Floridu), 26. New York Rangers (od Dallasu přes Carolinu), 27. San Jose (od Buffala), 28. Montreal, 29. St. Louis (od Colorada přes New York Islanders), 30. Calgary, 31. Carolina, 32. Ottawa.