Gudas může probudit Legii zkázy, Florida řeší i gólmany. Čekání na Ovečkina, co veteráni?
Ve středu se v NHL otevirá trh s volnými hráči. Radko Gudas se po třech letech rozloučil s Anaheimem, na sítích děkoval Ducks a jejich fanouškům: „Oblékat tenhle dres a sloužit jako kapitán byla pocta, na kterou budu vždycky hrdý. Díky za podporu, vzpomínky. Díky vám, že jste mně a mé rodině umožnili, abychom se od prvního dne cítili jako doma. Anaheim pro nás bude vždycky moc znamenat.“ Práva na českého bijce získala Florida. Ale záleželo, zda s Panthers taky podepíše smlouvu. Zakotvit by pořád mohl i jinde. Moudřejší budeme, až se zvednou stavidla.
Na Floridě prožil Radko Gudas taky tři sezony. V roce 2023 se s týmem probil do finále Stanley Cupu. V něm Panthers podlehli Vegas, až v následujících dvou letech porazili Edmonton. Už bez něj.
Na bývalé spolubojovníky měl „Řezník“ vazby pořád. Po prvním triumfu mu telefonovali z kabiny. Na Floridě vlastnil dům, zájem Panthers byl evidentní. Pomohl by mladým českým bekům Marku Alscherovi a Mikuláši Hovorkovi.
Anaheim se s Gudasem každou sezonu zlepšoval, v uplynulém ročníku postoupil po osmi letech do play off. Nyní mu skončila smlouva, stejně jako dalším třem obráncům. Z nich zbyl do otevření trhu na soupisce Ducks pouze Jacob Trouba. Olena Zellwegera mezitím vyměnili do Buffala.
John Carlson, jenž přišel před play off z Washingtonu, toužil po návratu na Východ. Práva na něj získali od Anaheimu letošní šampioni z Caroliny. Ovšem stejně jako v případě Gudase se čekalo, zda podepíše s novým klubem, nebo ještě zkusí volný trh.
Hvězdy podepsaly, Ovečkin váhá
Letošní seznam neomezených volných hráčů neobsahuje jména, která by v něm mohla být. V předstihu prodloužily velké hvězdy jako Connor McDavid, Jack Eichel a Kyle Connor, jimž končí stávající kontrakty.
Nejžádanějším volným hráčem byl ještě donedávna Alex Tuch. Po výměně z Buffala do Washingtonu podepsal na osm let za 10,5 milionů dolarů (asi 224 milionů korun) ročně.
Na soupisce útočníků, kteří jsou k mání, se najdou veteráni jako Patrick Kane, Jamie Benn, Claude Giroux, Corey Perry nebo Mats Zuccharello, kterým je hodně přes třicet a v kariéře mají po sklizni.
Napětí panuje taky kolem 40letého Alexandra Ovečkina, který se rozhoduje, zda přidá ještě jednu sezonu v NHL. To však neznamená, že by nabídka nebyla zajímavá.
Na seznamu jsou i mladší ročníky jako Michael Bunting, Jack Roslovic, Oliver Björkstrand, Boone Jenner, dlouhodobě zranění Patrick Laine nebo Anthony Mantha, kteří jsou schopni zapadnout do dvou elitních formací. Nejlepší nabídka ovšem zbyla mezi obránci. Vévodí jim švédský bek Rasmus Andersson, který před play off posílil z Calgary zadní řady Vegas a došel s nimi až do finále.
Následují 36letý Carlson, o rok starší Ian Cole nebo Trouba. Ještě před 1. červencem prodloužil 41letý Brent Burns v Coloradu o další rok, z jednoho milionu hrubého šel na 850 tisíc dolarů. V základní části NHL sehrál 1 579 zápasů, ale na Stanley Cup stále čeká. Avalanche udrželi jádro obrany, další bek Brett Kulak se upsal na pět let za 4,5 milionů ročně.
Otazník u gólmana
Florida Panthers nečekali až do 1. července a jali se plnit své agresivní plány o něco dřív. Z Ottawy přivedli Bradyho Tkachuka, aby posílil útok po boku staršího bratra Matthewa. Se Samem Bennettem, případně Bradem Marchandem se můžou stát obdobou Hanson Brothers z kultovního filmu Slapshot. Kdyby přišel ještě Gudas, může se probudit nová Legie zkázy.
Generální manažer Bill Zito uvedl, že Panthers s transakcemi ještě neskončili. Hlavní otázka přitom zněla, kdo nahradí jako brankářskou jedničku Sergeje Bobrovského, který spolykal 10 milionů dolarů ročně. Mezi volnými gólmany není nabídka zrovna bohatá. Nejlepší dostupnou volbou mohl být Stuart Skinner. Jenže nemá historii vítěze. Dvakrát prohrál s Edmontonem finále Stanley Cupu právě proti Floridě.
Fredrik Andersen trofej získal. Je mu však 36 let a Hurricanes začali brousit kolem olympijského šampiona Connora Hellebuycka z Winnipegu. Pak zbývá už jen 38letý Cam Talbot, Connor Ingram nebo české dvojky David Rittich, Vítek Vaněček a Petr Mrázek. Ještě před otevřením trhu měli na Floridě jasno. Z New Jersey získali výměnou za tři útočníky Jacoba Markströma, který má kontrakt ještě na dva roky a bere 6 milionů ročně.
Ještě před ním z Vegas přišel Akira Schmid, který bral naposledy 875 tisíc dolarů, ale je bez smlouvy. Podobně jako dosavadní dvojka Daniil Tarasov. Panthers zvažují posílení obrany o levné volné beky jako Logan Stanley nebo Mario Ferraro. Kdyby udrželi Tomáše Noska, který má rovněž po smlouvě, zachová si útok patřičnou hloubku. Ne, trh s volnými agenty jistě nebude míň zajímavý než v předchozích letech.