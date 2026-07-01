Doživotí pro Gudase, Floridě podepsal na ŠEST let. Je to paráda, neskrýval jeho otec
Klíčoví čeští aktéři měli rychle vystaráno. Ještě před otevřením hokejového trhu NHL s volnými hráči vyskočila informace, že Nico Hischier prodloužil v New Jersey. Hned poté se na seznamu nových podpisů na webu TSN objevil znak Florida Panthers a jméno Radko Gudas. Nic víc. Po chvíli napětí snad každému spadla brada: 36letý veterán dostal kontrakt na šest let! Záhy Philadelphia potvrdila prodloužení smlouvy s brankářem Danielem Vladařem na dalších pět let. Přestupy v NHL sledujte ONLINE ZDE>>>
V letech 2020 až 2023 strávil Radko Gudas v Panthers tři sezony, v poslední z nich s týmem postoupil do finále Stanley Cupu. Že se vrátí do Slunečného státu, se předpokládalo od chvíle, kdy na něj Cats získali práva od Anaheimu. Putuje do míst, kde to zná, kde byl spokojený a kde prožil nejúspěšnější sezonu kariéry. Na Floridě vlastní dům, šestiletá smlouva pro něj znamená hokejové doživotí.
„Je to paráda! Jsem rád, že jde zase tam, kde to zná a kde to znám i já,“ smál se při telefonátu s deníkem Sport jeho otec Leo Gudas. „Věřím, že to je dobrá volba a že tam bude spokojený on i rodina. Mně osobně ale vadilo, co nedávno řekl Jirka Tlustý. Ukázalo se, že je odborník. Jen jestli se mu dá věřit,“ vrátil se k vyjádření hokejového experta, který nedávno poslal Radka Gudase do pražské Sparty. V NHL však Řezník nekončí, bude v ní bojovat dál.
Celková částka 9 milionů dolarů (asi 192 milionů korun) s průměrným platem 1,5 milionu ročně nevypadá závratně. Naposledy v Anaheimu, kde dělal dvě sezony kapitána, bral Gudas 4 miliony. Až nový kontrakt vyprší, bude mu 42 let. V základní části NHL sehrál už 885 zápasů. I vzhledem k jeho fyzickému stylu se má za to, že by byl úspěch, pokud dodrží smlouvu celou dobu jejího trvání. Ale kdo ví. V případě dřívějšího ukončení ho klub může vyplatit.
Panthers se na hráčském trhu po skončení sezony chovali velmi agresivně. Po příchodu útočníka Bradyho Tkachuka z Ottawy provedli další bombastický trejd. Florida potřebovala brankáře místo Sergeje Bobrovského, který se stal nechráněným volným hráčem. V ďábelské výměně s New Jersey získala další hvězdu Jacoba Markströma. Rozložením peněz v Gudasově smlouvě na šest let po menších částkách zbyly klubu do naplnění platového stropu zhruba 3 miliony dolarů, za které může podepsat dalšího gólmana Akiru Schmida.
Díky Gudasovi nabrali Panthers další sílu a svaly. Po dvou triumfech ve Stanley Cupu a třech finále v řadě nepostoupili v uplynulém ročníku do play off. Je zřejmé, že chtějí získat zpátky reputaci soupeře, ze kterého jde strach. Záměrně vybírali hráče známé tvrdou, fyzickou hrou.
„Páni, vy se snažíte shromáždit všechny nejnenáviděnější hráče v lize,“ reagoval jeden fanoušek na fóru NHL Fan Central. „Strategie Floridy pro sezónu 26/27: ‚Nemůžeme prohrát žádný zápas, když jsou všechny ostatní týmy mrtvé,‘“ napsal jiný. „Oni prostě chtějí ligu pořádně zastrašit, co? Marchand, Tkachukové, Bennett, teď Gudas, proboha…“ shrnul sestavu floridských padouchů další fanoušek.
Vladař je přínosem i pro kabinu
Rušno bylo na všech frontách. Daniel Vladař však věděl o prodloužení smlouvy s Philadelphií nějakou dobu dopředu. Před rokem zvažoval, zda pokračovat jako dvojka v Calgary, nebo se zkusit porvat jinde o pozici brankářské jedničky. Pár minut po otevření trhu podepsal na dva roky s Flyers. A vedl si náramně. Pomohl týmu po šesti letech do play off a v něm vyhrát sérii proti Pittsburghu.
O tom, že s ním klub pravděpodobně uzavře nový víceletý kontrakt, informoval deník Sport zhruba před měsícem. Flyers potvrdili pětiletou smlouvu za 27,5 milionů dolarů (asi 582 milionů korun) s platností od sezony 2027/28 hned, jak se rozpoutalo podpisové šílenství.
„Od chvíle, kdy Dan přišel, předčil naše očekávání. Tohle prodloužení si zasloužil svým nasazením, jaké předváděl, kdykoli se postavil do branky. Kromě výkonu na ledě byl výjimečným přínosem pro naši kabinu, stal se významným lídrem a pozitivní silou pro náš tým. Je to ceněný hráč, který si hned od začátku získal důvěru a respekt svých spoluhráčů i trenérského štábu,“ komentoval rozhodnutí generální manažer Flyers Daniel Briere.