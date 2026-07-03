Makar může trhnout platový rekord NHL. Kolik vysází Colorado? Mluví se až o 20 milionech
Hra horentních milionů se roztáčí. Startem července se jako obvykle spustil v NHL trh volných hráčů, kluby loví velké ryby. Jak se ovšem mění platový strop, nastává doba rekordních přídělů. Ten absolutní by v létě mohl trhnout Cale Makar. Obránce Colorada podle posledních odhadů nejspíš jako první zamíří k dvaceti milionům dolarů za sezonu. Dosavadní maximum mezi beky držel Erik Karlsson z Pittsburghu s 11,5 miliony.
V minulých dnech se zámořskými servery nesla pozoruhodná zpráva: Makar podepsal! Netýkala se ovšem slavného Calea, ale jeho bratra Taylora, s nímž si v hlavním týmu zahrál 12 zápasů během uplynulé sezony.
O dva roky mladší útočník takovou kariéru nemá, během krátké anabáze u Avalanche vyšel bodově naprázdno. Sourozenci Makarovi společným působením napodobili slovenské bratry Antona, Petera a Mariána Šťastné, kteří za stejnou organizaci hráli v době, kdy ještě sídlila v Quebecu.
Mnohem víc teď Avalanche zajímá osud staršího z Makarů. Na příští sezonu sice Cale stále smlouvu vlastní, ale od července může začít jednat o nové. Jeho astronomická gáže ovlivní způsob, jakým budou moci v Coloradu budovat tým v nadcházející dekádě. Dohoda zřejmě zároveň překreslí mapu NHL a posune hranice (ne)možného.
„Divili byste se vůbec, kdyby Makar dostal dvacet milionů ročně? Je mu 27 let, jde o jednoho z pěti nejlepších hokejistů napříč všemi pozicemi. A platový strop poletí nahoru v roce, kdy Cale přechází pod nový kontrakt,“ vypočítal odborník serveru The Athletic Pierre LeBrun.
Vyjednávání je v plenkách, k přednesení požadavků jedné či druhé strany zatím údajně vůbec nedošlo. Makarův osud by mohlo ovlivnit, kdyby smlouvu jako první podepsal další prvotřídní bek Quinn Hughes, hráč Minnesoty ve velmi podobné situaci. Kdo bude otálet déle, může mít nastavené zrcadlo pozitivním i negativním směrem.
Cale s námi zůstane do konce kariéry
Bez ohledu na to v Denveru panuje přesvědčení, že Makar si s vedením plácne. „Cale s námi zůstane do konce kariéry. Už se lehce bavíme s jeho agentem, takže věříme, že se k něčemu časem dopracujeme. Má před sebou ještě rok pod smlouvou, ale očekáváme, že se nám dohoda podaří dotáhnout už v létě,“ avizoval bezprostředně po konci sezony prezident klubu Joe Sakic.
Částku, za jakou se dvojnásobný držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce Coloradu upíše, přesto Sakic musí řešit. Kapitán Avalanche Nathan MacKinnon vždy k jednání přistupoval s tím, že si radši odtrhne od úst, aby měl kolem sebe silné spoluhráče. Zachová se Makar stejně, nebo pomyslí víc na sebe? Vidina na nejtučnější výplatu v historii bude silná.
Zatím ji má vypsanou Kirill Kaprizov, útočník Minnesoty se 17 miliony ročně. „Cale by si klidně 20 milionů zasloužil,“ pronesl MacKinnon vloni, když se z organizace stěhoval finský útočník Mikko Rantanen do Caroliny výměnou za Martina Nečase. Seveřan tehdy od Avalanche požadoval přes 12 milionů ročně, ale jeho ambice se vedení zdála přemrštěná. I proto, že muselo dopředu uvažovat nad financemi pro Makara.
Dosud byl nejlépe odměněným obráncem Erik Karlsson z Pittsburghu. Když podepisoval se San Jose, zajistil si 14 % z platového stropu. Stejný podíl by však od sezony 2027/28 znamenal už bezmála 16 milionů dolarů. Tak velký rozmach ekonomika NHL zažívá. Hráči mají zlaté žně.
Makar se ještě může rozhodnout podepsat na kratší období. Podobně to v nedávné době udělaly hvězdy Auston Matthews z Toronta nebo Connor McDavid z Edmontonu. Jejich týmy sice ušetřily, napříště však zřejmě budou muset nabídnout daleko štědřejší kontrakty.