Pastrňák je zvědavý, s čím přijde Moták i Baník, v Bostonu chce posily. Co zdraví?
Pendluje mezi rodnou zemí a Švédskem, kde žije s rodinou a kde má druhý domov. David Pastrňák si v těchto dnech odskočil do Kácova na už třetí ročník prestižního golfového soupeření se slovenskými protějšky. Než se hvězdný útočník Bostonu pustil na greenu do práce, promluvil o všem možném, co se týká jeho osoby. Osoby hokejisty, táty dvou dcer i velkého fotbalového příznivce. „Hlavně mě těší, že jsem po pár letech přes léto zdravý,“ hlásil dobře naladěný 30letý útočník na akci Golf Hockey Challenge v resortu Panorama v Kácově.
Pokolikáté jste o prázdninách na golfu?
„Letos mi to zatím docela dobře vychází. Dal jsem si šanci párkrát zahrát, byl jsem dokonce i na golfovém tripu. Takže jo, letos dobrý, golf je správný odpočinek na léto.“
S Martinem Nečasem jste se domlouvali na golfu dlouho dopředu, hecujete se spolu?
„Často. S Nečim je legrace, protože v golfu i tenisu jsme vyrovnaní. Máme mezi sebou různé sázky a hlavně dobré zápasy. Hlavně tenis je dobrý v tom, že ho máme v rámci tréninku. Letos jsme ho ještě nehráli, tak se těším, až ten čas přijde.“
Jak Martinu Nečasovi, tak vám osobně sezona v NHL vyšla, dosáhli jste na sto bodů. Jaká byla vašima očima?
„Hlavně Nečimu vyšla, klobouk dolů. Gratuluju mu ke Zlaté hokejce, jsem na něj pyšný. Každý rok dělá pokroky, je lepším hráčem. Byla radost se na něj letos dívat. Hlavně na olympiádě byl naším tahounem a nejlepším hokejistou. Tam jsem si to vedle něj strašně užíval. Z Nečiho se stává hvězda a pěkně se na jeho hokej dívá. Jsem rád za jeho sezonu.“
A vy?
„Asi se to musí hodnotit pozitivně, přece jen jsme nebyli velkým favoritem na to udělat play off. Nakonec jsme ho udělali, a i když jsme daleko nedošli, po týmové stránce to hodnotím kladně. Sebe neřeším. V sezoně jsem víc nahrával, góly dávali druzí kluci. Uvidíme, jak to bude příští rok. Miluju dávat góly, ale stejně tak je miluju připravovat. Střílet góly je pořád ale o něco lepší, takže bych jich chtěl dát v další sezoně víc. Ale spíš než na osobní statistiky se soustředím na to, abych byl připravený fyzicky a mentálně. To je můj hlavní cíl.“
Bude mít Boston konečně kapitána?
„Netuším, to jde mimo mě. Jsem špatný člověk na tuhle otázku. Teď byl draft, po něm přichází development kemp a do toho se otevřel trh s volnými hráči, takže je dost času na tyhle konverzace. Teď tam jsou docela busy. V kabině máme skvělou lídrovskou skupinu, v sezoně jsme udělali kupu dobré společné práce. Fungovalo to, což bylo hlavní.“
Bylo by pro vás céčko na dresu poctou? Kdysi jste říkal, že se na kapitána ještě úplně necítíte. Co teď jako nepopiratelný tahoun Bruins?
„Ono je jedno, jaké písmenko máte na dresu. Důležité je fungovat jako tým, a to se děje. V Bostonu vytvořili skvělou mentalitu hráči jako Zdeno (Chára) a Bergie (Patrice Bergeron). Jasně, byla by pocta mít céčko na dresu, Boston Bruins jsou jedním z týmů Original Six, ale upřímně, nesoustředím se na to. Důležitější pro mě je mít dobrou partu v týmu.“
Do Bostonu chce posily
Do kabiny jste získali nového českého spoluhráče, z Colorada přišel pracant Ivan Ivan. Stihli jste už hodit řeč?
„Jsem za to rád. Volal jsem mu a přivítal ho. Přišel další Čech, to je vždycky fajn, v kabině můžete mluvit vlastním jazykem, což je vždycky pohodlnější. Pamatuju si jeho tátu ze zápasů Havířova s Orlovou, za kterou hrával. Pokecali jsme a těším se, až ho poznám.“
Očekáváte, že se vedení Bruins pochlapí a na marketu sežene pár zajímavých hráčů? Posílit potřebujete.
„Samozřejmě v to doufám. Pokud se podíváte do ligy a okolo nás, každý posiluje. Máme těžkou divizi, všichni zbrojí. Věřím, že posílíme taky a budeme lepší. Ale není to v mých rukách.“
Cítíte, že je pro vás čím dál náročnější držet Boston nahoře? Jste na to svým způsobem skoro sám.
„Jak říkám, v sezoně jsme udělali dost práce. Hodně lidí nám nevěřilo. Musíme se každopádně zlepšit, máme spoustu pozic, kde bychom měli být lepší. Ale není to moje kompetence.“
Mistrovství světa jste letos vynechal, uvítal jste víc času na regeneraci sil?
„Hlavně jsem dal tělo do kupy, už mi je třicet. Všechno jde teď podle plánu, cítím se dobře. Je pravda, že v posledních letech jsem přes léto nebyl úplně zdravý, teď všechno drží. Budu moc rád, pokud to tak vydrží celé léto a mohl jsem se pořádně připravit na sezonu bez limitů. Můžu teď trénovat na sto procent. Na rozdíl od minulých dvou, tří roků během léta.“
Národní tým má nové trenéry i generálního manažera, stihl jste si se Zdeňkem Motákem nebo Patrikem Eliášem promluvit?
„Ještě jsem nad tím tolik nepřemýšlel. Panu Motákovi jsem volal a gratuloval. Přece jen je to pocta pro něj. Doufejme, že přinesou něco nového. Jsem zvědavý, jaký styl budou chtít hrát. Moc ho neznám, ale vím, že třeba s Krejčou (Davidem Krejčím) byl v Olomouci. Těším se na naši spolupráci. A máme v plánu se potkat.“
Nezdá se to, ale letí to. V únoru 2028 se bude v Praze hrát jedna ze skupin Světového poháru. Máte to trochu v hlavě?
„Je to celkem daleko, ale je to nádhera. Jsem strašně rád, že to s Prahou vyšlo. Naši fanoušci si to zaslouží za to, co předváděli během mistrovství světa v Praze. Podle mě moc lepších míst v Evropě pro hokej než tady není. Jsem šťastný za naši zem a naše příznivce, že se to odehraje doma. Pokud udělám tým, tak věřím, že u toho budou přímo i moje všechny holky…“ (usmívá se)
O stěhování v Bostonu a Švédsku
Co vůbec vaše plány na léto?
„S rodinkou trávíme většinu času ve Švédsku, kde se stěhujeme. Je s tím spojené trochu lítání sem a tam, ale pro mě je hlavní užít si s nimi co nejvíc volna. Rozrostli jsme se, což je nádherná změna. S holkami můžu trávit víc času, hlavně se starší Freyou si užiju spoustu legrace. Jsem za to rád. Oni mě podporují celou sezonu, cestování pro ně není jednoduché. Takže přes léto se snažím dát co nejvíc rodince. Na led chodím ve Švédsku už asi tři, čtyři roky, vyhovuje mi připravovat se na sezonu právě tam. Nerad měním věci, které fungují. Srpen strávím hodně času ve Švédsku, ale s rodinkou se sem chystáme na pár týdnů.“
Proč se vlastně stěhujete?
„Hledali jsme už delší dobu něco ve Švédsku a nemohli jsme nic najít. Tři, čtyři roky jsme vybírali a konečně našli místo, kde by se nám líbilo. Měli jsme malinký byt ve Švédsku, potřebovali jsme už víc prostoru.“
Bydlení měníte i v Bostonu, že?
„Tam jsme se přestěhovali už minulý rok, do baráčku. Teď potřebuju prodat byt v Bostonu. Kupte ho někdo.“ (směje se)
Co váš milovaný Baník, bude lepší v nové fotbalové sezoně?
„Určitě. Znovu, fanoušci by si to zasloužili. Věřím, že posílíme a kluci budou lepší. Na konci sezony jsme udělali důležitý krok, kluci udrželi ligu a já se těším na nový ročník. Dva roky zpátky jsme měli úspěšnou sezonu, pak někteří kluci za zásluhy a výborné výkony odešli.“
V jedné reklamě na fotbalové MS jste Pavlu Šulcovi vštěpoval, že se potkáte v Bostonu při play off. Nevyšlo to. Jak jste prožíval české vystoupení, a co říkáte překotným změnám po návratu?
„Nevím, jestli bych to chtěl úplně komentovat, i když názor na to mám… (usmívá se) Nechci do toho moc dloubat. Měl jsem radost, že jsme se tam dostali, vstával jsem a díval se na každý náš zápas. Byl jsem fanouškem, který si šampionát užívá. Jsem smutný z pozice fanouška, že to nevyšlo a že výkony takové nebyly. I přímo kluci s nimi určitě nejsou spokojení, čekali od sebe víc. Jako profesionálové jsou i oni smutní. Můžete prohrát, ale chcete podat výkon a chcete udělat vše pro vítězství. Když se vám pak nedaří a nejde to, prohra bolí o to víc.“