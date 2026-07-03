Vladař o životní smlouvě: Počkal jsem si. Připojí se ke Kladnu, chce stihnout Spartu
Krátce po středečním otevření trhu s volnými hráči pověsili Philadelphia Flyers na sociální sítě video, z nějž byl slyšet hluboký dech Dartha Vadera. Přezdívku podle temné postavy z Hvězdných válek totiž dostal Daniel Vladař. A klub tímhle oznámením potvrdil, že si 28letou brankářskou jedničku pojistil do roku 2032. „Hrozně si toho vážím. Musel jsem si počkat na šanci. Tohle je přesně, co jsem si vždycky přál,“ neskrýval „Darth Vladar“ při rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Loni podepsal pár minut po vypuknutí podpisového reje. Na dva roky za 3,35 milionu dolarů na sezonu. Daniel Vladař přišel do Philly zabojovat o pozici jedničky. A postupně si ji přivlastnil. Vystřelil Flyers do vyšších sfér NHL, po šesti letech jim vychytal postup do play off a vítězství ve vyřazovací sérii. Přesně po roce ho klub ocenil vyšší nabídkou, která mu od sezony 2027/28 zaručí průměrný příjem 5,5 milionu dolarů (asi 116 milionů korun) ročně.
Před rokem jste stál na rozcestí. V Calgary jste neměl takovou důvěru a podpis s Philadelphií všechno změnil. Dneska jste v úplně jiném postavení. Sportovní osud dokáže být hodně vrtkavý, co říkáte?
„Určitě. A taky si toho nesmírně vážím. Zároveň je tohle na sportu krásné. Jak je každá sezona jiná, jak málo stačí, když uděláte dobré rozhodnutí. Ve Flyers mi to sedlo. Jsem za to moc rád.“
Vloni jstezvažoval, jestli zůstat dvojkou nebo se ještě pokusit o průlom jinde. Váš krok se ukázal jako správný. Vyšlo to náramně, možná nad očekávání.
„To je další věc. Člověk za kariéru zase tolik smluv nepodepíše. A když už dělá nějaké zásadní rozhodnutí, chce, aby bylo to nejlepší a aby mu všechno vyšlo. Dneska jsem strašně vděčný, že jsme zvolili tuhle možnost.“
Ve Philadelphii jste prožil výtečnou sezonu a klub vás náležitě ocenil. O tom, že prodloužíte, se mluvilo delší dobu. Odkdy jste byl obeznámen vy?