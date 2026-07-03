Enormní zájem o české gólmany v NHL. Montreal rozhodl o Dobešovi, matador pokračuje
Česká brankářská škola dál kvete. Na letošním vstupním draftu do NHL se radovalo hned šest maskovaných krajanů, zájem o ně přetrvává i na trhu volných hráčů. A nejen tam! Poté, co Vítek Vaněček zabral u NY Islanders místo náhradníka, našel si angažmá také dosavadní brankář newyorského klubu David Rittich. Nestěhuje se daleko. Jeho úpis v New Jersey však ještě přehlušil nový kontrakt Čecha Jakuba Dobeše. S Montrealem spojí síly do roku 2030.
Poslední host podcastu Zimák Jakub Dobeš naznačil, že očekává od Canadiens silné zítřky. Vyvedenou druhou polovinou uplynulé sezony se zasloužil o to, že bude jejich pevnou součástí po další čtyři roky.
Frankofonní organizace živelnému brankáři nabídla přechodný tříletý kontrakt s průměrnou gáží 5,35 milionu dolarů (asi 113 milionu korun). Jen o něco málo více na startu července obdržel Daniel Vladař z Philadelphie (5,5) a bohatší už z českých gólmanů zůstane pouze Lukáš Dostál (6,5), jednička Anaheimu.
Dobeš si nabídnuté příležitosti váží. „Všechno jsem si vybudoval sám s rodiči přes svoji klubovou kariéru. Jsem hrdý, co jsem dokázal. Máme v Montrealu tým, o kterém si myslím, že do budoucna budeme skvělí. Naším cílem je být každý rok lepší. Letos jsme si zahráli dlouho, věřím, že budeme hrát play off každý rok,“ pronesl ostravský rodák tento týden v Zimáku.
Čerstvě podškrábnutý kontrakt vejde v platnost až v příštím roce. Ještě nadcházející sezonu Dobeš odehraje za „směšných“ 965 tisíc dolarů. Vzhledem k předváděným výkonům spíše charitativní příspěvek. S velmi výhodnou gáží Čech dokázal Canadiens dotáhnout do konferenčního finále, kde Habs nestačili na Carolinu, pozdějšího vítěze Stanley Cupu. Dobeš se nicméně ukázal jako gólman, na němž mohou v provincii Quebec stavět zářnou budoucnost.
Navíc se stal ohromným miláčkem davů. „Dává nám šanci v každém utkání. A dělal to po většinu sezony, obzvlášť v její druhé části. Vnímám v něm velice sebevědomého mladého muže, který je ohromně soutěživý,“ chválil montrealský trenér Martin St. Louis.
Rittichův konec v zámoří? Zase ne
Rvačka o tuzemské gólmany v NHL nevyhasíná, v zámoří si Češi dělají velmi dobré jméno a profitují z toho. Po otevření trhu s volnými hráči už se na dalším směřování dohodli Vítek Vaněček (NY Islanders), Jiří Patera (Boston) nebo David Rittich (New Jersey). Prvně jmenovaný svolil k přesunu na sedmou adresu v NHL.
U Islanders by měl dělat náhradníka stálici Ilju Sorokinovi. Havlíčkobrodský odchovanec už má za sebou Washington, New Jersey, San Jose, Floridu a Utah. Týden strávil v Seattlu, kde ovšem neodehrál jediný zápas. Vloni se podílel na Stanley Cupu Panthers.
Podobně bohatý životopis vlastní také Rittich. Od jeho prvního působení v Calgary se pravidelně ozývají spekulace, kdy nastane konec jeho zámořské mise, vloni měl být údajně zájem Pardubic. Jenže někdejší brankář Jihlavy či Boleslavi se přes Toronto, Nashville, Winnipeg, Los Angeles a NY Islanders dostal až k New Jersey. V nejlepší lize dál ponese českou vlajku s platem jednoho milionu dolarů.
O pozici dvojky by se měl prát s Kanaďanem Nicem Dawsem. „Je pro nás už léta docela velkou nadějí, ale zatím neměl moc možnost se rozvíjet. Z mého pohledu jsme nadšení z potenciální příležitosti, která se před ním naskytla,“ komentoval nedávno generální manažer Devils Sunny Metha, který angažováním Ritticha reagoval i na to, že na Floridu poslal Jacoba Markströma.