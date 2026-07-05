Čech nahlédl do kuchyně, kde vaří top kvalitu: Rozdíl mezi NHL a zbytkem světa se zvětšuje
Už je z toho tradice. Elitní trenéři z NHL či AHL se každý rok v červnu sejdou, aby desítkám zvědavých kolegů ze světa prozradili, o jaké trendy a nové postupy se chce slavná liga opírat v příštích letech. Trenérská asociace NHL svolala do Pittsburghu vzdělávací seminář pod už známým názvem Global Coaches’ Clinic. Pozvání získal i přední dovednostní kouč Richard Kovařík, do jehož stáje patří i nemálo českých reprezentantů a zástupy extraligových hráčů. „Zase to všechno posunuli o obrovský kus kupředu. Ať už jde o nový náhled na trénování, na dovednosti nebo i otazníky ohledně mentality hráčů,“ odkrývá pro deník Sport a web iSport. Z našinců byli u toho například i Aleš Totter nebo Tomáš Vošvrda. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Co byste označil za hlavní poselství posledního setkání trenérských hlav NHL?
„Předně bych řekl, že po loňské první zkušenosti jsem vyrazil do Pittsburghu s obrovským očekáváním. To, co jsem loni vyslechl od koučů NHL, mi absolutně až brutálně změnilo pohled na práci, kterou s hráči dělám. Došlo mi, kam hokej směřuje. Letos jsem věděl, do čeho jdu a chtěl si přivézt informace, které půjdou implementovat do mého programu. A opět jsem nebyl zklamaný, protože na místě si uvědomíte, že NHL je masivní vývojová fabrika a to, o čem se tam mluví, je hokejová budoucnost. Čím dřív se u nás upneme k názorům tamních expertů a začneme je tu prosazovat do tréninku, tím dříve se dočkáme výraznějšího počtu českých hráčů v NHL, po němž tady dlouhodobě voláme.“
To se jednoduše řekne, praxe je složitější…
„Jelikož mám srovnání, jak se na vývoj hráče díváme my a jak uvažují v zámoří, rozdíl v přístupu je obrovský. V Americe o hráči a jeho rozvoji přemýšlí jinak. V zámoří si nikdo nedovolí vypustit během letní pauzy přípravu na ledě na delší dobu než dva, tři týdny. Každý hráč fungující v zámoří si po sezoně odfrkne, ale pak se zavře do fabriky a dřina ledě je toho pevnou součástí. Nikdo si nedovolí promarnit drahocenný čas trénováním něčeho, co v sezoně nevyužije. V Česku se čím dál víc daří zvyšovat poměr práce na ledě od jiné, ale co jsem navnímal v Pittsburghu, jejich pohledem jde stále o velký nepoměr v neprospěch práce na ledě.“
Můžete to ukázat na konkrétním příkladu?
„Jakmile se letos stočila řeč k bruslení hráčů v NHL a jeho směřování do budoucnosti, bylo řečeno, že od klasického přešlapování se upouští.