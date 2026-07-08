Szturc: Rulík mě připravil na Ameriku. Teď útočník v organizaci Tampy bojuje o NHL
Nic jiného než další smlouva za oceánem. Takové je nastavení Gabriela Szturce (22) před začátkem klíčové sezony, v níž si má nedraftovaný útočník z Českého Těšína vybojovat kontrakt. Hráč ze záložního mužstva Tampy Bay v Syracuse na sebe potřebuje strhnout pozornost. „Jediná myšlenka, o kterou se zajímám,“ neskrývá v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Pohovoří také o kamarádství s Filipem Chytilem z Vancouveru, poučení z osobní krize i škole Radima Rulíka. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Malé město, velké hokejové sny. Na hranici s Polskem na svět přišel mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek nebo bývalý československý reprezentant Luděk Čajka. Kariéra jiného těšínského rodáka Gabriela Szturce může jít ještě dál. Třeba až do NHL. Na farmě v Syracuse ho učí umění vyhrávat. „Kontrolovat – to je asi nejlepší slovo, které popisuje, jak by si to pak v Tampě představovali,“ přibližuje Szturc zákulisí AHL.
Setkáváme se na místě, kde jste vyrůstal i začínal s hokejem. Proč jste pak z Těšína putoval do Havířova, a nezvolil slavnější kluby z kraje?
„Myslím, že jeden z důvodů byl, že jsem v Těšíně mohl nastoupit na autobus a vystoupit v Havířově hned vedle zimáku. Nejsnadnější spoj. V Havířově jsem hrál od čtvrté hokejové třídy, takže mi bylo osm devět let. A taky už můj brácha působil v té době v Havířově. Třeba Ostrava ani nebyla v plánu, z Těšína byla zkrátka daleko. Takže za tím stály spíš praktické důvody.“
Střih o patnáct let dál a mluvím s vámi jako s hráčem organizace Tampy Bay. V zámoří vám v příštím roce vyprší smlouva. Jakou motivací je získat novou?
„Určitě tou největší. Z kluků na farmě, kteří mají taky smlouvu s Tampou, nejsem jediný, komu kontrakt po příští sezoně skončí. Takže se budu snažit být lepší než ostatní, což zní možná logicky, ale jde o to, aby si Tampa vybrala k podpisu mě, ne někoho jiného.“
Válčíte se spoluhráči za jeden tým, ale ve výsledku tak trochu i mezi sebou.
„Určitě. Ale je to tak vždycky, že bojujete i sám za sebe. V další sezoně se bude rozhodovat, na což se soustředím. Jediná myšlenka, o kterou se zajímám. A dělám pro ni všechno. NHL zůstává obrovským lákadlem.“
Jak se na misi tedy hodláte připravovat?
„Přes léto žiju s přítelkyní v Praze, chystám se na suchou přípravu s mým kondičním trenérem Liborem Chytilem. Na ledy vždycky chodím s Radkem Dudou, jsem ve skupince s Filipem Chytilem. To je program na léto. Chtěl bych se připravit na další sezonu, jak nejlépe to půjde. Chci si v Tampě vybojovat další kontrakt.“
Když zmiňujete sourozence Chytilovy, s Filipem vás pojí velké přátelství, že ano?
„První kontakt přišel právě skrz to, že roky spolupracuji s jeho bráchou Liborem. Když jsem dřív trénoval v Boleslavi, Filip jel za bráchou do Pardubic. Domluvili jsme se, že