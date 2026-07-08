Pikantní přesun v NHL: legenda Ottawy podepsala v Torontu. Co o něm řekl majitel?
Legenda Ottawy míří k největšímu rivalovi do Toronta. Daniel Alfredsson se po třech sezonách v realizačním týmu Senators upsal Torontu, kde bude v nadcházející sezoně asistovat novému hlavnímu kouči Jimu Hillerovi. Společně s ním rozšířili trenérský štáb Maple Leafs i John Gruden a Brad Werenka. „Alfie už navždy zůstane členem rodiny Ottawa Senators, dveře pro jeho návrat budou vždycky otevřené,“ hlásí majitel Ottawy Michael Andlauer.
Žádný jiný hokejista neposbíral v dresu Senators víc gólů (426), asistencí (682) i bodů (1 108). Daniel Alfredsson je pro organizaci z hlavního města Kanady absolutní legendou, nastupoval za ni v letech 1995 až 2013. Na jiné adrese strávil až poslední rok své hráčské kariéry, a to konkrétně v Detroitu.
Později plnil v Ottawě roli poradce a následně působil v mládežnických týmech Ottawa Sting. Na střídačku NHL naskočil v sezoně 2023/24, k tomu navíc pomáhal u švédské reprezentace na turnaji 4 Nations Face-Off a olympiádě.
Teď se ale s Ottawou loučí, nová výzva na něj čeká v Torontu. „Jedním z prvních kroků, které jsme po převzetí klubu udělali, bylo přivést Daniela Alfredssona zpět do organizace jako asistenta trenéra. Brzy jsem poznal, že Alfie ztělesňuje všechny vlastnosti, které jsou pro Ottawu Senators stěžejní,“ říká ottawský majitel Michael Andlauer.
„I když mě mrzí, že odchází k našemu hlavnímu rivalovi, už navždy zůstane členem rodiny Ottawa Senators. Dveře pro jeho návrat budou vždycky otevřené. Pro naši organizaci i komunitu udělal nesmírně hodně, má můj plný respekt,“ doplňuje Andlauer.
Toronto zároveň oznámilo, že kromě Alfredssona doplní trenérský štáb Jima Hillera také John Gruden a Brad Werenka. Ti tak nahradili dosavadní asistenty Mikea Van Ryna a Dereka Lalondeho. „Jsem nadšený, že do našeho trenérského týmu můžeme přivítat Daniela, Johna a Brada,“ vítá posily Hiller, jenž 17. června převzal ostře sledované místo po Craigu Berubem.
Hiller se na spolupráci s Alfredssonem těší. „Danielovy zkušenosti, vůdčí schopnosti a porozumění hře mluví samy za sebe. John přichází jako jeden z nejlepších trenérů v American Hockey League, když sehrál klíčovou roli při dovedení Toronto Marlies k zisku Calder Cupu. Brad naopak přináší jedinečnou kombinaci zkušeností z NHL, rozvoje hráčů a odbornosti v oblasti výkonnostní analytiky. Pro náš tým budou velkým přínosem,“ tuší Hiller.