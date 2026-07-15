V NHL se řeší trejd hvězdného gólmana. Jak Hellebuyck může ovlivnit roli Kulicha?
S Winnipegem spojil své jméno na posledních jedenáct sezon. Za tu dobu se vypracoval mezi elitní gólmany NHL, třikrát získal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře a jednou dokonce Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče celé soutěže. Teď je na stole možnost, že se cesty Connora Hellebuycka a Jets rozejdou. O amerického gólmana má mít eminentní zájem Buffalo. Podle novináře Davida Pagnotty projevil zájem o výměnu k Sabres i sám Hellebuyck.
Po letech prolomili strádání. Buffalo v uplynulé sezoně po čtrnácti ročnících postoupilo do play off, v prvním kole vyřadilo Boston a ve druhém po urputné bitvě padlo s Montrealem v sedmém utkání. Ve městě zavládlo nadšení. Talentované mužstvo postavené okolo kapitána Rasmuse Dahlina podávalo od prosince skvělé výkony a ve Východní konferenci skončilo jako druhé nejlepší za pozdějším vítězem Stanley Cupu z Caroliny.
Podíl na vzestupu měli i brankáři. Američan Alex Lyon se podělil o prostor s Finem Ukko-Pekkou Luukkonenem takřka rovnoměrně a oba udrželi dobrá čísla. Problém přišel až v play off, kdy se Luukkonen propadl na úspěšnost zákroků 87,6 % a větší zodpovědnost musel převzít Lyon. Během léta chtějí Sabres s vidinou vyšších cílů na pozici brankáře posílit.
Nemíří přitom nijak nízko. Podle spekulací si vybrali Connora Hellebuycka, nejlepšího brankáře posledních sezon. Američan zažil s Winnipegem rozčarování, když v uplynulém ročníku klesl až na úspěšnost 89,5 % a s Jets se nedostal do play off. Spojeným státům ale pomohl vychytat olympijské zlato a ve sbírce má tři Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže. Historicky jich mají víc jen legendy Martin Brodeur, Dominik Hašek a Jacques Plante.
„Hellebuyck si zaslouží, abychom si mysleli, že poslední sezona byla jen anomálií vzhledem k tomu, že tým klesl na předposlední místo v Centrální divizi. Pokud se přesune k Sabres a bude hrát za zkušenou a mobilní obranou Buffala, bude opět dominantní,“ píše novinář Adam Proteau z The Hockey News.
Stejný názor podle všeho zastává i vedení Sabres. O třiatřicetiletého gólmana má velký zájem. Hellebuyck na podzim vstoupí do třetí sezony sedmiletého kontraktu za 8,5 milionu dolarů ročně. To je v době stoupajícího platového stropu příjemná cena za gólmana jeho kvalit.
Stopku na případnou výměnu může dát sám brankář. Ve smlouvě má klauzuli o nevyměnitelnosti, takže může o vlastní budoucnosti zásadně rozhodovat. Podle zámořských novinářů ale Hellebuyck do Buffala chce odejít.
Odchodu klubové hvězdy nahrává i aktivita Winnipegu na trhu. Jako volného hráče přivedli Jets Stuarta Skinnera, s nímž podepsali smlouvu na dva roky za 3,75 milionu dolarů ročně. Jak Hellebuycka, tak jeho nového kolegu zastupuje stejný agent, zámořští novináři nevěří tomu, že by Skinner podepsal u Jets, kdyby jasná jednička zůstávala. Někteří insideři hovoří o tom, že šance na Hellebuyckův odchod je vyšší než 95 procent.
Vedle Sabres by o služby amerického brankáře mělo mít zájem mimo jiné i San Jose. Nejhlasitěji se ale skloňuje Buffalo. Předem jisté je, že protihodnota bude stát za to, do hry přijdou cenné volby v draftu i kvalitní hráči. Na konci června měli Sabres nabídnout Luukkonena, Jacka Quinna a čtvrtou volbu v draftu. Jets ale údajný obchod odmítli, takže příchod Hellebuycka může stát Buffalo více hráčů.
To může hrát roli i v další budoucnosti útočníka Jiřího Kulicha. Dvaadvacetiletý Čech vynechal velkou část uplynulého ročníku kvůli krevní sraženině. „Zase budu moct hrát hokej,“ vzkázal při výstupních pohovorech po úspěšné operaci. Otázkou ale zůstává, kam zapadne v sestavě rozjetých Sabres. Renomovaný server The Athletic zařadil Kulicha v předpokládaných útocích do elitní řady mezi Zacha Bensona a Tage Thompsona. Na webu Daily Faceoff naopak Čech mezi prvními čtyřmi útoky nefiguruje a dál je vedený jako zraněný hráč.
Ve skutečnosti už se však Kulich připravuje na další sezonu. V ní se možná potká v kabině i s Hellebuyckem. Rozhodnou příští měsíce před startem NHL.