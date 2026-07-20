Ovečkin na finále MS propagoval kontroverzní hazard z Ruska. Vrátí se do Moskvy?
Fotbalový boj o titul mistra světa si vynutil pozornost hokejistů. Mnohé hvězdy NHL navštívily utkání Španělska s Argentinou (1:0pp) dokonce osobně. Nechyběl ani nejlepší střelec všech dob Alexandr Ovečkin. Autor 929 branek v základní části ovšem na akci nefiguroval jen jako náhodný návštěvník. Na zápas v New Jersey dorazil coby ambasador kontroverzní ruské sázkové společnosti Fonbet. Zároveň prozradil, kde by si přál dohrát kariéru.
Ovečkinův vřelý vztah k ruskému režimu, které od února 2022 provádí válečnou agresi na Ukrajině, je známý. Během fotbalového MS útočník Washingtonu coby ambasador opět podpořil firmu Fonbet. Se sázkovou společností spolupracuje delší dobu, subjekt ovšem nepředchází pozitivní pověst ani v samotném Rusku, kde patří k největším v hazardním oboru. V minulosti několikrát odmítl vyplatit klientům vysoké výhry, přestože k tomu objektivně nebyl žádný důvod.
Zároveň je sponzorem sportovních organizací, které se prokazatelně podílely na propagaci ruského režimu. Mezi nimi figuruje třeba hokejová soutěž KHL, jejíž exkluzivním partnerem je Fonbet už od roku 2017. Geopolitické události posledních let na tom nic nezměnily. Hlavní mediální tváří sázkovky mezi sportovci pak nadále zůstává globální hvězda Alexandr Ovečkin.
Fonbet, jejíž bývalý generální ředitel Sergej Anošin skončil ve vězení, nadále sponzoruje řadu ruských klubů. Dříve se společnost pojila i se slavnějšími fotbalovými baštami jako Real Madrid nebo Paris Saint-Germain, nicméně po započetí vojenské invaze na Ukrajinu oba celky od dohody odstoupily.
Dnes spadají mezi akvizice sázkové společnosti jen méně významné týmy převážně z Ruska, kupříkladu fotbalisté Křídel Sovětů Samara. Z individualit vyčnívá právě Ovečkin. Velký fanoušek Argentince Lionela Messiho navštívil závěrečné klání mistrovství světa, ovšem nikoliv v dresu poraženého finalisty. Na sobě měl triko i kšiltovku s logem zmíněné pochybné sázkovky.
Té zároveň ještě před utkáním poskytl rozhovor v rodném jazyce, v němž prozradil, jak by ho lákalo se po konci zámořské éry vrátit do Ruska. „Poslední zápas určitě odehraju v dresu Dynama Moskva. Mám jisté cíle, kterých chci dosáhnout, než moje kariéra skončí. Pořád jsem na vrcholu. Doufám, že zůstanu zdravý, abych mohl dohrát v Moskvě,“ vykládal nezastřeně Ovečkin.
Sympatie k ruské vládnoucí garnituře ovládající globálně odsuzovanou zemi, která porušuje mezinárodní smlouvy a jejíž sportovci se proto nemohou účastnit řady významných podniků, Ovečkin nikdy neskrýval. V rodné vlasti tráví letní přestávku a má blízko k tamní politické reprezentaci, včetně diktátorského prezidenta Vladimira Putina. Společnou fotografií s ním se Ovečkin dodnes chlubí na osobním Instagramu.