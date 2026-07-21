Florida hlásí comeback, je z ní ještě větší bestie. Fakt se to povedlo? žasne GM
Šest let staví projekt s názvem Florida. Generální manažer Bill Zito nepřestává udivovat vlastní kreativitou. V jednání mu nahrává teplé podnebí i ponížené daně na jihu USA, přesto se na trhu chová unikátním způsobem. Panthers v předchozích letech sklidili tři účasti ve finále, dva Stanley Cupy a jejich jízda nemá končit. Po roce bez play off chtějí zpět na vrchol. „Dívám se na náš papír a říkám si: Fakt se to povedlo?“ nadhodil GM.
Mezi fanoušky NHL už koluje vtip, že Carolina letos ideálně trefila okno k triumfu mezi druhým a třetím Stanley Cupem Floridy. Obr ze slunného poloostrova se po roce zdravotních patálií opět tváří vysoce nebezpečně. Když se zdá, že svou silou nemá kam dál stoupat, nabídne další bombastický přestup či nečekaný podpis.
Hurricanes přivítají Panthers na konci září v zahajovacím domácím utkání, kdy si pod strop stánku Lenovo Center pověsí banner pro šampiony. Klidně může jít o předzvěst příštího finále Východní konference. Florida se chystá kousat.
Co se zajímavých akvizic pro hlavní tým týče, od června klub přivedl útočníky Bradyho Tkachuka, Garneta Hathawaye, Larse Ellera, obránce Radka Gudase i brankáře Jacoba Markströma. V kancelářích se urodil chytrý podpis nenápadného, ale důležitého Fina Eetu Luostarinena. A hlavně bude znovu k dispozici kapitán Aleksander Barkov, jenž vinou operace vazů v koleni vynechal celou předchozí sezonu s výjimkou zlatého mistrovství světa.
„Budování kádru je vždy zábava. Sice nedávám góly ani nepředvádím klíčové zákroky, ale můžu něco tvořit. A díky tomu pak cítím hrdost. Jsem velmi hrdý na to, co se nám podařilo,“ zhodnotil přeměnu soupisky hlavní funkcionář Zito.
Diskutabilní volba v brankovišti
Florida působí jako soubor největších rabiátů v lize. Defenziva i útok mají zároveň obrovskou kvalitu. Největším problémem může být brankoviště, které opustil Sergej Bobrovský, jelikož žádal příliš vysokou smlouvu. Vyjednavač Zito má jasné mantinely. Nakonec našel řešení, když z New Jersey nápaditým přestupem získal Markströma.
„Vyměnili brankáře za diskutabilní volbu v podobě Markströma a Akiry Schmida. Bude zajímavé je sledovat. Ale pokud se Panthers bude držet zdraví, hlavně v ofenzivě mají obrovskou hloubku. Měli by zase aspirovat na Stanley Cup,“ zamyslel se James Mirtle, redaktor serveru The Athletic.
V ideálním scénáři navíc nebude Florida výjimečná představení brankářů nutně potřebovat. Před maskovanými muži stojí hráz, jejíž překonání má bolet. Gudas, bratři Tkachukové nebo Brad Marchand patří k nejvíc nenáviděným plejerům v NHL. „Radko k nám sedí jako poklička na hrnec,“ chválí si šéf floridského vedení.
Šanci budou vyhlížet další čeští zadáci Marek Alscher nebo Mikuláš Hovorka. V organizaci, která všechny kroky podniká směrem k aktuální nadvládě, ovšem nebude jejich mise z nejjednodušších. Vedení letos nakupovalo jako při Černém pátku.
„Období přestupů dokáže být bouřlivé. Procházíte si spoustou rozhovorů, všechno musíte dvakrát třikrát zkontrolovat. Pak navíc přijde přestávka, kdy máte mnoho myšlenek i otazníků, ještě nedostáváte odpovědi. Je to namáhavé, ale tím nejlepším možným způsobem,“ promluvil Zito o tom, jak současné dny, kdy pořízené zboží nemůže vidět v akci, prožívá.
Realitu se začne dozvídat od září. Na rozšířený program základní části o 84 zápasech naváže play off, v němž by Panthers rozhodně chybět neměli. Mezi lety 2023 až 2025 hráli pokaždé finále. Dokážou navázat na dva předchozí triumfy s Edmontonem?