NHL, AHL, nebo juniorka? Uvidíme, co Vancouver, říká Novotný. Proč fandil proti Argentině?
Podle očekávání byl prvním Čechem, jehož jméno zaznělo na letošním draftu do NHL. Adama Novotného si z 24. pozice vyvolil Vancouver, kde už stihl absolvovat nováčkovský kemp. O budoucnosti osmnáctiletého útočníka a angažmá pro příští sezonu se ale zatím nerozhodlo. „Možnosti jsou zatím hodně otevřené, asi se uvidí, jaký dojem zanechám na dalším kempu, který je začátkem září,“ prozradil Novotný v rozhovoru pro iSport a deník Sport. Mluvil o rozhodnutí odejít z Hradce Králové do OHL a o uplynulém mistrovství světa ve fotbale. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Před rokem řešil velké dilema. Zůstat v Hradci Králové a hrát v extralize, kde měl zatím průměrně deset a půl minuty na zápas, nebo odejít do zámořské juniorky a dostat roli lídra? Adam Novotný se rozhodl pro druhou možnost a po úspěšném draftu nelituje. „Nevěděl jsem, co od toho čekat, ale nemohl jsem si představovat víc. Splnilo to všechno, co jsem chtěl,“ pochvaloval si český talent.
Máte za sebou scouting combine, draft, nováčkovský kemp. Bylo to hodně hektické období?
„Poslední týdny a měsíce byly hodně náročné jak psychicky, tak fyzicky. Člověk se připravuje na combine, chce tam udělat co nejlepší výsledky. Hlavně jsou tam i pohovory s týmy, které jsou i trošku náročné na hlavu. Celkově to bylo náročné na obě strany. Jsem rád, že už to mám za sebou. Jsem spokojený.“
Už jste si s odstupem uvědomil, co jste dokázal? Jste 24. hráč draftu, nejlepší Čech…
„S odstupem možná trošku. V tu chvíli člověk vůbec neví, jak reagovat. Ale samozřejmě je to neskutečný pocit, splněný sen určitě. S odstupem času si to člověk uvědomuje víc a víc. Je to krásné.“
Se 24. místem panuje spokojenost? Některé predikce vás očekávaly ještě výš.
„Určitě. Nemyslím si, že jde úplně o místo, hlavně jde o tým. Vancouver je pro mě jako mladého hráče skvělá organizace. Nemůžu být víc spokojený. Bylo to strašně super, když jsem tam v létě byl. Navíc jsou v rebuildu, to mi taky trošku nahrává. Určitě jsem spokojený.“
Váš agent Petr Peleška říkal v podcastu Zimák, že je pro vás Vancouver ideální právě i tím, že je v přestavbě, a šance tedy může přijít dřív. Vidíte to stejně?
„Asi jo. Ale snažím se na to nevázat. Kdybych šel do týmu, který je plný hvězd, je to o něco těžší. Ale dopadlo to takhle a nemůžu být víc spokojený. Tak trošku mi to nahrává. Já udělám všechno pro to, abych tam byl co nejdřív.“