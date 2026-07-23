Strhne se v NHL boj o hvězdu Dallasu? Kompromis za 254 milionů korun. Zájem má…
Jeden by řekl, že mají klid. Jenže vůbec! Dallas po týdnech spekulací zvládl podpis velké hvězdy NHL a dosud chráněného volného hráče Jasona Robertsona. Útočník přistoupil na kompromisní roční kontrakt s výdělkem 12 milionů dolarů (zhruba 254,4 milionu korun). Honba na něj se tím však neuklidní, a možná spíš zesílí. Stars si pouze koupili čas k dalšímu vyjednávání. „Jsme zvědaví, co příští sezona nám i Jasonovi přinese,“ řekl generální manažer Jim Nill.
Bez přehánění je jedním z nejvíc podceňovaných hráčů současné generace. Když mluvíte o Jasonu Robertsonovi, bavíte se o křídelníkovi, který v předchozí sezoně zaznamenal 96 bodů (45+51) v 82 zápasech. Byl čtvrtým nejlepším střelcem ligy a potřetí v kariéře překonal hranici 40 branek. Jeho dlouhodobý průměr 1,07 bodu na utkání je třetí nejvyšší v historii organizace Stars.
Sedmadvacetiletý Američan zároveň nosí označení nejlepšího kanonýra draftu 2017, kde se dočkal až z 39. pozice. Minimálně střelecky pak strčil do kapsy jména jako Nico Hischier, Elias Pettersson, ale i Martin Nečas. Přesto se Robertson nedočkal nominace na letošní olympijské hry v dresu USA, kde reprezentace pruhů a hvězd triumfovala. Hlasující v NHL ho zase pravidelně přehlížejí při výběru držitelů individuálních trofejí.
„Pro naši organizaci je základním stavebním kamenem už od draftu. Dynamický a dovednostně nadaný hráč, od debutu je jednou z největších ofenzivních hrozeb v soutěži. Společně budeme dál tlačit Dallas ke Stanley Cupu,“ nechal se slyšet Jim Nill, hlavní šéf vedení Stars.
Vlídná slova ovšem neodkrývají, jak se letošní jednání táhla. Zatímco Robertson mířil k 15 milionům ročně, Dallas ho viděl spíš na úrovni 12milionového kontraktu jiného šikovného forvarda Mikka Rantanena. I kvůli napěchovanému platovému stropu. Aktuálně je mužstvo z Texasu milion nad plán, s kádrem bude muset ještě před startem základní části pohnout.
Robertson slevil, ovšem s vidinou, že napřesrok bude inkasovat tučný příplatek. Strany se tím vyhnuly jednání u soudní arbitráže, jež mělo proběhnout 25. července. Sumu, kterou hráč po managementu žádal, ovšem mohl mít na výplatní pásce už teď.
Stars dlouho hledali východisko, a když se v červnu ozval se zájmem Seattle, dovolili Krakenům s Robertsonem jednat o podmínkách smlouvy. Ta by podmiňovala případný přestup. Američan nicméně výměnu odmítl, třebaže v nabízeném balíku mělo být právě oněch 15 milionů dolarů.
Pittsburgh lákal i na rodinné spojení
Experti v rozhodnutí spatřují logiku, že se Robertson bude snažit v Dallasu zůstat i po konci nového překlenovacího kontraktu na jedinou sezonu. „Zdá se, že má tento zájem. Zároveň ovšem využívá páku, kterou v současnosti nejlepší hráči NHL disponují, aby zjistili svou cenu na trhu a vsadili na sebe prostřednictvím tak krátké smlouvy,“ vysvětluje novinář James Mirtle z webu The Athletic.
Druhé souvětí je ještě podstatnější. Zájem klubů z NHL přetrvá a Robertson jim může naslouchat. I v uplynulých dnech a po ztroskotání záměru Seattlu se na mnoha adresách informovali, zda by eso Dallasu mohli získat. Spekulace zaznívaly z Chicaga, St. Louis, New Jersey nebo Detroitu, který mohl zosnovat megalomanský nákup za Dylana Larkina. Aktuálně jsou Red Wings po konci Steva Yzermana bez generálního manažera.
Vůbec nejvážnější nabídku měl předložit Pittsburgh. Robertsona lákal i na rodinné spojení s bratrem Nickem. Ten s Penguins nedávno podepsal na dvě sezony, tudíž není vyloučeno, že se žlutočerní nepokusí o zisk úspěšnějšího sourozence napřesrok při otevření trhu volných hráčů. I varianta přestupu ovšem zůstává nadále otevřená.
Stars mohou prodloužení stávající dohody oficiálně vyjednat až od 1. ledna. Pokud se jim mise nepovede, Robertson bude aspirovat na pozici nejzajímavějšího hokejisty na trhu. Potenciální konkurenti Nikita Kučerov (Tampa), Quinn Hughes (Minnesota) nebo Cale Makar (Colorado), jimž rovněž dobíhají smlouvy, mají záměr setrvat u současných chlebodárců.
Už v květnu GM Nill tvrdil, že chce Robertsona také udržet dlouhodobě. „Soustředíme se na to, abychom ho podepsali. Je důležitou součástí našeho týmu, draftovali jsme ho a rozvinuli. Myslíme si, že bude hráčem Dallas Stars do konce kariéry,“ doufal funkcionář.
Přání však ve světě velkých financí NHL mnoho neznamenají. Robertson už nyní zaplul do regálu mezi vysoce kvalitní zboží.
Nejlepší střelci draftu 2017:
|Hráč
|Pořadí v draftu
|Zápasy
|Góly
|1. Jason Robertson
|39.
|456
|213
|2. Elias Pettersson
|5.
|545
|200
|3. Nico Hischier
|1.
|609
|199
|4. Nick Suzuki
|13.
|537
|167
|5. Martin Nečas
|12.
|519
|162
Kdo ještě čekal na arbitráž:
Jet Greaves
- 25 let
- brankář
- Columbus
Kanadská jednička z letošního mistrovství světa zažila průlomovou sezonu. I když nedraftovaný gólman zasáhl už do předchozích tří ročníků NHL, nikdy neodehrál víc než 11 utkání. V poslední základní části jich však bylo 55, z toho 26 vítězných. Odtud také vychází rozpor mezi agentem hráče a týmem v otázce platových podmínek. Zatímco Blue Jackets vyplnili arbitrážní žádost s gáží 2,8 milionu, Greaves požaduje 7,5 milionu. Soud by měl výrazný rozpor uhladit, pokud se strany neshodnou v poslední chvíli, jako se to vloni povedlo Lukáši Dostálovi s Anaheimem.
Cole Sillinger
- 23 let
- útočník
- Columbus
Další případ Blue Jackets. Pikantnější v tom, že Sillinger přímo v Columbusu přišel na svět, ve městě vyrůstal. Teď může před soudem obhajovat, jakou má pro klub ze svého rodiště cenu. V sestavě se zabydlel jako pravidelný nájemník třetí formace, ovšem dokáže suplovat prakticky jakoukoliv roli. Hráčů v jeho věku, kteří by měli zkušenost s téměř 400 zápasy, také není mnoho. To vše by se v platu mělo obtisknout. Sillinger je v komfortnější situaci než klubový parťák Greaves aspoň v tom smyslu, že jeho jednání je v plánu až o čtyři dny později.
Akira Schmid
- 26 let
- brankář
- Florida
Jde o zvláštní situaci. Švýcarský maskovaný muž ještě v barvách Panthers neabsolvoval jediný trénink, takže první oficiální setkání dost možná nastane až u arbitráže. Florida Schmida získala z Vegas na konci června výměnou za volbu ve třetím kole draftu 2028. Od té doby se ovšem ledy nehnuly a smlouva pro předpokládanou dvojku Cats nepřichází. „Je to talentovaný, atletický gólman, který už ukázal, jak dokáže zvládat momenty pod tlakem. Rádi ho přivítáme v naší organizaci,“ pronesl generální manažer Bill Zito. Nespálí se?