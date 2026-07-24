Pastrňák na třetině miliardy korun? Toto jsou reálné platy největších hvězd NHL, kdyby…
Představte si imaginární scénář, v němž všem hráčům z NHL dnes jako mávnutím proutku ukončíte smlouvy a musí si vyjednat nové. Neexistují ani v praxi běžné slevy z loajálnosti ke klubu, kdy některé superstar ustoupí z osobních finančních nároků, jen aby kolem sebe shromáždily silný tým se šancí na Stanley Cup. Jaké platy by v takovém světě brali Pastrňák, Makar, McDavid a další největší esa? Web iSport si otázku položil a našel osm nejzajímavějších odpovědí.
Nikita Kučerov
- 33 let, útočník, Tampa Bay
- Současný plat: 9,5 milionu (do roku 2027)
- Rok podpisu: 2018
- Odhad tržní ceny: 16 milionů
Nedivte se, když Kučerov s Lightning v příštích měsících uzavře o dost méně honorovanou dohodu. Větší šanci na příplatek by měl na volném trhu, ale jeho nová smlouva začne běžet v době, kdy mu bude již 34 let. I když hraje fenomenálně, dá se očekávat, že výkonnostní křivka u něj bude spíš klesat. I když v současnosti může působit hodnotněji než krajan Kirill Kaprizov z Minnesoty (17 milionů), vzhledem k věku ho na víc než 16 milionů dolarů nevidíme.
Matthew Tkachuk
- 28 let, útočník, Florida
- Současný plat: 9,5 milionu (do roku 2030)
- Rok podpisu: 2022
- Odhad tržní ceny: 16,5 milionu
Florida se pyšní hned několika přívětivými kontrakty, které by zasloužily místo ve výběru. Kapitán Aleksander Barkov bere jen o půl milionu ročně víc než Tkachuk, jeho mladšímu bratrovi Bradymu po přesunu z Ottawy zůstane na výplatní pásce 8,2 milionu. Taky proto mohou Panthers znovu pomýšlet na Pohár. Matthew má nízkou cenovku jako dvojnásobný šampion a hokejový jednorožec. Nejde však primárně o práci GM Billa Zita, ale Brada Trelivinga, někdejšího vůdce Calgary.
Jack Hughes
- 25 let, útočník, New Jersey
- Současný plat: 8 milionů (do roku 2030)
- Rok podpisu: 2022
- Odhad tržní ceny: 17 milionů
Už v současnosti působí kontrakt zlatého amerického střelce z letošních olympijských her velmi lacině. Co teprve za čtyři roky, kdy se platové stropy klubů z NHL posunou do zcela jiných výšin? Načasování podpisu nebylo z pohledu někdejší jedničky draftu šťastné. Liga se sotva probírala z ekonomické facky vlivem covidu-19, finanční stavidla zvedá až nyní. Autor 77 bodů (27+50) z předchozí sezony by dnes mířil někde na úroveň 17milionového Kirilla Kaprizova, ne-li výš.
David Pastrňák
- 30 let, útočník, Boston
- Současný plat: 11,25 milionu (do roku 2031)
- Rok podpisu: 2023
- Odhad tržní ceny: 18 milionů
Nemůžete říct, že by byl Pastrňák aktuálně vyloženě podhodnocený. Za další dva roky už ovšem stejná odměna může působit úplně jinak. Vyšší si díky lepšímu načasování zajistil třeba Martin Nečas v Coloradu. Vůdce Bostonu by byl hoden více než třetiny miliardy korun na sezonu, reálně si ovšem na takové peníze nikdy nepřijde. Až mu současná smlouva vyprší, bude slavit 35. narozeniny. V platech mezi krajany vládl jen dva a půl roku.
Lane Hutson
- 22 let, obránce, Montreal
- Současný plat: 8,85 milionu (do roku 2034)
- Rok podpisu: 2025
- Odhad tržní ceny: 19,5 milionu
Až se budou v příštích letech sestavovat žebříčky nejvýhodnějších smluv, dost možná v nich Hutsonovo jméno spatříte na čelních příčkách. Agent Sean Coffey řešil klasické dilema enormně nadaného mladého klienta. Podepsat kratší překlenovací dohodu, nebo jít cestou dlouhodobé jistoty za méně peněz? Jak tušíte, B je správně. Talent se přitom dočkává srovnání s legendami jako Bobby Orr, v obou dosavadních sezonách v NHL bral 60 asistencí. Krádež Montrealu!
Macklin Celebrini
- 20 let, útočník, San Jose
- Současný plat: 975 tisíc (do roku 2027)
- Rok podpisu: 2024
- Odhad tržní ceny: 20,5 milionu
Zázrak ze San Jose pochopitelně stále v účetnictví figuruje jako nováček, takže si výraznější odměnu ani nárokovat nemohl. Pokud by byl ovšem k dispozici na volném trhu, vzhledem k jeho zářivé současnosti a hlavně budoucnosti by šéfové klubů vytahovali pořádně nadité rance. A ani suma 436 milionů českých korun není sci-fi. Celebrini se ukazuje jako nadějnější hráč než o rok starší Connor Bedard, který nedávno podepsal za 15 milionů dolarů.
Cale Makar
- 27 let, obránce, Colorado
- Současný plat: 9 milionů (do roku 2027)
- Rok podpisu: 2021
- Odhad tržní ceny: 21 milionů
Případ, u kterého realita dost možná brzy přinese odpověď. Makarovi dobíhá předchozí smlouva a generální manažer Joe Sakic hlásí: „Věřím, že ho podepíšeme už v létě.“ Kdyby dvojnásobný držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce myslel jen na sebe, hravě překoná roční výdělek 20 milionů. A nejde o přemrštěnou částku. Už za dva roky stoupne strop na tým na 123 milionů dolarů, Makar by si z něj tedy odtrhl 17 procent. Přesně takový díl koláče má v Anaheimu Leo Carlsson.
Connor McDavid
- 29 let, útočník, Edmonton
- Současný plat: 12,5 milionu (do roku 2028)
- Rok podpisu: 2025
- Odhad tržní ceny: 24 milionů
Jak bývá zvykem, stojí mimo běžné kategorie. Král Connor je z individuálního hlediska vysoko nade všemi. Byl to on, kdo mohl vloni spustit platový závod o něco dříve, takže manažeři by si teď mnuli ruce. Kdyby McDavid nepodepsal za 12,5 milionu (v jeho případě „almužna“), ale šponoval kontrakt do maxima, stanovil by zároveň limit roční gáže pro všechny ostatní. Nestalo se, jelikož hvězdný Kanaďan chtěl příležitost na Stanley Cup. Za dva roky s výplatou vystřelí do stratosféry.