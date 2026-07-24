Kane volá domů. Velký comeback ikony Chicaga, po třech letech znovu oblékne „indiána“
Velkolepý comeback, Patrick Kane je zpátky na místě činu. Ikona Chicaga, která svůj klub musela opustit v roce 2023, se po zastávkách u NY Rangers a v Detroitu znovu vrací k Blackhawks. S klubem šikovný Američan podepsal dvouletou smlouvu s ročním výdělkem v hodnotě osmi milionů dolarů (zhruba 170 milionů korun). „Pořád sem patří,“ je přesvědčený bývalý vynikající obránce Chris Chelios.
Vraťme se proti proudu času. Prodloužení šestého finále o Stanley Cup, rok 2010. Patrick Kane si bere kotouč a z ostrého úhlu zkouší překonat brankáře Philadelphie Michaela Leightona. Chvíli je číslo 88 ve službách Blackhawks jediným, kdo zásah slaví. Vznikají nesmrtelné obrázky, jak v euforii uprostřed ledové plochy odhazuje rukavice a skáče radostí.
Puk vyletěl z branky tak rychle, že to nikdo kromě zlatého střelce nedokázal v reálném čase postřehnout. O chvíli později už bylo jasno. Kanův projektil platil, pro Chicago se tehdy jednadvacetiletý mladík stal totálním hrdinou. S klubem pak triumfoval ještě dvakrát, v letech 2013 a 2015. Právem se tehdy hovořilo o moderní dynastii, která vyrostla kolem fenomenálních útočníků Kanea s Jonathanem Toewsem.
Jonathan Toews a Patrick Kane se Stanley Cupem z roku 2015 • Bruce Bennett / Profimedia
Na jaře 2023 už zlaté jízdy Blackhawks žily jen ve vzpomínkách. Mužstvo v přestavbě se rozhodlo zbavit se rodáka z Buffala. V honbě za lepšími zítřky vedení vyměnilo aktivní legendu za dvě volby v draftu a dva farmáře. Kane poprvé v kariéře převlékal červený dres s indiánem na prsou.
„Jsem vděčný za všechno, co mi město, organizace, spoluhráči i fanoušci dali. Bylo to hlavně 16 let podpory hned od prvního dne. Chicago bude navždy mým domovem. Pro moji rodinu jde o velmi emoční chvíli, ale věřím, že jsem v nejlepší pozici, abych vyhrál další Stanley Cup,“ komentoval Kane tehdejší výměnu.
Nakonec z hnízda vyletěl na čtyři sezony. Nejvíc se mu dařilo při druhém ročníku u Red Wings, kde za 72 zápasů posbíral 59 bodů (21+38). Z hlediska týmových úspěchů se ovšem nesmírně šikovný křídelník k dřívější slávě neprobil.
V uplynulých týdnech tak čím dál hlasitěji zaznívaly spekulace, že se Kane vrátí domů. To se ve čtvrtek večer definitivně potvrdilo. Nejproduktivnější Američan v historii NHL naváže na zápisy, které v Chicagu zanechal. I přes tříletou pauzu zůstal druhým nejúdernějším borcem organizace z éry Original Six. V jejich barvách za 1161 klání zapsal 1225 bodů (446+779).
„Pořád věřím, že mám schopnosti na to, abych pozvedl svou hru v důležitých momentech. Dokázal jsem to během celé kariéry, a pořád se s tímto nastavením dokážu ztotožnit,“ uvedl Kane po konci minulé sezony.
Mládí plus zkušenost
Ve staronovém mužstvu spojí síly s dalším enormně nadaným hráčem, který má navázat na dřívější veleúspěšnou generaci. Jednadvacetiletý Connor Bedard nedávno podepsal kontrakt na 15 milionů dolarů, přičemž ještě než se Kane oficiálně stal hokejistou Chicaga, mluvil mladík o tom, jak si spolupráci dokáže živě představit.
„Co si představit neumím, je první domácí zápas, kdyby se vrátil. Přineslo by to našemu týmu i fanouškům hodně šťávy. Bylo by skvělé s Patrickem hrát, učit se od něj. Víme, jaký má v mužstvu odkaz. Zlepšil by náš tým, protože je pořád vynikajícím hráčem. A stále mu v nádrži zbývá dost paliva. Dva nebo tři roky určitě,“ pověděl Bedard.
Nakonec se trefil i v nepřímé předpovědi délky Kaneovy smlouvy. Chicago jeho moudrost zcela jistě zužitkuje. V předchozím ročníku se Blackhawks už pošesté v řadě nekvalifikovali do vyřazovací fáze. Na vítězství v sérii prvního kola dokonce čekají od triumfální jízdy v roce 2015. Celkově organizace počítá šest titulů, tři z nich však sahají do hluboké minulosti.